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  • Авито Авто: спрос на гидроциклы вырос на 66,7% во втором квартале 2024 года

Авито Авто: спрос на гидроциклы вырос на 66,7% во втором квартале 2024 года

03.07.2024 44 0 0

В разгар летнего сезона эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на разные марки и модели гидроциклов во втором квартале 2024 года. По данным платформы, наблюдаются сезонные колебания спроса и предложения, а также стабильный интерес к водным мотоциклам в нынешнем году.

Число предложений о продаже гидроциклов с пробегом во втором квартале 2024 года по сравнению с I кварталом выросло в России на 53,5%. Спрос на них также увеличился – на 66,7%. При этом средняя цена практически не изменилась и составила 1 000 000 рублей.

В сегменте новых гидроциклов с большим отрывом лидирует BRP Sea-Doo с долей спроса 84,6% и средней ценой 3 290 000 рублей. На втором месте с большим отрывом – китайско-американская марка HiSun с долей 8,1% и ценой 1 519 000, на третьем – Yamaha с 5,0% и средней ценой 3 200 000. На четвертом и пятом местах расположились марки Kawasaki и RICKTER-RRP, занимающие долю 0,4% каждая.

Топ-5 брендов новых гидроциклов по доле в спросе, II квартал 2024 года, Авито Авто

БрендДоля в спросеСредняя цена, руб.
BRP Sea-Doo84,6%3 290 000
SANJ (HiSun)8,1%1 519 000
Yamaha5,0%3 200 000
Kawasaki0,4%2 300 000
RICKTER-RRP0,4%2 000 000

Среди гидроциклов с пробегом лидером по спросу также стал BRP Sea-Doo с долей 64,2%. Спрос на гидроциклы этой марки за год вырос на 14,7%. Средняя цена во II квартале 2024 достигла 350 000 рублей. Вторую строчку Топ-5 брендов гидроциклов с пробегом занимает Yamaha с долей спроса 23,6% и ценой 815 000 рублей. На третьем месте Kawasaki – 5,2% доля спроса, 570 000 рублей – ее средняя цена, по данным на II квартал 2024 года. На четвертом – Polaris с долей 1,4% и ценой 420 000 рублей. Замыкает Топ-5 марок гидроциклов с пробегом китайский Jet Motor с долей спроса 0,7% и средней ценой 415 000 рублей.

Фото: BRP Sea-Doo

Топ-5 брендов гидроциклов с пробегом по доле в спросе, II квартал 2024 года, Авито Авто

БрендДоля в спросеСредняя цена, руб.
BRP Sea-Doo64,2%350 000
Yamaha23,6%815 000
Kawasaki5,2%570 000
Polaris1,4%420 000
Jet Motor0,7%415 000

По моделям Топ-5 по спросу на II квартал 2024 года выглядит так: все пять мест занимает продукция Sea-Doo. Более того – по объему спроса все они расходятся незначительно.

Самым популярным среди гидроциклов с пробегом по данным Авито Авто на II квартал 2024 года стал BRP Sea-Doo RXP-X RS 300 – супермощный гидроцикл для двоих, который занимает долю спроса 4,7% и стоит в среднем 1 350 000 рублей. На втором месте – BRP Sea-Doo Spark Trixx 2UP 90, легкий, маневренный, для любителей поиграть с волнами в одиночку. Его доля составляет 3,9% со средней ценой 1 530 000 рублей. На третьем месте BRP Sea-Doo XP – двухместный гидроцикл, достигающий скорости 75 км/ч на гладкой воде. Он занял 3,6% спроса со средней ценой 2 500 000 рублей. Четвертое место у гидроцикла той же марки, модель RXP 215 – мощный боец с экономичным 4-тактным двигателем. Он занял долю спроса 3,5% со средней ценой 2 600 000 рублей. Замыкает Топ-5 гидроциклов с пробегом во II квартале 2024 года BRP Sea-Doo RXP RS 260 – отличный выбор для новичка. Доля спроса этой модели 3,1%, средняя цена 1 300 000 рублей – самая доступная из Топ-5.

Сезонность на рынке гидроциклов видна не столько в предложении и ценообразовании, сколько в спросе – в преддверии лета он традиционно растет. Особенно это касается гидроциклов с пробегом. Многие любят активный отдых, и катание на водных видах транспорта – отличный способ провести время с удовольствием и комфортно перенести жаркую погоду‎
Илья Зарембо
руководитель категории «Водный транспорт» на Авито Авто
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