Acura принялась рассекречивать MDX нового поколения, хотя все и так знают, как он выглядит

Принадлежащий Хонде премиум-бренд опубликовал первые тизеры трехрядного кроссовера новой генерации и объявил дату премьеры. Это все еще прототип, но серийная версия от него сильно отличаться не будет: об этом мы знаем, благодаря утекшим ранее в Сеть изображениям товарного SUV.

Паркетник Acura MDX актуального, третьего, поколения в строю с 2013 года, в 2016-м он пережил рестайлинг. В компании свой флагман называют «самым продаваемым трехрядным роскошным SUV Америки». Что ж, действительно, в прошлом году MDX обогнал, к примеру, Infiniti QX60 и Audi Q7: в Штатах реализовано 52 019 (+1%), 43 162 (-9%) и 34 649 (-7%) единиц соответственно. Но вот Lexus RX за тот же период разошелся тиражом 111 036 экземпляров (-0,5%), хотя основной спрос, конечно, пришелся на пятиместную версию. Как бы то ни было, смена поколений должна упрочить позиции MDX.

Сама Acura пока распространила лишь пару тизеров, да и то на них запечатлен предвестник кроссовера четвертой генерации. Впрочем, облик серийного MDX уже давно не секрет: год назад картинки модели обнаружили в прошивке мультимедийной системы последнего RDX, а недавно появились еще и патентные изображения. Так вот от прототипа товарный SUV сильно отличаться не будет. Из особенностей экстерьера – более агрессивный передний бампер и увеличившаяся в размерах радиаторная решетка, у фар Jewel Eye теперь новая форма (разумеется, оптика светодиодная). Салон же, скорее всего, оформлен в стиле свежей «четырехдверки» Acura TLX, то есть внутри ждем мультимедийную систему с «парящим» планшетом.



Следующий MDX, вероятно, построен на новой платформе. В Acura отметили, что «четвертый» кросс крупнее предшественника, но размеры не привели. Длина паркетника третьей генерации равна 4984 мм, ширина – 1974 мм, высота – 1712 мм, колесная база – 2820 мм.

Изображение нового Acura MDX, в прошлом году «вытянутое» из прошивки мультимедийной системы RDX и залитое на сайт AcuraZine

По предварительным данным, новый MDX предложат с двумя бензиновыми моторами на выбор, которые знакомы по другим моделям Acura: это «турбочетверка» 2.0 (на последнем седане TLX и паркетнике RDX выдает 276 л.с. и 380 Нм) и турбодвигатель V6 3.0 (мощность движка TLX Type S составляет 360 л.с., крутящий момент – 480 Нм). Как и в случае с седаном, «шестерка», возможно, появится на «заряженной» версии Acura MDX. Оба двигателя наверняка сочетаются с десятиступенчатым «автоматом». В «базе» у кроссовера передний привод, за доплату будет доступен фирменный полный привод SH-AWD с индивидуальными муфтами подключения задних колес. Также для MDX, вероятно, по-прежнему будет предусмотрена гибридная установка Sport Hybrid.



Патентные картинки Acura MDX нового поколения (их раздобыло издание Carscoops.com) и фото уходящего кроссовера 1 / 6 Патентные картинки Acura MDX нового поколения (их раздобыло издание Carscoops.com) и фото уходящего кроссовера 2 / 6 Патентные картинки Acura MDX нового поколения (их раздобыло издание Carscoops.com) и фото уходящего кроссовера 3 / 6 Патентные картинки Acura MDX нового поколения (их раздобыло издание Carscoops.com) и фото уходящего кроссовера 4 / 6 Патентные картинки Acura MDX нового поколения (их раздобыло издание Carscoops.com) и фото уходящего кроссовера 5 / 6 Патентные картинки Acura MDX нового поколения (их раздобыло издание Carscoops.com) и фото уходящего кроссовера 6 / 6

Нынешний «традиционный» кроссовер в Штатах оснащается «атмосферником» V6 3.5 (294 л.с.), который работает в паре с 9АКП. Гибрид имеет атмосферный V6 3.0 и три электромотора (один встроен в семиступенчатую роботизированную коробку, остальные раскручивают задние колеса), совокупная отдача – 325 л.с.



Презентация Acura MDX нового поколения пройдет 14 октября. Предшественник в Штатах сегодня обойдется минимум в 44 500 долларов (без учета налогов и доставки), что эквивалентно примерно 3 485 000 рублей по актуальному курсу. В Россию Acura возвращаться не собирается. Напомним, на наш рынок премиальный бренд Хонды вышел в 2014 году, а уже в 2016-м продажи свернули.