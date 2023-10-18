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Авито Авто: за год продажи электрокаров выросли на 115,7%

18.10.2023 49 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали статистику продаж на рынке электромобилей с пробегом за III квартал 2023 года. Согласно результатам исследования, в июле-сентябре текущего года электрокары с пробегом в России покупали на 115,7% чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года. Рост продаж в сравнении со II кварталом составил 28,3%. Самой востребованной моделью традиционно стала Nissan Leaf. Эксперты Авито Авто проанализировали статистику продаж на рынке электромобилей с пробегом за III квартал 2023 года. Согласно результатам исследования, в июле-сентябре текущего года электрокары с пробегом в России покупали на 115,7% чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года. Рост продаж в сравнении со II кварталом составил 28,3%. Самой востребованной моделью традиционно стала Nissan Leaf.

Самым востребованным брендом электрокаров с пробегом по итогам III квартала 2023 года стал Nissan (19%). Также в рейтинг вошли (в порядке убывания доли продаж): Zeekr (17%), Tesla (12%), Volkswagen (7,5%), BYD (5,4%). Средняя цена электромобиля с пробегом в июле-сентябре текущего года составила 4 423 000 рублей. 

Самые востребованные модели электрокаров

По итогам III квартала 2023 года самой востребованной моделью на рынке электромобилей с пробегом в России как и во II квартале стала Nissan Leaf. На долю модели пришлось 18,4% от всех продаж электрокаров с пробегом, а средняя цена составила 750 000 рублей.

На втором месте среди самых продаваемых электрокаров с пробегом – Zeekr 1. Доля продаж модели – 13,7%,  средняя цена составила 7 050 000 рублей. 

Zeekr 001

На третьем месте – Tesla Model 3 с долей продаж 3,3% и средней ценой 3 800 000 рублей. 

Четвертое место разделили Volkswagen ID.4 и Tesla Model Y с долей продаж по 3,3%. Средняя цена автомобилей составила 3 800 000 рублей и 5 900 000 рублей соответственно. 

На 5 строчке в рейтинге самых востребованных электрокаров расположился китайский кроссовер Avatr 11 с долей продаж от всех электромобилей с пробегом 2,8% и средней ценой 6 982 000 рублей. 

Avatr 11

Также в топ-10 электрокаров с пробегом в России в III квартале вошли (в порядке убывания доли продаж): Hongqi E-HS9 (2,2%), Tesla Model S (2,2%), Voyah Free (2%) и Volkswagen ID.6 Crozz (1,8%).

Hongqi E-HS9

Топ-10 самых продаваемых моделей электрокаров на рынке автомобилей с пробегом, III квартал 2023 года, вся Россия, Авито Авто 

Бренд

Модель

Доля от всех продаж электромобилей с пробегом

Средняя цена (руб)

Nissan

Leaf

18,4%

750 000

Zeekr

1

13,7%

7 050 000

Tesla

Model 3

4,9%

3 750 000

Volkswagen

ID.4

3,3%

3 800 000

Tesla

Model Y

3,3%

5 900 000

Avatr

11

2,8%

6 982 000


Hongqi



E-HS9



2,2%



8 530 000


Tesla

Model S

2,2%

3 450 000

Voyah

Free

2,0%

5 590 000

Volkswagen

ID.6 Crozz

1,8%

4 330 000

авторынок авто с пробегом электромобиль

 

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