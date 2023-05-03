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Авито Авто: спрос на автодома с пробегом вырос на 7,3%

03.05.2023 73 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали статистику в России в период с 1 по 27 апреля 2023 года по предложению и спросу на автодома и жилые прицепы с пробегом. По данным платформы, в апреле спрос на автодома с пробегом вырос на 7,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Количество объявлений о продаже автодомов с пробегом на Авито Авто за год увеличилось на 59,5%. Самым востребованным у покупателей и в то же время распространенным на платформе типом кемпера стал прицеп-дача.

На Авито Авто представлены как автодома с собственным мотором и местом для водителя, так и жилые прицепы, которые нужно буксировать на автомобиле. Стоимость автодомов с пробегом разных типов может значительно отличаться, однако средняя цена кемпера с пробегом в России в период с 1 по 27 апреля 2023 года составила 699 000 рублей.

«Развитие внутреннего туризма способствует интересу россиян к автодомам. Как правило, цена кемпера с пробегом значительно ниже, чем нового автодома, что напрямую сказывается на росте спроса на данный вид транспорта. На Авито Авто представлен широкий выбор кемперов разных типов, и, согласно результатам нашего исследования, количество объявлений год к году растет», – отмечают эксперты Авито Авто.

Прицеп-дача, вагон-дом и кастенваген: самые популярные типы автодомов с пробегом в России.

Прицеп-дача традиционно остается самым популярным типом автодома с пробегом. Он полностью оборудован коммуникациями, что позволяет проживать в нем на протяжении длительного времени, но при этом прицеп достаточно мобилен. На долю данного типа кемпера в период с 1 по 27 апреля 2023 года пришлось 56,5% от общего числа объявлений о продаже автодомов с пробегом на Авито Авто, а доля в структуре спроса на автодома с пробегом составила 58,5%. Средняя стоимость прицеп-дачи — 800 000 рублей.

На втором месте – вагон-дом. Данный вид кемпера устроен по схожему принципу, но чаще всего используется в качестве временного объекта размещения мобильных бригад работников (например, строителей на загородных объектах), передвижного бизнеса. Средняя цена вагон-дома с пробегом составила 420 000 рублей, доля в предложении – 16,3%.

Третью строчку рейтинга занимает кастенваген – жилой минивен. Данный тип кемпера наиболее маневренный на дорогах и потребляет меньше горючего, чем аналогичные варианты автодомов, а также довольно универсален и подходит для повседневной эксплуатации. На кастенваген пришлось 7,3% от общего числа объявлений о продаже автодомов с пробегом, средняя стоимость составила 2 150 000 рублей.

Замыкают топ-5 самых распространенных типов кемперов с пробегом – альковные и интегрированные автодома с долей в предложении по 5,8%. Средняя стоимость составила 2 600 000 и 500 000 рублей соответственно. Оба типа автодомов обладают собственным силовым узлом и кабиной для водителя. Их основное отличие в конструктивных особенностях жилого модуля: в альковных автодомах над кабиной водителя располагается спальное место.

Тип кемпера
Доля предложения (от общего числа
объявлений о продаже автодомов с пробегом)
Средняя цена (руб.)
Прицеп-дача56,5%800 000
Вагон-дом16,3%420 000
Кастенваген7,3%2 150 000
Альковный5,8%2 600 000
Интегрированный5,8%500 000
Жилой модуль3,8%352 000
Полуинтегрированный3,1%5 200 000
Прицеп-палатка1,5%130 000
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