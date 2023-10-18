Авито Авто: за год продажи электрокаров выросли на 115,7%

Самым востребованным брендом электрокаров с пробегом по итогам III квартала 2023 года стал Nissan (19%). Также в рейтинг вошли (в порядке убывания доли продаж): Zeekr (17%), Tesla (12%), Volkswagen (7,5%), BYD (5,4%). Средняя цена электромобиля с пробегом в июле-сентябре текущего года составила 4 423 000 рублей.
Самые востребованные модели электрокаров
По итогам III квартала 2023 года самой востребованной моделью на рынке электромобилей с пробегом в России как и во II квартале стала Nissan Leaf. На долю модели пришлось 18,4% от всех продаж электрокаров с пробегом, а средняя цена составила 750 000 рублей.
На втором месте среди самых продаваемых электрокаров с пробегом – Zeekr 1. Доля продаж модели – 13,7%, средняя цена составила 7 050 000 рублей.
На третьем месте – Tesla Model 3 с долей продаж 3,3% и средней ценой 3 800 000 рублей.
Четвертое место разделили Volkswagen ID.4 и Tesla Model Y с долей продаж по 3,3%. Средняя цена автомобилей составила 3 800 000 рублей и 5 900 000 рублей соответственно.
На 5 строчке в рейтинге самых востребованных электрокаров расположился китайский кроссовер Avatr 11 с долей продаж от всех электромобилей с пробегом 2,8% и средней ценой 6 982 000 рублей.
Также в топ-10 электрокаров с пробегом в России в III квартале вошли (в порядке убывания доли продаж): Hongqi E-HS9 (2,2%), Tesla Model S (2,2%), Voyah Free (2%) и Volkswagen ID.6 Crozz (1,8%).
Топ-10 самых продаваемых моделей электрокаров на рынке автомобилей с пробегом, III квартал 2023 года, вся Россия, Авито Авто
Бренд
Модель
Доля от всех продаж электромобилей с пробегом
Средняя цена (руб)
Nissan
Leaf
18,4%
750 000
Zeekr
1
13,7%
7 050 000
Tesla
Model 3
4,9%
3 750 000
Volkswagen
ID.4
3,3%
3 800 000
Tesla
Model Y
3,3%
5 900 000
Avatr
11
2,8%
6 982 000
Hongqi
E-HS9
2,2%
8 530 000
Tesla
Model S
2,2%
3 450 000
Voyah
Free
2,0%
5 590 000
Volkswagen
ID.6 Crozz
1,8%
4 330 000
Для комментирования вам необходимо авторизоваться