Автотека: интерес к автомобилям с тремя или более владельцами за год вырос на 15,85%

Эксперты Автотеки (проект Авито Авто), сервиса онлайн-проверки автомобилей, проанализировали данные по автомобилям, в ПТС которых значится три владельца или более. Число запросов в России по таким моделям с января по апрель 2024 года выросло на 15,85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего в этом сегменте пользователи Автотеки проявляли интерес к продукции отечественного автопрома. Так, сразу три первые места по динамике числа запросов занимают модели ВАЗ. Лидирует по росту запросов семейство автомобилей малого класса ВАЗ (LADA) Kalina – число запросов пользователей по этой марке выросло на 60,46% год к году. На втором месте – пятидверный хэтчбек ВАЗ (LADA) 2114 Samara, прирост здесь составил 47,09%. Третье место у модели Priora производства того же АвтоВАЗа (39,13%).

В пятерку также попали две модели иностранного производства. Это компактная модель Mitsubishi Lancer, запросы на которую выросли на 11,31%, и немецкий компактный автомобиль Opel Astra с ростом, равным 11,07%.

Топ-10 автомобилей с тремя или более владельцами в ПТС, интерес к которым вырос больше всего, январь-апрель 2024 г., Автотека

Марка Модель Рост числа запросов ВАЗ (LADA) Kalina 60,46% ВАЗ (LADA) 2114 Samara 47,09% ВАЗ (LADA) Priora 39,13% Mitsubishi Lancer 11,31% Opel Astra 11,07% BMW 5 серия 7,83% Ford Focus 7,51% Mercedes-Benz E-класс 2,27% Toyota Camry 1,38% Mazda 3 0,15%