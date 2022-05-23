«Автодилер года – 2022»: 26 мая огласят итоги VIII национальной премии в области авторитейла

Партнерский материал
К участию в премии «АВТОДИЛЕР ГОДА» традиционно были приглашены абсолютно все дилерские центры и автомобильные холдинги в России. В числе 51 номинантов, прошедших серьезный конкурсный отбор, оказались лучшие дилеры легковых автомобилей и коммерческого транспорта, продемонстрировавшие наиболее эффективную работу в области продаж, маркетинга и сервиса.
Претенденты на победу в VIII национальной премии смогут побороться за звание лидера рынка сразу в 7 номинациях.
Среди 5 традиционных номинаций:
- Лучший дилер / холдинг по организации продаж новых автомобилей;
- Лучший дилер / холдинг по организации продаж автомобилей с пробегом;
- Лучший дилер / холдинг по организации сервиса;
- Лучший дистрибьютор / дилер по клиентскому опыту (Совместная номинация Авито Авто и АВТОСТАТ);
- Лучший дилер по маркетингу автомобилей с пробегом (Специальная номинация Авито Авто).
В рамках последней номинации впервые будут награждены лучшие специалисты по маркетингу среди дилерских центров, продающих автомобили с пробегом на Авито Авто. Оцениваться будут эффективность привлечения трафика и работы с объявлениями, а также вариативность работы с разными инструментами продвижения. Дополнительным преимуществом для участников будет прохождение спецкурсов и участие в мероприятиях Авито.
В 2 новых номинациях премии «АВТОДИЛЕР ГОДА» будут выбраны лучшие дилерские центры, использующие Авито, как площадку для продвижения:
- Легкий коммерческий транспорт (специальная номинация Авито Авто)
Если в прошлом году в номинации по результатам опроса был выбран лучший бренд LCV, в этом году эстафета переходит к дилерским центрам, специализирующимся на продаже новых LCV. При выборе лучшего жюри будет ориентироваться, как на эффективность привлечения трафика и заполнение параметров объявлений, так и на качество взаимодействия с клиентами;
- Коммерческий транспорт (специальная номинация Авито Авто)
В номинации примут участие дилеры нового коммерческого транспорта. Лидеры будут выбраны в трех специализированных категориях: "Спецтехника", "Дорожно-строительная техника", "Грузовики и Прицепы". Критерии оценки неизменно будут касаться качества взаимодействия с клиентами, а также успехов в использовании инструментов для продвижения.
Принять участие в онлайн-трансляции торжественную церемонии награждения могут все желающие по предварительной регистрации. Подключиться к онлайн-трансляции и узнать подробную информацию о мероприятии можно на сайте премии.
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