Авито Авто: продажи автомобилей с пробегом премиум-сегмента выросли на 17% в 2021 году

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В рамках исследования рассматривались показатели по следующим премиум-брендам: Genesis, Infiniti, Jaguar, Volvo, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac, MINI, Lexus.
Премиальные автомобили с пробегом в возрасте до 3-х лет в 2021 году продавались активнее, чем в 2020: в 2021 году продажи в сегменте выросли на 17%, а в 2020 – на 6,1%.
«Как правило, покупатели премиум-сегмента в меньшей степени подвержены влиянию рыночной ситуации, на их выбор в основном влияют личные возможности и потребности. В ситуации с нехваткой новых моделей в дилерских центрах у таких клиентов растет интерес к автомобилям с пробегом в возрасте до 3-х лет. Отличаясь хорошим техническим состоянием и современными характеристиками и дизайном, в условиях дефицита такие автомобили являются прямой альтернативой новым», – подчеркивает Кирилл Вотяков, управляющий директор Авито Авто.
Самые популярные премиум-модели в возрасте до 3-х лет на рынке автомобилей с пробегом
По данным Авито Авто, в рейтинге наиболее востребованных премиум-моделей с пробегом в возрасте до 3-х лет первое место занимает Mercedes-Benz E-класса. На второй строчке – BMW 5 серии, на третьей – BMW X5. Замыкают пятерку лидеров модели BMW 3 серии и Lexus RX.
По сравнению с 2020 годом BMW X5 опустился с третьей строчки на пятую, а BMW 3 серии и Lexus RX поднялись на 3 и 4 позиции соответственно.
Все перечисленные модели в 2021 году прибавили в цене на рынке автомобилей с пробегом. Заметнее всего выросла средняя цена BMW X5 в возрасте до 3-х лет – рост составил +62,5% за год.
Топ-5 моделей премиальных брендов по уровню продаж в сегменте автомобилей с пробегом до 3-х лет, 2021 г., вся Россия, Авито Авто
|
Бренд
|
Модель
|
Средняя цена (руб.)
|
Рост средней цены за год
|
Изменение в рейтинге
|
Mercedes-Benz
|
E-класс
|
3 300 000
|
+22,7%
|
0
|
BMW
|
5 серия
|
3 250 000
|
+27,5%
|
0
|
BMW
|
3 серия
|
2 790 000
|
+55,0%
|
+1
|
Lexus
|
RX
|
3 898 000
|
+21,8%
|
+1
|
BMW
|
X5
|
5 850 000
|
+62,5%
|
-2
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