Audi SQ5 готовится к смене поколения: спортивный кроссовер отправили на тесты

Прототип будущей новинки немецкой марки попался в объективы фотошпионов. Ожидается, что презентация этого SUV пройдёт ближе к концу следующего года.

Производство кроссовера Audi Q5 стартовало в 2008 году, спортивной версией SQ5 модель обзавелась после обновления в 2012 году. Актуальное второе поколение SUV немецкой марки появилось в 2017-ом. В 2021-ом появилось кросс-купе Q5 Sportback и его «заряженный» вариант – SQ5 Sportback.



На фото: прототип Audi SQ5 нового поколения

Судя по статистике Carsalesbase, за прошлый год Q5 / SQ5 разошлись совокупным тиражом 61 094 экземпляра, что на 14% больше, чем в «ковидном» 2020-ом. В текущем году у кроссовера по-прежнему положительная динамика: за первую треть клиенты купили 16 263 экземпляров (на 2% больше, чем в январе-апреле 2021-го).



Сейчас Audi работает над Q5 и SQ5 нового поколения. Ожидается, что «обычный» кроссовер представят во второй половине следующего года, а его спортивную версию покажут несколько месяцев спустя, вероятно, ближе к концу 2023-го. Новинки находятся в активной фазе разработки: недавно на дорогах общего пользования в южной части Европы поймали прототип «заряженного» кроссовера SQ5 следующей генерации.



Снимками автомобиля, направленного на летние испытания, с нами поделились коллеги из издания motor.es. Пока что прототип новинки скрыт за плотным слоем маскировочной плёнки, кроме того, в компании предусмотрели конструкцию в виде «фальшивых» задних фонарей. Очевидно, модели серьёзно пересмотрят внешность, включая оптику. О том, что на фотографии попал именно спортивный вариант SUV, говорят четыре патрубка выхлопной системы (по два с каждой стороны).



Фотошпионам на этот раз не удалось заглянуть в салон будущей новинки, так что о том, какие изменения ждут интерьер Audi SQ5 следующего поколения, мы узнаем позже. Также пока неизвестно, изменятся ли габариты кроссовера в ходе смены генерации. У актуального кроссовера длина составляет 4663 мм, а расстояние между осями – 2819 мм.

Актуальный «заряженный» SUV оснащается 3,0-литровым турбодизелем V6 TDI, его отдача составляет 341 л.с., а максимальный крутящий момент – 700 Нм. Он работает в комплекте с 48-вольтовым стартер-генератором, который работает в рамках системы старт-стоп и помогает мотору при разгоне. В пару идёт восьмиступенчатый «автомат» Tiptronic и система полного привода quattro. Первую «сотню» такой кроссовер набирает за 5,1 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.



По предварительным данным, новый SQ5 будет оснащаться мягкогибридной силовой установкой. Однако, по информации издания, в её основе будет лежать не дизель, а бензиновый мотор. Предполагается, что его мощность вырастет до 350 л.с. Спортивному кроссоверу, вероятно, оставят автоматическую коробку передач и полный привод quattro.

Информации о том, каким будет ценник модели после смены генерации, пока нет. На сегодняшний день, на домашнем рынке, в Германии, кроссовер Audi Q5 можно купить минимум за 49 250 евро, а за спортивный вариант SQ5 просят не менее 74 100 евро.

