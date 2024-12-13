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  • Австралийцам не доложили «железа»: новый Suzuki Swift провалил краш-тесты ANCAP

Австралийцам не доложили «железа»: новый Suzuki Swift провалил краш-тесты ANCAP

13.12.2024 44 0 0

Давненько краш-тесты новых автомобилей, предназначенных для развитых рынков, не приносили столь удручающих результатов: новый Suzuki Swift для Австралии и Новой Зеландии получил по итогам испытаний ANCAP только одну звезду.

Актуальный Suzuki Swift четвёртого в новейшей истории поколения справил мировую премьеру в декабре прошлого года, он производится в Индии и Японии. В Европу, Австралию и Новую Зеландию идут машины японской сборки, однако, как выяснилось, это разные машины не только в части расположения руля: машины для разных рынков имеют разную силовую структуру кузова, даром что собираются на одном заводе в японском городе Макинохара.

Suzuki Swift для австралийского рынка
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Suzuki Swift для австралийского рынка
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Suzuki Swift для австралийского рынка
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Suzuki Swift для австралийского рынка
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Ранее в этом году новый Suzuki Swift проходил испытания Euro NCAP, после которых получил сносные три звезды итогового рейтинга. Австралийская программа испытаний новых автомобилей на безопасность (ANCAP) идентична программе Euro NCAP, которая последний раз была комплексно обновлена в 2020 году. Обычно ANCAP просто копирует результаты моделей, прошедших испытания в Европе, и не тратится на повторные испытания для австралийского рынка, но в случае с Suzuki Swift комитет ANCAP получил информацию, что машины для Европы и Австралии имеют существенные различия, а потому провёл собственные краш-тесты. В результате испытаний австралийцев рейтинг японской малолитражки был снижен с трёх до одной звезды.

Пытливый читатель может сам сравнить протоколы Euro NCAP и ANCAP по Suzuki Swift, компилировать картинки мы в данном случае не будем, отметим только различия. При фронтальном ударе, имитирующем выезд на встречную полосу, у австралийской версии Suzuki Swift намного сильнее деформировался пол, из-за чего на ступнях манекена-водителя зафиксирован смертельно опасный красный уровень нагрузок. У европейской версии хэчтбека в том же испытании ступням водителя ничего не угрожало.

При фронтальном ударе о стену смертельная опасность грозит пассажиру на заднем сиденье австралийского Suzuki Swift — красный уровень нагрузок на грудной клетке против пограничного оранжевого у европейской версии. Защита детей у австралийского Suzuki Swift тоже хуже, чем у европейского, хотя и у европейского ребёнок на заднем сиденье подвергается смертельной опасности при стандартном боковом ударе о деформируемый барьер.

Будет ли компания Suzuki модернизировать новый Swift в привязке к рынкам Австралии и Новой Зеландии, пока неизвестно — достаточно было бы поставлять сюда машины с таким же кузовом, как у версий для Европы, но хотели сэкономить и получили то, что получили.

Добавим, что Suzuki является крепким середнячком на австралийском рынке: с января по ноябрь текущего года японская марка продала здесь 19 923 автомобиля, обогнав Honda (за тот же период продано 13 007 машин) и большинство представленных в Австралии европейских и китайских марок.

хэтчбек Австралия безопасность краш-тест Suzuki Suzuki Swift
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