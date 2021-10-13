AC Ace RS вернулся и стал последним бензиновым спорткаром британской марки

Британская компания AC Cars спешит заранее попрощаться с бензиновой эрой, хотя и не называет точную дату её окончания. Представленный на этой неделе родстер Ace RS станет базовой моделью компании, он будет предлагаться с бензиновой либо электрической силовой установкой, знаменуя переходный период в истории AC Cars.

AC Cars имеет богатую 120-летнюю историю, но прославилась в основном благодаря разработанному в начале 50-х годов прошлого века родстеру Ace, который в начале 60-х стараниями легендарного американского конструктора Кэрролла Шелби получил мощный двигатель Ford V8 и был переименован Cobra. Выпуском Кобр в США занялась фирма Шелби (Shelby American), а модель Ace вскоре прекратила существование. И вот теперь AC Ace вернулся в статусе базовой модели компании AC Cars, которая сегодня выпускает несколько вариацих на тему легендарной Кобры и, кажется, ничем другим заниматься не желает — речи о разработке принципиально новых моделей давно не идёт.

Зато AC Cars раньше других консервативных британских производителей, эксплуатирующих ретро-эстетику (например, Caterham и Morgan), встала на рельсы электрификации и предлагает уже две электрические версии Кобры: самая мощная Series 4 располагает силовой установкой с отдачей в 460 кВт (625 л.с.) и 1000 Нм. Первую «сотню» AC Cobra Series 4 набирает за 3,6 с. Батарея ёмкостью 54 кВ·ч позволяет проехать около 300 км на одной зарядке.



Вернувшийся в гамму AC Ace RS тоже будет доступен с электрической силовой установкой, но более скромной: максимальная отдача — 200 кВт (272 л.с.) и 500 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 с. При меньшей батарее ёмкостью 38 кВ·ч запас хода составляет 320 км. Снаряженная масса — 1050 кг. Стоит AC Ace RS electric от 129 500 фунтов стерлингов, тогда как за топовый AC Cobra Series 4 нужно выложить не менее 168 000 фунтов стерлингов.



Что до бензинового Ace RS, то он объявлен последней новой моделью AC с ДВС, но её выпуск, равно как и выпуск Кобр с V8, может в теории продолжаться вплоть до 2030 года, когда Великобритания запретит продажу новый машин с ДВС. Литеры RS в обозначении новинки имеют исторический контекст: в 50-х ими помечались родстеры Ace с 2,6-литровой рядной «шестёркой» Ford (172 л.с.), тогда как машины с мотором Bristol (2,0 л, 122 л.с.) обозначались буквами BE, с собственным мотором AC (2,0 л., 101 л.с.) — буквами AE.



Современный бензиновый AC Ace RS тоже получил мотор Ford, а именно 2,3-литровую «турбочетвёрку» EcoBoost, выдающую максимальные 355 л.с. и 440 Нм. Весит такой родстер всего 1000 кг и разгоняется до 100 км/ч за 5,8 с. Цена — от 89 500 фунтов стерлингов. Начало поставок заказанных машин намечено на середину 2022 года. Отгрузка электрических AC Ace RS начнётся в конце того же года.

