«Автодилер года – 2022»: 26 мая огласят итоги VIII национальной премии в области авторитейла

26 мая 2022 года Авито Авто и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» подведут итоги 8-й национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022». Лидеры в области автомобильной индустрии будут определены в 7 номинациях – в пяти традиционных категориях и в двух новых, созданных для дилеров коммерческого транспорта и LCV. Регистрация и онлайн-трансляция премии – на сайте .

Партнерский материал

​К участию в премии «АВТОДИЛЕР ГОДА» традиционно были приглашены абсолютно все дилерские центры и автомобильные холдинги в России. В числе 51 номинантов, прошедших серьезный конкурсный отбор, оказались лучшие дилеры легковых автомобилей и коммерческого транспорта, продемонстрировавшие наиболее эффективную работу в области продаж, маркетинга и сервиса.

Управляющий директор Авито Авто Кирилл Вотяков: «Ежегодно в премии принимают участие профессиональные продавцы со всей России, в этом году за звание лучших также поборются дилеры коммерческого транспорта и LCV. Впервые в рамках номинации «Маркетинг. Автомобили с пробегом» будут определены не только лучшие дилерские центры, но и специалисты по маркетингу, продающие автомобили с пробегом на Авито Авто. Авито Авто стремится оказать всестороннюю поддержку российским дилерам и подчеркнуть, что обмен лучшими практиками, опытом и поддержание здоровой конкуренции сегодня как никогда важны в индустрии».

Претенденты на победу в VIII национальной премии смогут побороться за звание лидера рынка сразу в 7 номинациях.



Среди 5 традиционных номинаций:

Лучший дилер / холдинг по организации продаж новых автомобилей;

Лучший дилер / холдинг по организации продаж автомобилей с пробегом;

Лучший дилер / холдинг по организации сервиса;

Лучший дистрибьютор / дилер по клиентскому опыту (Совместная номинация Авито Авто и АВТОСТАТ);

Лучший дилер по маркетингу автомобилей с пробегом (Специальная номинация Авито Авто).

В рамках последней номинации впервые будут награждены лучшие специалисты по маркетингу среди дилерских центров, продающих автомобили с пробегом на Авито Авто. Оцениваться будут эффективность привлечения трафика и работы с объявлениями, а также вариативность работы с разными инструментами продвижения. Дополнительным преимуществом для участников будет прохождение спецкурсов и участие в мероприятиях Авито.

В 2 новых номинациях премии «АВТОДИЛЕР ГОДА» будут выбраны лучшие дилерские центры, использующие Авито, как площадку для продвижения:

Легкий коммерческий транспорт (специальная номинация Авито Авто)

Если в прошлом году в номинации по результатам опроса был выбран лучший бренд LCV, в этом году эстафета переходит к дилерским центрам, специализирующимся на продаже новых LCV. При выборе лучшего жюри будет ориентироваться, как на эффективность привлечения трафика и заполнение параметров объявлений, так и на качество взаимодействия с клиентами;

Коммерческий транспорт (специальная номинация Авито Авто)

В номинации примут участие дилеры нового коммерческого транспорта. Лидеры будут выбраны в трех специализированных категориях: "Спецтехника", "Дорожно-строительная техника", "Грузовики и Прицепы". Критерии оценки неизменно будут касаться качества взаимодействия с клиентами, а также успехов в использовании инструментов для продвижения.

Принять участие в онлайн-трансляции торжественную церемонии награждения могут все желающие по предварительной регистрации. Подключиться к онлайн-трансляции и узнать подробную информацию о мероприятии можно на сайте премии.

