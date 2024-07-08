Авито Авто: продажи автомобилей с пробегом за квартал выросли на 20,1%

Эксперты Авито Авто проанализировали динамику продаж автомобилей с пробегом в II квартале 2024 года. По данным экспертов, в апреле-июне текущего года продажи оказались на 20,1% больше, чем в I квартале этого года, а в сравнении со II кварталом 2023 года практически не изменились. Средняя цена автомобилей с пробегом во II квартале 2024 года достигла 790 000 рублей.

По данным платформы, во II квартале 2024 года лидером по продажам авто с пробегом среди марок стала ВАЗ (LADA): ее доля составила 22,75% от общего объема. На втором месте с долей 6,88% оказалась Toyota, а на третьем – Kia с долей 6,57%. Четвертую строку занимает Hyundai, чья доля составила 6,23%, а пятую – Volkswagen (4,68%).

Максимальный прирост продаж в сравнении с I кварталом этого года продемонстрировала марка Kia: показатель вырос на 23,1%. На втором месте по темпам роста – ВАЗ (LADA): продажи автомобилей этой марки увеличились на 22,8%. Третья строка досталась Volkswagen (прирост 22,4%), а четвертая – Hyundai (21,8%). Замыкает топ-5 Toyota: за квартал продажи машин этого бренда выросли на 15,7%.

Лидером по продажам в России остается сегмент бюджетных автомобилей, на долю которого пришлось 73,78%. Он же лидирует по темпам прироста за квартал: этот показатель у авто стоимостью до 1,5 млн рублей составил 23,6%. Это вполне объяснимо: в большинстве регионов страны именно бюджетные автомобили пользуются самым массовым спросом из-за своей доступности, однако разнообразие предложения здесь сравнительно невелико, поэтому год к году прироста продаж в этом сегменте мы не фиксируем. Зато в сравнении со вторым кварталом 2023 года лидером по динамике продаж стал сегмент авто стоимостью свыше 3 млн рублей: здесь продажи выросли на 35,8%. По итогам апреля–июня 2024 года доля таких авто в продажах равна 9,58%. Можно предположить, что это связано, в том числе, со стремлением многих автовладельцев обновить устаревшие ТС. Уверенный рост демонстрирует и сегмент автомобилей в ценовом сегменте 1,5–3 млн рублей: за квартал он прибавил 16,6%, а год к году – 27%. Вадим Иванов директор направления «Автомобили» в Авито

Эксперты Авито Авто составили рейтинги самых продаваемых автомобилей с пробегом за II квартал 2024 года в трех ценовых сегментах: до 1,5 млн рублей, от 1,5 до 3 млн рублей и свыше 3 млн рублей. Некоторые модели вошли в топ-10 по объему продаж сразу в нескольких ценовых сегментах, поскольку их приобретают как в практически новом состоянии, так и с большим пробегом, который влияет на стоимость автомобиля.

Наиболее продаваемые автомобили с пробегом дороже 3 миллионов рублей

Лидером по продажам в этом сегменте стала Toyota Camry, получившая долю в 3,34%. Далее идут сразу две модели BMW: доля X5 составила 2,98%, доля авто 5 серии – 2,94%. Четвертое и пятое место достались автомобилям Toyota: Land Cruiser с 2,63% и Land Cruiser Prado с 2,27%. Также в топ-10 вошли Geely Monjaro, который в прошлом квартале был лидером сегмента, Mercedes-Benz E-класс, BMW X6, Toyota RAV4 и Lexus RX.

Лидером по динамике продаж год к году среди этих моделей стала Geely Monjaro: за год ее продажи выросли в 2,24 раза. Лидером же в сравнении с I кварталом стал E-класс от Mercedes-Benz, продажи которого увеличились на 29,6%.

Топ-10 самых продаваемых автомобилей с пробегом в ценовом сегменте от 3 млн рублей, Россия, II квартал 2024 года

Марка Модель Доля в продажах в ценовом сегменте от 3 млн рублей Средняя цена (руб.) Toyota Camry 3,34% 3 500 000 BMW X5 2,98% 6 850 000 BMW 5 серия 2,94% 4 300 000 Toyota Land Cruiser 2,63% 5 268 000 Toyota Land Cruiser Prado 2,27% 4 200 000 Geely Monjaro 2,22% 3 850 000 Mercedes-Benz E-класс 2,20% 4 299 000 BMW X6 1,71% 7 550 000 Toyota RAV4 1,55% 3 695 000 Lexus RX 1,51% 5 150 000

Самые востребованные автомобили с пробегом в ценовом сегменте от 1,5 до 3 миллионов рублей

В этом сегменте лидером стала также Toyota Camry, на которую пришлось 3,75% от продаж. На втором месте оказался кроссовер Kia Sportage с 2,56%. Две следующие строки занимают модели еще одного южнокорейского бренда – Hyundai: на третьей позиции – мини-кроссовер Creta с 2,44%, а на четвертой – субкомпактный автомобиль Solaris с 1,91%. Замыкает пятерку лидеров Toyota RAV4, получившая долю в 1,87%. За ними следуют Volkswagen Tiguan, Kia Rio, Kia Optima, Nissan X-Trail и Mazda CX-5.

Наиболее динамично год к году растут продажи южнокорейского автомобиля малого класса Kia Rio: за год показатель вырос на 115%. Лидером по динамике за квартал стала Toyota Camry, чьи продажи выросли на 20,8% .

Топ-10 самых продаваемых автомобилей с пробегом в ценовом сегменте от 1,5 до 3 млн рублей, Россия, II квартал 2024 года

Марка Модель Доля в продажах в ценовом сегменте от 1,5 млн до 3 млн рублей Средняя цена (руб.) Toyota Camry 3,75% 2 200 000 Kia Sportage 2,56% 2 070 000 Hyundai Creta 2,44% 1 860 000 Hyundai Solaris 1,91% 1 679 000 Toyota RAV4 1,87% 2 215 000 Volkswagen Tiguan 1,70% 2 260 000 Kia Rio 1,69% 1 680 000 Kia Optima 1,53% 2 000 000 Nissan X-Trail 1,39% 1 980 000 Mazda CX-5 1,38% 2 137 000

Самые продаваемые автомобили с пробегом в ценовом сегменте до 1,5 миллионов рублей

Среди бюджетных авто 7 из 10 мест в числе лидеров заняли модели ВАЗ (LADA). На первом месте – Granta (4,28%), на втором – Priora (3,89%), на третьем – 2114 Samara (2,73%). Четвертую строку занял Ford Focus, получивший 2,6%, а пятую – российская Kalina с долей 2,51%. Также в десятку вошли Hyundai Solaris, Kia Rio и еще три модели ВАЗ (LADA): 2107, 4x4 (Нива) и 2110.

В сравнении со вторым кварталом прошлого года максимальную динамику продаж демонстрирует лидер сегмента Granta: прирост составил 32,5%. Квартал к кварталу быстрее других растут продажи этой же модели – на 35,5%.

Топ-10 самых продаваемых автомобилей с пробегом в ценовом сегменте до 1,5 млн рублей, Россия, II квартал 2024 года