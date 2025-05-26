Антон Козлов одержал на «Игора Драйв» вторую в карьере победу в RDS GP

Пилот Carville Racing победил впервые со старта сезона-2023. Аркадий Цареградцев вернулся на подиум после неудачи на Moscow Raceway. Дамир Идиятулин впервые в 2025 году попал в топ-3 по итогам парных заездов.

Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) завершился в Санкт-Петербурге. Впервые главный турнир страны по дрифту приехал на трассу «Игора Драйв» весной – непредсказуемости уик-энду добавила переменчивая погода, которая на протяжении всех дней бросала вызов пилотам, заставляя их постоянно адаптироваться к меняющемуся покрытию. Некоторых спортсменов подвела техника, что также отразилось на распределении позиций по итогам этапа.

Первой новостью воскресенья стал выход Георгия Чивчяна из борьбы ещё до старта ТОП-16. На разминке у лидера Takayama Forward Auto возникли проблемы с двигателем, но команда приняла решение не менять мотор, а объявить технический сход. Тем более что соперником Гочи по ТОП-16 был его напарник Тимофей Добровольский – коллектив в любом случае получил бы путёвку в ТОП-8.

Второй сход случился у Данилы Скоробогатова (LUKOIL Racing Drift Team) в заезде с Дамиром Идиятулиным (Fresh Racing). После контакта автомобиль Данилы оказался повреждён. Устранить проблемы за пятиминутный таймаут коллектив почти успел, но не совсем. Выпустив пилота на старт с незакрученными колёсными гайками, команда обеспечила ему технический сход – состояние автомобиля было признано небезопасным для продолжения борьбы. В итоге Дамир Идиятулин вышел в ТОП-8 через одиночный проезд bye run.

Остальные дуэли в воскресенье прошли в плановом режиме, хотя и не без перезаездов. Роман Тиводар (Takayama Forward Auto) через OMT-заезд победил Максима Гроссмана (TimeUp), а в паре Аркадия Цареградцева («LECAR Одержимые Моторспорт») и Сергея Кузнецова (Star Pёr Stars Aimol) мнения судей разошлись настолько, что все трое вынесли разные решения. После OMT-заезда путёвку в следующую стадию получил Аркадий Цареградцев, где его ждало внутрикомандное дерби с Ильёй Поповым. Лидер команды взял верх и обеспечил себе место в полуфинале. Там соперником Царя стал Роман Тиводар. По итогам этой дуэли Аркадий Цареградцев отправился в финал, а пилот Takayama Forward Auto – в заезд за третье место.

В решающем сражении дня лидеру «LECAR Одержимые Моторспорт» предстояло померяться силами с вице-чемпионом RDS GP 2023 Антоном Козловым. Пилот Carville Racing на стадии ТОП-16 был сильнее Дениса Мигаля (Fresh Racing), а в ТОП-8 победил Тимофея Добровольского (Takayama Forward Auto). В полуфинале Козлов встретился с Дамиром Идиятулиным (Fresh Racing), и эта дуэль стала одним из самых зрелищных проездов дня – в непростых погодных условиях мастера дрифта продемонстрировали плотные и синхронные заезды как в роли лидера, так и в роли преследователя. Дальше прошел Козлов.

Финал подарил зрителям ещё одно яркое сражение, которое было важным для обоих финалистов. В дуэли с Аркадием Цареградцевым верх взял Антон Козлов – выигранный этап на новой «обратной» конфигурации «Игора Драйв» стал второй победой для пилота в карьере в RDS GP и первой победой с 2023 года, когда Антон выиграл свой дебютный старт на Moscow Raceway. Для Аркадия Цареградцева подиум на «Игора Драйв» стал реабилитацией за провал на предыдущем этапе, когда легендарный пилот не смог преодолеть квалификационный отбор и попасть в ТОП-32. Третье место на этапе в Санкт-Петербурге занял Дамир Идиятулин, который смог собраться и допустить меньше ошибок, чем его соперник Роман Тиводар.

Чувства переполняют максимально позитивные, потому что победа для меня даёт столько эмоций, сколько не даёт подиум. Конечно же, я очень-очень рад вернуться на первое место. Сложно было адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям на трассе на протяжении всего уик-энда. Мне очень сильно помогла команда, которая меня поддерживала весь этап — приходилось принимать множество сложных решений, которые давались с трудом, но удалось разделить волнение с командой. Я максимально доволен машиной, потому что сейчас получается делать хорошие проезды лидером и близкие проезды преследователем. Очень кайфанул от заезда с Дамиром Идиятулиным — вспомнился Нижний Новгород 2023 года, где мы с ним же показывали раз за разом классные проезды. С Аркадием Цареградцевым было ехать не суперудобно — у него достаточно высокий темп, он в средних углах едет очень быстро, так что к этому нужно адаптироваться и сделать так, чтобы удержаться. Но лидером у меня получился чистый заезд, а у Аркадия были некоторые помарочки первым номером. Так и выиграл. Антон Козлов победитель второго этапа RDS GP

Двумя сенсациями стали выступления Артёма Шабанова (TimeUp) и Петра Бородина (Takayama Forward Auto). Действующий чемпион RDS GP, который победил на старте сезона-2025 на Moscow Raceway, в Санкт-Петербурге выбыл из борьбы уже на стадии ТОП-16. Этот результат стал для пилота TimeUp худшим в его карьере в Гран-При Российской Дрифт Серии. Тем неожиданнее, что Артём Шабанов проиграл в дуэли с дебютантом серии Петром Бородиным. Пилот из Казахстана на «Игора Драйв» впервые смог пройти квалификацию, а затем в ТОП-32 превзошёл Григория Бурлуцкого (Carville Racing). Сломив сопротивление лидера TimeUp, в стадии ТОП-8 Бородин получил в соперники Дамира Идиятулина – в этой дуэли опыт взял верх над молодостью, но этот результат Петра Бородина наглядно продемонстрировал потенциал новобранца Takayama Forward Auto.

Обновлённая конфигурация «Игора Драйв», наверное, стала одной из самых сложных, потому что здесь пять перекладок, причём они все на большой скорости. И нужно быть очень точным, чтобы выполнить судейское задание. В итоге всё удалось. Мы очень довольны! Да и Петербург над нами сжалился и в субботу во второй половине дня, и в воскресенье — самые красивые и самые серьёзные заезды были уже посуху. Дмитрий Добровольский руководитель Российской Дрифт Серии

RDS GP 2025. 2-й этап. «Игора Драйв». Личный зачёт. Топ-3:

Антон Козлов (Carville Racing) – 255 баллов

Аркадий Цареградцев («LECAR Одержимые Моторспорт») – 195 балла

Дамир Идиятулин (Fresh Racing) – 147 баллов

RDS GP 2025. 2-й этап. «Игора Драйв». Командный зачёт. Топ-3:

«LECAR Одержимые Моторспорт» – 267 баллов

Carville Racing – 257 баллов

Takayama Forward Auto – 225 баллов

По итогам прошедших этапов лидерство в личном зачёте захватил Антон Козлов, которому два подиума подряд обеспечили первую строчку в протоколах. Вторым идёт действующий чемпион Артём Шабанов, который, однако, уступает своему сопернику уже больше сотни баллов. Замыкает тройку Роман Тиводар. Разрывы между пилотами достаточно велики, однако один этап способен серьёзно повлиять на расклад сил, если кто-то из лидеров проведёт уик-энд неудачно, а его соперники смогут воспользоваться этим шансом.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Ещё более плотное сражение идёт в командном зачёте, причём коллективы расположились в том же порядке, что и их пилоты в личной классификации. Carville Racing с минимальным преимуществом опережает TimeUp, которая имеет небольшой отрыв от Takayama Forward Auto.

RDS GP 2025. Личный зачёт. Топ-3:

Антон Козлов (Carville Racing) – 449 баллов

Артём Шабанов (TimeUp) – 318 балла

Роман Тиводар (Takayama Forward Auto) – 273 балла

RDS GP 2025. Командный зачёт. Топ-3:

Carville Racing – 488 баллов

TimeUp – 471 балл

Takayama Forward Auto – 441 балл

Каким окажется расклад сил по итогам третьего этапа станет известно уже в середине июня. В первый летний месяц Гран-При Российской Дрифт Серии отправится в Нижний Новгород, где на трассе NRing 14-15 июня пройдёт следующий уик-энд RDS GP сезона-2025. На сей раз автодром «Нижегородское кольцо» будет задействован в классической для этого трека конфигурации оцениваемого участка, абсолютным рекордсменом по победам на которой является Георгий Чивчян.