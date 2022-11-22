Автомобиль мечты по версии читателей: каким он должен быть

«Колёса.ру» и смазочные материалы ЛУКОЙЛ дают читателям уникальную возможность собрать свой автомобиль мечты . На основе результатов опросов читателей наш дизайнер подготовит визуализацию машины, а её 3D-модель получит победитель конкурса среди наших наиболее активных читателей. И это будет далеко не единственный приз, который можно будет выиграть в ходе голосований.

Мы запускаем серию опросов, в ходе которых читатели должны будут выбрать тип кузова будущего автомобиля (хэтчбек, седан, универсал или кроссовер), дизайн бамперов, тип оптики, дисков колёс и двигателя. Каждые пять дней мы будем публиковать один этап голосования за один из элементов автомобиля мечты. Всего таких голосований будет шесть. В ходе проведения опросов мы выясним предпочтения наших читателей, и тот вариант визуализации элементов, который наберёт наибольшее количество голосов, будет «установлен» нашим дизайнером на автомобиль мечты. За обновлением деталей в нашем автомобиле вы сможете наблюдать на главном экране страницы проекта – www.kolesa.ru/lukoil-auto.

Делая свой выбор в каждом из шести опросов, читатель будет получать уникальный код, который необходим для участия в розыгрыше призов. Всего можно будет получить шесть уникальных кодов – по одному за каждый опрос.

Чем больше кодов соберёт участник голосования, тем выше его шанс на победу! Для участия вам необходимо сделать скриншот кода и оставить комментарий под закрепленным постом в нашем канале в Telegram.

Итак, начинаем создавать наш автомобиль мечты, собирать коды, делать репост и отмечаться в комментариях в посте в Telegram. Удачи всем участникам!