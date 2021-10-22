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  • Авито Авто: продажи автомобилей с пробегом премиум-сегмента растут быстрее вторичного авторынка в целом

Авито Авто: продажи автомобилей с пробегом премиум-сегмента растут быстрее вторичного авторынка в целом

22.10.2021 51 0 0

Как выяснили эксперты Авито Авто, в III квартале 2021 года продажи автомобилей с пробегом премиальных брендов в возрасте до трех лет выросли на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 16,1% по сравнению со II кварталом 2021 года. Средняя стоимость (рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже автомобилей – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой) таких автомобилей в III квартале 2021 года составила 3 750 000 рублей, увеличившись на 30,7% по сравнению с прошлым годом и на 5,4% по сравнению со II кварталом 2021 года.

 

Партнерский материал

В рамках исследования Авито Авто рассматривались данные о продажах автомобилей с пробегом в возрасте до 3 лет следующих наиболее популярных в России премиум-брендов: Genesis, Infiniti, Jaguar, Volvo, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac, MINI, Lexus.

Количество сделок в сегменте премиальных автомобилей с пробегом в возрасте до 3 лет за III квартал 2021 года выросло в стране заметнее, чем общее количество продаж автомобилей с пробегом. По данным Авито Авто, продажи автомобилей с пробегом в целом по России выросли в III квартале на 7,1% по сравнению со II кварталом 2021 года, в то время как динамика в премиум-сегменте составила +16,1%.

«Тренд на покупку премиум-автомобилей в качестве инвестиции наметился еще в 2020 году на фоне сразу нескольких факторов: пандемии, колебаний курсов валют и инфляции. По данным Авито Авто, спрос на автомобили премиум-сегмента в возрасте до 3 лет по итогам прошлого года увеличился  на 6% по сравнению с 2019 годом, несмотря на то, что средняя цена автомобилей премиум-сегмента в возрасте до 3 лет в 2020 году на в России была в среднем в 10 раз выше, чем стоимость других машин с пробегом. Несмотря на то, что средние цены на автомобили с пробегом премиум-сегмента неуклонно растут, сохраняется разнообразие предложения, и у покупателей по-прежнему есть возможность найти на нашей платформе автомобили премиального брендов в разных ценовых категориях в зависимости от пробега и индивидуальных характеристик конкретного транспортного средства», комментируют эксперты Авито Авто.

Самые востребованные автомобили премиум-сегмента в возрасте до 3 лет: топ-5 моделей

Самым продаваемым премиальным автомобилем в возрасте до 3 лет стал Mercedes Benz E-класса. Средняя цена автомобиля этой модели в указанной возрастной категории за год выросла на 27,2%, составив в III квартале 2021 года 3 370 000 рублей.

На втором месте в топ-5 самых востребованных премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет  – BMW 5 серии со средней ценой 3 278 000 рублей. Третью строчку занимает BMW 3 серии (средняя цена – 2 870 000 рублей), четвертую – Lexus RX (средняя цена – 3 875 000 рублей). Замыкает топ-5 BMW X5, который обходится покупателям в среднем в 5 889 000 рублей.

Самые продаваемые модели в сегменте премиум-автомобилей с пробегом в возрасте до 3 лет: топ-5 моделей, вся Россия, Авито Авто, III квартал 2021 года

Бренд

Модель

Средняя цена (руб.)

Динамика средней цены за год

Mercedes Benz

E-класс

3 370 000

+27,2%

BMW

5 серия

3 278 000

+28,5%

BMW

3 серия

2 870 000

+59,4%

Lexus

RX

3 875 000

+21,9%

BMW

X5

5 889 000

+64%

Топ регионов по продажам премиальных автомобилей с пробегом

По данным Авито Авто, больше всего продаж премиальных автомобилей с пробегом в возрасте до 3 лет в III квартале 2021 пришлось на Москву и Московскую область, а также на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В столице доля в общей структуре продаж по стране составила 3,16%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 2,37%.

В топ-5 регионов с наиболее активным спросом на премиальные автомобили с пробегом в возрасте до 3 лет также вошли Новосибирская область, Краснодарский край и Республика Татарстан. На долю Новосибирской области в III квартале 2021 года пришлось 1,39% продаж автомобилей этого сегмента, на долю Краснодарского края – 1,23%, а на долю Республики Татарстан – 1,11%.

Стоимость премиальных автомобилей с пробегом в региональном разрезе

Средняя стоимость премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет по итогам III квартала 2021 года оказалась заметно выше средней по стране в Республике Дагестан, Крыму и Волгоградской области. В Дагестане средняя стоимость такого автомобиля составила 4 950 000 рублей, в Крыму – 4 000 000 рублей, в Волгоградской области – 3 900 000 рублей.

Одни из самых доступных цен на автомобили премиум-сегмента в возрасте до 3 лет зафиксированы в Пермском крае и Ростовской области. Средняя цена премиального автомобиля в этих регионах по итогам I квартала оказалась заметно ниже средней по стране, составив 3 500 000 рублей и 3 480 000 рублей соответственно. 

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