Авито Авто: продажи автомобилей с пробегом за квартал выросли на 20,1%

По данным платформы, во II квартале 2024 года лидером по продажам авто с пробегом среди марок стала ВАЗ (LADA): ее доля составила 22,75% от общего объема. На втором месте с долей 6,88% оказалась Toyota, а на третьем – Kia с долей 6,57%. Четвертую строку занимает Hyundai, чья доля составила 6,23%, а пятую – Volkswagen (4,68%).
Максимальный прирост продаж в сравнении с I кварталом этого года продемонстрировала марка Kia: показатель вырос на 23,1%. На втором месте по темпам роста – ВАЗ (LADA): продажи автомобилей этой марки увеличились на 22,8%. Третья строка досталась Volkswagen (прирост 22,4%), а четвертая – Hyundai (21,8%). Замыкает топ-5 Toyota: за квартал продажи машин этого бренда выросли на 15,7%.
Лидером по продажам в России остается сегмент бюджетных автомобилей, на долю которого пришлось 73,78%. Он же лидирует по темпам прироста за квартал: этот показатель у авто стоимостью до 1,5 млн рублей составил 23,6%. Это вполне объяснимо: в большинстве регионов страны именно бюджетные автомобили пользуются самым массовым спросом из-за своей доступности, однако разнообразие предложения здесь сравнительно невелико, поэтому год к году прироста продаж в этом сегменте мы не фиксируем. Зато в сравнении со вторым кварталом 2023 года лидером по динамике продаж стал сегмент авто стоимостью свыше 3 млн рублей: здесь продажи выросли на 35,8%. По итогам апреля–июня 2024 года доля таких авто в продажах равна 9,58%. Можно предположить, что это связано, в том числе, со стремлением многих автовладельцев обновить устаревшие ТС. Уверенный рост демонстрирует и сегмент автомобилей в ценовом сегменте 1,5–3 млн рублей: за квартал он прибавил 16,6%, а год к году – 27%.
Эксперты Авито Авто составили рейтинги самых продаваемых автомобилей с пробегом за II квартал 2024 года в трех ценовых сегментах: до 1,5 млн рублей, от 1,5 до 3 млн рублей и свыше 3 млн рублей. Некоторые модели вошли в топ-10 по объему продаж сразу в нескольких ценовых сегментах, поскольку их приобретают как в практически новом состоянии, так и с большим пробегом, который влияет на стоимость автомобиля.
Наиболее продаваемые автомобили с пробегом дороже 3 миллионов рублей
Лидером по продажам в этом сегменте стала Toyota Camry, получившая долю в 3,34%. Далее идут сразу две модели BMW: доля X5 составила 2,98%, доля авто 5 серии – 2,94%. Четвертое и пятое место достались автомобилям Toyota: Land Cruiser с 2,63% и Land Cruiser Prado с 2,27%. Также в топ-10 вошли Geely Monjaro, который в прошлом квартале был лидером сегмента, Mercedes-Benz E-класс, BMW X6, Toyota RAV4 и Lexus RX.
Лидером по динамике продаж год к году среди этих моделей стала Geely Monjaro: за год ее продажи выросли в 2,24 раза. Лидером же в сравнении с I кварталом стал E-класс от Mercedes-Benz, продажи которого увеличились на 29,6%.
Топ-10 самых продаваемых автомобилей с пробегом в ценовом сегменте от 3 млн рублей, Россия, II квартал 2024 года
|Марка
|Модель
|Доля в продажах в ценовом сегменте от 3 млн рублей
|Средняя цена (руб.)
|Toyota
|Camry
|3,34%
|3 500 000
|BMW
|X5
|2,98%
|6 850 000
|BMW
|5 серия
|2,94%
|4 300 000
|Toyota
|Land Cruiser
|2,63%
|5 268 000
|Toyota
|Land Cruiser Prado
|2,27%
|4 200 000
|Geely
|Monjaro
|2,22%
|3 850 000
|Mercedes-Benz
|E-класс
|2,20%
|4 299 000
|BMW
|X6
|1,71%
|7 550 000
|Toyota
|RAV4
|1,55%
|3 695 000
|Lexus
|RX
|1,51%
|5 150 000
Самые востребованные автомобили с пробегом в ценовом сегменте от 1,5 до 3 миллионов рублей
В этом сегменте лидером стала также Toyota Camry, на которую пришлось 3,75% от продаж. На втором месте оказался кроссовер Kia Sportage с 2,56%. Две следующие строки занимают модели еще одного южнокорейского бренда – Hyundai: на третьей позиции – мини-кроссовер Creta с 2,44%, а на четвертой – субкомпактный автомобиль Solaris с 1,91%. Замыкает пятерку лидеров Toyota RAV4, получившая долю в 1,87%. За ними следуют Volkswagen Tiguan, Kia Rio, Kia Optima, Nissan X-Trail и Mazda CX-5.
Наиболее динамично год к году растут продажи южнокорейского автомобиля малого класса Kia Rio: за год показатель вырос на 115%. Лидером по динамике за квартал стала Toyota Camry, чьи продажи выросли на 20,8% .
Топ-10 самых продаваемых автомобилей с пробегом в ценовом сегменте от 1,5 до 3 млн рублей, Россия, II квартал 2024 года
|Марка
|Модель
|Доля в продажах в ценовом сегменте от 1,5 млн до 3 млн рублей
|Средняя цена (руб.)
|Toyota
|Camry
|3,75%
|2 200 000
|Kia
|Sportage
|2,56%
|2 070 000
|Hyundai
|Creta
|2,44%
|1 860 000
|Hyundai
|Solaris
|1,91%
|1 679 000
|Toyota
|RAV4
|1,87%
|2 215 000
|Volkswagen
|Tiguan
|1,70%
|2 260 000
|Kia
|Rio
|1,69%
|1 680 000
|Kia
|Optima
|1,53%
|2 000 000
|Nissan
|X-Trail
|1,39%
|1 980 000
|Mazda
|CX-5
|1,38%
|2 137 000
Самые продаваемые автомобили с пробегом в ценовом сегменте до 1,5 миллионов рублей
Среди бюджетных авто 7 из 10 мест в числе лидеров заняли модели ВАЗ (LADA). На первом месте – Granta (4,28%), на втором – Priora (3,89%), на третьем – 2114 Samara (2,73%). Четвертую строку занял Ford Focus, получивший 2,6%, а пятую – российская Kalina с долей 2,51%. Также в десятку вошли Hyundai Solaris, Kia Rio и еще три модели ВАЗ (LADA): 2107, 4x4 (Нива) и 2110.
В сравнении со вторым кварталом прошлого года максимальную динамику продаж демонстрирует лидер сегмента Granta: прирост составил 32,5%. Квартал к кварталу быстрее других растут продажи этой же модели – на 35,5%.
Топ-10 самых продаваемых автомобилей с пробегом в ценовом сегменте до 1,5 млн рублей, Россия, II квартал 2024 года
|Марка
|Модель
|Доля в продажах в ценовом сегменте до 1,5 млн рублей
|Средняя цена (руб.)
|ВАЗ (LADA)
|Granta
|4,28%
|650 000
|ВАЗ (LADA)
|Priora
|3,89%
|350 000
|ВАЗ (LADA)
|2114 Samara
|2,73%
|190 000
|Ford
|Focus
|2,60%
|639 000
|ВАЗ (LADA)
|Kalina
|2,51%
|315 000
|Hyundai
|Solaris
|2,24%
|950 000
|ВАЗ (LADA)
|2 107
|2,07%
|120 000
|Kia
|Rio
|2,05%
|950 000
|ВАЗ (LADA)
|4x4 (Нива)
|1,92%
|350 000
|ВАЗ (LADA)
|2 110
|1,74%
|140 000
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