Ariya в ремиксах: Nissan превратил кроссовер в одноместный спорткар и луноход

Компания Nissan после долгой «раскачки», наконец, как следует впряглась в электромобильную повестку и пообещала представить 15 новых батарейных моделей к 2030 году. В начале недели в ходе презентации стратегии Nissan Ambition 2030 в виде концептов были анонсированы четыре новинки (два кроссовера, пикап и двухместных спайдер), а сегодня японская компания показала необычные варианты применения силовой установки e-4orce от серийного кроссовера Ariya.

Ariya, строго говоря, ещё не совсем серийная модель: премьера финальной, товарной версии кроссовера состоялась летом прошлого года, но производство в Японии начнётся лишь летом 2022-го и пока что Nissan только собирает заявки на покупку Ariya на ключевых рынках: в США, Европе и, разумеется, в Японии. В перспективе Ariya станет по-настоящему глобальной моделью (ожидается в том числе в России), а лежащая в основе кроссовера платформа CMF-EV даст жизнь целой россыпи электрических новинок альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

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Полноприводная топ-версия Ariya снабжена двухмотроной силовой установкой e-4orce с максимальной совокупной отдачей в 394 л.с. и 600 Нм. Nissan утверждает, что она устроена таким образом, что позволяет регулировать тягу индивидуально на каждом колесе. Система настолько гибкая и универсальная, что её можно применять в самых разных машинах — например, на одноместном спорткаре, получившим имя Nissan Ariya Single Seater Concept.



Ariya Single Seater позаимствовал у кроссовера не только силовую установку но и ряд стилистических элементов, вроде двухцветной окраски, сложного профиля боковин и стилеобразующей буквы V в оформлении передка. При разработке концепта, разумеется, пригодился опыт участия Nissan в гонках Formula E — больших побед в них японская компания не добилась, но получила исчерпывающее понимание того, как работает электропривод в экстремальных условиях и как его правильно настраивать.

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Технические характеристики Ariya Single Seater не объявлены, равно как серийные перспективы концепта. В теории он мог бы стать достойной электрической альтернативой бензиновым одноместным спорткарам Ariel Atom и BAC Mono, но спрос на такие машины невелик, так что вряд ли Nissan сможет хорошенько заработать на продажах Ariya Single Seater. Но из имиджевых соображений или с прицелом на монокубок серийная версия всё-таки может увидеть свет.



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Теперь к луноходу: его компания Nissan разрабатывает совместно с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) и родство с кроссовером Ariya у него куда более условное, чем у одноместного спорткара. От земной машины луноходу достались программные алгоритмы управления силовой установкой e-4orce — они позволяют ему уверенно передвигаться по лунному сыпучему грунту, контролируя пробуксовку каждого колеса. Когда луноход Nissan отправится, собственно, на Луну, компания пока сообщает.

