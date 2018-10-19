В первую десятку популярных авто с пробегом вошли восемь моделей «АвтоВАЗа» и всего две иномарки: Ford Focus и Hyundai Solaris. К такому выводу пришли эксперты Авито в результате анализа предпочтений российских автолюбителей в III квартале 2018 года. Самой популярной1 моделью стала LADA Priora, которая в среднем стоит 238 тысяч рублей.

Ford Focus занял четвертую строчку рейтинга популярности, а Hyundai Solaris замыкает десятку лидеров. Самой доступной моделью из топ-10 стала LADA 2107: ее продавали в среднем за 64 100 рублей. Самыми дорогими оказались иномарки: Ford Focus со средней ценой 357 400 рублей и Hyundai Solaris за 508 400 рублей. Самая популярная модель, LADA Priora, в III квартале 2017 года также занимала первое место в рейтинге, но стоила на 2% меньше. За год первую десятку по спросу покинули LADA 2109 и LADA 2112 Samara, уступив место LADA Granta и Hyundai Solaris.

В 22 крупнейших российских городах первое место по популярности заняли всего 8 моделей, причем больше всего представлена LADA Priora – она лидирует в 9 городах. Иномарки занимают первое место только в семи крупных городах. В Новосибирске, Иркутске и Красноярске первое место заняла Toyota Corolla. Ford Focus лидирует в Москве и Санкт-Петербурге, Hyundai Accent – в Ростове-на-Дону, а Daewoo Nexia – в Тюмени.

Доступнее всего самая популярная модель авто в Омске: этот сибирский город стал единственным, где наиболее востребованная машина (LADA 2110) стоит менее 100 000 рублей. А самый дорогой региональный лидер – в Красноярске: 385 100 рублей за Toyota Corolla.

Средняя стоимость автомобиля в России в III квартале составила 449 000 рублей: по сравнению с прошлым годом она выросла на 6%.