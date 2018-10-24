Audi R8: небольшой рестайлинг и сажевые фильтры для моторов V10

Audi R8: небольшой рестайлинг и сажевые фильтры для моторов V10

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Фирма Audi представила обновлённые купе и кабриолет R8 второго поколения. Флагманский спорткар сохранил атмосферные двигатели V10, но при этом стал чуть мощнее и быстрее.

Audi R8 – редкий гость на наших дорогах: за первые три квартала этого года российские дилеры продали всего 7 экземпляров этой модели, в 2017-м – 10, в 2016-м – 23. При нынешней цене от 11,2 млн рублей за дорестайлинговую версию можно замахнуться на более престижные Porsche, Ferrari и Lamborghini (в том числе на топ-версии с небольшим пробегом), что многие состоятельные любители спорткаров и делают. Тем не менее R8 важный с имиджевой точки зрения продукт для Audi, демонстрация возможностей фирмы, отличное украшение дилерских шоу-румов, да и едет он к тому же весьма недурно.

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Нынешнее обновление приурочено к вступлению в Европе экологических норм Euro 6d-Temp, в связи с чем 5,2-литровые «атмосферники» V10 обзавелись сажевыми фильтрами. Давно подмечено, что после установки новейших «очистных сооружений» у двигателей вырастает расход топлива, но для спорткаров это не так важно – главное, что не ухудшилась динамика. Разработанный совместно с Lamborghini мотор имел запас по форсировке, чем и воспользовались при подготовке обновлённого R8: мощность базовой модификации увеличилась с 540 до 570 л.с., крутящий момент подрос с 540 до 550 Нм, разгон до «сотни» у купе теперь занимает 3,4 с, у открытой версии Spyder – 3,5 с (в обоих случая на 0,1 с меньше, чем раньше), максимальная скорость выросла на 4 км/ч – до 324 км/ч у купе, и 322 км/ч у кабриолета.

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Топ-версия R8 теперь называется performance quattro, а не plus, её мощность увеличилась с 610 до 620 л.с., крутящий момент с 560 до 580 л.с., время разгона до 100 км/ч сократилось на 0,1 с и теперь составляет 3,1 с у купе и 3,2 с у кабриолета, максимальная скорость – 331 и 329 км/ч соответственно (+1 км/ч к прежним показателям).

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Шасси претерпело некие общие улучшения, благодаря которым R8 стал более стабильным на прямых и в поворотах. Сообщается, что новые настройки ездовой электроники позволили сократить тормозной путь со 100 км/ч до полной остановки на 1,5 м, а с 200 км/ч – на 5 м. У версии performance quattro появилось три новых режима заводских настроек – dry, wet, snow (сухой, мокрый, снежный). В виде опции предлагаются карбон-керамические тормоза и облегченный (-2 кг) передний стабилизатор поперечной устойчивости из углепластика и алюминия.

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Снаружи обновлённый R8 отличается от дорестайлингового более агрессивными бамперами с боковыми «акульими плавничками» спереди и сеточкой во всю ширину кузова на корме. Выхлопные патрубки стали крупнее и сменили «квадратную» форму на «круглую». Интерьер не изменился, появились лишь новые варианты его отделки.

У европейских дилеров Audi обновлённый R8 появится в начале 2019 года. Дата начала поставок в Россию пока не объявлена.

Теги: Новинки , обновление , обновление модели , рестайлинг , спорткар , спорткары , суперкар , суперкары , фейслифтинг , Audi , R8
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