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  • Авито Авто: продажи автомобилей с пробегом за квартал выросли на 20,1%

Авито Авто: продажи автомобилей с пробегом за квартал выросли на 20,1%

08.07.2024 82 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали динамику продаж автомобилей с пробегом в II квартале 2024 года. По данным экспертов, в апреле-июне текущего года продажи оказались на 20,1% больше, чем в I квартале этого года, а в сравнении со II кварталом 2023 года практически не изменились. Средняя цена автомобилей с пробегом во II квартале 2024 года достигла 790 000 рублей.

По данным платформы, во II квартале 2024 года лидером по продажам авто с пробегом среди марок стала ВАЗ (LADA): ее доля составила 22,75% от общего объема. На втором месте с долей 6,88% оказалась Toyota, а на третьем – Kia с долей 6,57%. Четвертую строку занимает Hyundai, чья доля составила 6,23%, а пятую – Volkswagen (4,68%).

Максимальный прирост продаж в сравнении с I кварталом этого года продемонстрировала марка Kia: показатель вырос на 23,1%. На втором месте по темпам роста – ВАЗ (LADA): продажи автомобилей этой марки увеличились на 22,8%. Третья строка досталась Volkswagen (прирост 22,4%), а четвертая – Hyundai (21,8%). Замыкает топ-5 Toyota: за квартал продажи машин этого бренда  выросли на 15,7%.

Лидером по продажам в России остается сегмент бюджетных автомобилей, на долю которого пришлось 73,78%. Он же лидирует по темпам прироста за квартал: этот показатель у авто стоимостью до 1,5 млн рублей составил 23,6%. Это вполне объяснимо: в большинстве регионов страны именно бюджетные автомобили пользуются самым массовым спросом из-за своей доступности, однако разнообразие предложения здесь сравнительно невелико, поэтому год к году прироста продаж в этом сегменте мы не фиксируем. Зато в сравнении со вторым кварталом 2023 года лидером по динамике продаж стал сегмент авто стоимостью свыше 3 млн рублей: здесь продажи выросли на 35,8%. По итогам апреля–июня 2024 года доля таких авто в продажах равна 9,58%. Можно предположить, что это связано, в том числе, со стремлением многих автовладельцев обновить устаревшие ТС. Уверенный рост демонстрирует и сегмент автомобилей в ценовом сегменте 1,5–3 млн рублей: за квартал он прибавил 16,6%, а год к году – 27%.
Вадим Иванов
директор направления «Автомобили» в Авито

Эксперты Авито Авто составили рейтинги самых продаваемых автомобилей с пробегом за II квартал 2024 года в трех ценовых сегментах: до 1,5 млн рублей, от 1,5 до 3 млн рублей и свыше 3 млн рублей. Некоторые модели вошли в топ-10 по объему продаж сразу в нескольких ценовых сегментах, поскольку их приобретают как в практически новом состоянии, так и с большим пробегом, который влияет на стоимость автомобиля.

Наиболее продаваемые автомобили с пробегом дороже 3 миллионов рублей

Лидером по продажам в этом сегменте стала Toyota Camry, получившая долю в 3,34%. Далее идут сразу две модели BMW: доля X5 составила 2,98%, доля авто 5 серии – 2,94%. Четвертое и пятое место достались автомобилям Toyota: Land Cruiser с 2,63% и Land Cruiser Prado с 2,27%. Также в топ-10 вошли Geely Monjaro, который в прошлом квартале был лидером сегмента, Mercedes-Benz E-класс, BMW X6, Toyota RAV4 и Lexus RX.

Лидером по динамике продаж год к году среди этих моделей стала Geely Monjaro: за год ее продажи выросли в 2,24 раза. Лидером же в сравнении с I кварталом стал E-класс от Mercedes-Benz, продажи которого увеличились на 29,6%.

Топ-10 самых продаваемых автомобилей с пробегом в ценовом сегменте от 3 млн рублей, Россия, II квартал 2024 года

Марка МодельДоля в продажах в ценовом сегменте от 3 млн рублейСредняя цена (руб.)
ToyotaCamry3,34%3 500 000
BMWX52,98%6 850 000
BMW5 серия2,94%4 300 000
ToyotaLand Cruiser2,63%5 268 000
ToyotaLand Cruiser Prado2,27%4 200 000
GeelyMonjaro2,22%3 850 000
Mercedes-BenzE-класс2,20%4 299 000
BMWX61,71%7 550 000
ToyotaRAV41,55%3 695 000
LexusRX1,51%5 150 000

Самые востребованные автомобили с пробегом в ценовом сегменте от 1,5 до 3 миллионов рублей

В этом сегменте лидером стала также Toyota Camry, на которую пришлось 3,75% от продаж. На втором месте оказался кроссовер Kia Sportage с 2,56%. Две следующие строки занимают модели еще одного южнокорейского бренда – Hyundai:  на третьей позиции – мини-кроссовер Creta с 2,44%, а на четвертой – субкомпактный автомобиль Solaris с 1,91%. Замыкает пятерку лидеров Toyota RAV4, получившая долю в 1,87%. За ними следуют Volkswagen Tiguan, Kia Rio, Kia Optima, Nissan X-Trail и Mazda CX-5. 

Наиболее динамично год к году растут продажи южнокорейского автомобиля малого класса Kia Rio: за год показатель вырос на 115%. Лидером по динамике за квартал стала Toyota Camry, чьи продажи выросли на 20,8% .

Топ-10 самых продаваемых автомобилей с пробегом в ценовом сегменте от 1,5 до 3 млн рублей, Россия, II квартал 2024 года

Марка МодельДоля в продажах в ценовом сегменте от 1,5 млн до 3 млн рублейСредняя цена (руб.)
ToyotaCamry3,75%2 200 000
KiaSportage2,56%2 070 000
HyundaiCreta2,44%1 860 000
HyundaiSolaris1,91%1 679 000
ToyotaRAV41,87%2 215 000
VolkswagenTiguan1,70%2 260 000
KiaRio1,69%1 680 000
KiaOptima1,53%2 000 000
NissanX-Trail1,39%1 980 000
MazdaCX-51,38%2 137 000

Самые продаваемые автомобили с пробегом в ценовом сегменте до 1,5 миллионов рублей

Среди бюджетных авто 7 из 10 мест в числе лидеров заняли модели ВАЗ (LADA). На первом месте – Granta (4,28%), на втором – Priora (3,89%), на третьем – 2114 Samara (2,73%). Четвертую строку занял Ford Focus, получивший 2,6%, а пятую – российская Kalina с долей 2,51%. Также в десятку вошли Hyundai Solaris, Kia Rio и еще три модели ВАЗ (LADA): 2107, 4x4 (Нива) и 2110.

В сравнении со вторым кварталом прошлого года максимальную динамику продаж демонстрирует лидер сегмента Granta: прирост составил 32,5%. Квартал к кварталу быстрее других растут продажи этой же модели – на 35,5%.

Топ-10 самых продаваемых автомобилей с пробегом в ценовом сегменте до 1,5 млн рублей, Россия, II  квартал 2024 года

Марка МодельДоля в продажах в ценовом сегменте до 1,5 млн рублейСредняя цена (руб.)
ВАЗ (LADA)Granta4,28%650 000
ВАЗ (LADA)Priora3,89%350 000
ВАЗ (LADA)2114 Samara2,73%190 000
FordFocus2,60%639 000
ВАЗ (LADA)Kalina2,51%315 000
HyundaiSolaris2,24%950 000
ВАЗ (LADA)2 1072,07%120 000
KiaRio2,05%950 000
ВАЗ (LADA)4x4 (Нива)1,92%350 000
ВАЗ (LADA)2 1101,74%140 000
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