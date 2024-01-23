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  • Авито Авто: продажи премиальных автомобилей с пробегом выросли на 16% за 2023 год

Авито Авто: продажи премиальных автомобилей с пробегом выросли на 16% за 2023 год

23.01.2024 63 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали статистику продаж автомобилей с пробегом премиальных брендов в возрасте до 3-х лет в России в 2023 году. За год россияне купили на 16% больше автомобилей в этом сегменте. Самыми востребованными моделями премиум авто стали BMW X5, Lexus RX, BMW 5 серии, BMW X7 и Mercedes-Benz E-класса.

Средняя стоимость трехлетнего премиум-автомобиля с пробегом в России в 2023 году составила 6 900 000 рублей. На долю премиальных брендов пришлось 1,8% от общего числа продаж на рынке авто с пробегом. По сравнению с предыдущим годом доля премиальных брендов в общей структуре рынка авто с пробегом почти не изменилась.

За последний год рынок автомобилей с пробегом заметно стабилизировался, в том числе в премиальном сегменте. Поставщики успешно освоили каналы параллельного импорта и смогли обеспечить потребителей автомобилями знакомых брендов, в современной комплектации и хорошем состоянии. О том, что рынок входит в свою колею, свидетельствует также рост активности покупателей и продавцов на онлайн-платформах с объявлениями купли-продажи. Сейчас на Авито Авто размещено около 45 000 объявлений о продаже премиальных автомобилей с пробегом в возрасте до 3-х лет. Годом раньше их было 17 000.
Кирилл Вотяков
управляющий директор Авито Авто

От BMW X5 до Mercedes-Benz E-класса: самые продаваемые премиальные модели авто с пробегом

Рейтинг самых популярных премиум-моделей на рынке авто с пробегом в возрасте до 3-х лет возглавляет кроссовер BMW X5 – в 2023 году на долю модели пришлось 5,7% от всех продаж в указанном сегменте. Средняя цена BMW X5 составила 8 900 000 рублей.

На втором месте – кроссовер Lexus RX со средней стоимостью 6 800 000 рублей. На долю модели пришлось 4,5% от всех продаж премиальных авто с пробегом.

Lexus RX

Третью строчку рейтинга занимает седан BMW 5 серии. Эта модель продавалась в среднем по цене в 5 000 000 рублей. На этот автомобиль пришлось 4,2% продаж в сегменте.

На четвертом месте рейтинга располагается кроссовер BMW X7, цена которого составила 12 700 000 рублей. 3,7% всех проданных премиум-авто с пробегом были именно этой модели.

BMW X7

На пятое место переместился седан Mercedes-Benz E-класса (лидер аналогичного рейтинга 2022 года). Его средняя цена составила 4 900 000, а доля в продажах – 3,6%.

Также в топ-10 самых продаваемых моделей премиальных автомобилей с пробегом в возрасте до 3-х лет у россиян вошли, в порядке убывания доли продаж: BMW X6, BMW 3 серии, BMW X3, Genesis GV80 (модель впервые попала в топ-10) и Mercedes-Benz GLE-класс.

Топ-10 моделей премиальных брендов по доле продаж в сегменте автомобилей с пробегом до 3-х лет, 2023 г., вся Россия, Авито Авто

БрендМодельДоля продаж модели в сегментеСредняя цена (руб.)
BMWX55,7%8 900 000
LexusRX4,5%6 800 000
BMW5 серия4,2%5 000 000
BMWX73,7%12 700 000
Mercedes-BenzE-класс3,6%4 900 000
BMWX63,5%9 800 000
BMW3 серия3,1%3 900 000
BMWX32,7%5 200 000
GenesisGV802,6%6 000 000
Mercedes-BenzGLE-класс2%8 500 000
Германия Япония авторынок авто с пробегом

 

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