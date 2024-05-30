Alfa Romeo 8C от Officine Fioravanti: МКП вместо робота и масса других доработок

Швейцарское ателье Officine Fioravanti, уже знакомое нашим читателям по впечатляющему рестомоду на базе Ferrari Testarossa , взялось усовершенствовать ещё один итальянский раритет — двухместное купе Alfa Romeo 8C Competizione, что было выпущено в период с 2007 по 2009 год тиражом 500 экземпляров.

Купе Alfa Romeo 8C Competizione считается одним из красивейших итальянский автомобилей XXI века, оно было сделано на базе тогдашнего Maserati Coupе и оснащено специально адаптированной версией атмосферного двигателя V8 Ferrari F136, его максимальная отдача — 450 л.с. и 470 Нм. Alfa Romeo 8C Competizione имеет компоновку типа transaxle: двигатель V8 установлен спереди продольно, а 6-ступенчатая роботизированная коробка передач отнесена к заднему мосту и передаёт всю мощность на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал. До 100 км/ч стоковый Alfa Romeo 8C Competizione разгоняется за 4,2 с, максимальная скорость — 295 км/ч. Alfa Romeo выпустила также 329 экземпляров кабриолетов 8C Spider с аналогичной технической начинкой.

Специалисты Officine Fioravanti решили исправить врождённые недостатки Alfa Romeo 8C Competizione, главным из которых считается дёрганный 6-ступенчатый робот — его заменили на традиционную 6-ступенчатую МКП, попутно удалив лепестки переключения передача с рулевой колонки. Кнопочный селектор режимов робота на центральном тоннеле уступил место изысканному фрезерованному постаменту с открытыми пазами, как у классических Ferrari. Разумеется, переделан педальный узел: педали тормоза и сцепления украшены эмблемами Alfa Romeo и Officine Fioravanti соответственно.



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

В салоне, кроме того, установлены новые, более удобные кожаные кресла на углепластиковых каркасах, разработанные совместно с итальянской инжиниринговой фирмой Laboratori Meccanica Torino. Улучшены другие мелкие элементы отделки, а кузов в целом значительно облегчён — насколько именно, пока не сообщается, на этой неделе швейцарцы лишь анонсировали проект Alfa Romeo 8C Competizione m. Буква «m» видна на тизере кормы рестомода и, вероятно, означает modificata, то есть «модифицированный».



Officine Fioravanti обещает извлечь дополнительную мощность из V8, что вкупе с облегчённым кузовом заметно улучшит динамические характеристики автомобиля. Подвеска на двойных поперечных рычагах «по кругу» тоже будет доработана, в неё установят регулируемые амортизационные стойки Öhlins. Штатные тормоза будут заменены на более мощные карбон-керамические. Ездовая электроника будет тщательным образом адаптирована под новое «железо».



Цену и тираж Alfa Romeo 8C Competizione m швейцарское ателье пока не раскрывает, но ясно, что будет мало и дорого — вряд ли менее миллиона евро за экземпляр с учётом цены исходных подержанных купе.

