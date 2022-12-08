Audi готовит Q5 Sportback нового поколения: первое изображение

Компания Audi наладила производство Q5 в 2008 году, после обновления в 2012-ом семейство было расширено за счёт спортивной версии SQ5. Кроссовер актуального второго поколения появился в 2017 году. В ходе рестайлинга в 2021-ом линейка обзавелась очередными новинками – их роль исполнили кросс-купе Q5 Sportback, а также его «заряженный» вариант – SQ5 Sportback.

На фото: актуальный кроссовер Audi Q5 Sportback

Согласно статистике Carsalesbase, продажи машин семейства Audi Q5 на старосветском рынке по итогам прошлого года подросли на 14,1% до 61 094 экземпляров. В текущем году у «ку пятого» пока что минус: за первые три квартала европейцы купили 44 468 единиц, что на 2,6% меньше, чем в январе-сентябре 2021-го.



Сейчас немецкая марка продолжает разработку Audi Q5 и Q5 Sportback следующего поколения. Предполагается, что новая версия с купеобразным кузовом дебютирует в 2025 году. Официальной информации о том, как будет выглядеть такой кроссовер пока нет. Своим вариантом возможной внешности будущего Audi Q5 Sportback с нами поделился дизайнер испанского издания motor.es.



Рендер нового Audi Q5 Sportback

Судя по рендеру, у нового купе-кроссовера будет более современное оформление экстерьера. Вероятно, модель получит головную оптику более узкой формы, а также «расширенную» крупную радиаторную решётку примерно прежней восьмиугольной формы с рисунком в виде иначе оформленных больших ячеек. Предполагается, что новинка получит по-другому выполненную нижнюю часть переднего бампера с интегрированными в него воздухозаборниками.



Ожидается, что длина следующего Audi Q5 Sportback окажется больше на несколько миллиметров, что вряд ли существенно повлияет на вид автомобиля в профиль. Предположительно, у новинки линия крыши будет более плавно переходить в корму: это, возможно, даст купеобразному паркетнику более гармоничные пропорции. Ещё есть вероятность, что модель получит фонари попроще, чем у актуального SUV, а также изменённый задний бампер.

На фото: салон актуального кроссовера Audi Q5 Sportback

Интерьер будет идентичен новому Audi Q5. Скорее всего, модель получит более крупную виртуальную «приборку», новое рулевое колесо с «приплюснутым» снизу ободом, иначе оформленную центральную консоль с большим тачскрином информационно-развлекательной системы. Вероятно, модель получит также расширенный комплекс систем безопасности и водительских помощников.



Официальных данных о «начинке» будущей модели пока нет. В motor.es предполагают, что новый Audi Q5 Sportback получит линейку электрифицированных двигателей (вероятно, «мягких гибридов», а также обычных и подзаряжаемых гибридов). Ожидается, что все они получат в пару восьмиступенчатую автоматическую коробку передач S tronic и систему полного привода quattro. Дизелей, скорее всего, ждать не стоит, так как они, очевидно, не впишутся в эконормы «Евро-7».