Авито Авто: продажи автомобилей с пробегом премиум-сегмента выросли на 17% в 2021 году

Эксперты Авито Авто проанализировали данные о продажах автомобилей с пробегом премиальных брендов в возрасте до 3-х лет и выяснили, что в 2021 году количество сделок в этом сегменте авторынка выросло на 17% по сравнению с 2020 годом. Заметный рост покупательского интереса к премиальным автомобилям с пробегом в возрастной группе до 3-х лет произошел несмотря на значительное повышение средних цен в сегменте. В 2021 году автомобили премиум-брендов в возрасте до 3-х лет с пробегом стоили в среднем 3 745 000 рублей – на 29,6% больше, чем годом ранее.

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В рамках исследования рассматривались показатели по следующим премиум-брендам: Genesis, Infiniti, Jaguar, Volvo, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac, MINI, Lexus.

Премиальные автомобили с пробегом в возрасте до 3-х лет в 2021 году продавались активнее, чем в 2020: в 2021 году продажи в сегменте выросли на 17%, а в 2020 – на 6,1%.

«Как правило, покупатели премиум-сегмента в меньшей степени подвержены влиянию рыночной ситуации, на их выбор в основном влияют личные возможности и потребности. В ситуации с нехваткой новых моделей в дилерских центрах у таких клиентов растет интерес к автомобилям с пробегом в возрасте до 3-х лет. Отличаясь хорошим техническим состоянием и современными характеристиками и дизайном, в условиях дефицита такие автомобили являются прямой альтернативой новым», – подчеркивает Кирилл Вотяков, управляющий директор Авито Авто.

Самые популярные премиум-модели в возрасте до 3-х лет на рынке автомобилей с пробегом

По данным Авито Авто, в рейтинге наиболее востребованных премиум-моделей с пробегом в возрасте до 3-х лет первое место занимает Mercedes-Benz E-класса. На второй строчке – BMW 5 серии, на третьей – BMW X5. Замыкают пятерку лидеров модели BMW 3 серии и Lexus RX.

По сравнению с 2020 годом BMW X5 опустился с третьей строчки на пятую, а BMW 3 серии и Lexus RX поднялись на 3 и 4 позиции соответственно.

Все перечисленные модели в 2021 году прибавили в цене на рынке автомобилей с пробегом. Заметнее всего выросла средняя цена BMW X5 в возрасте до 3-х лет – рост составил +62,5% за год.

Топ-5 моделей премиальных брендов по уровню продаж в сегменте автомобилей с пробегом до 3-х лет, 2021 г., вся Россия, Авито Авто