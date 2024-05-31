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  • Автотека: интерес к автомобилям с тремя или более владельцами за год вырос на 15,85%

Автотека: интерес к автомобилям с тремя или более владельцами за год вырос на 15,85%

31.05.2024 37 0 0

Эксперты Автотеки (проект Авито Авто), сервиса онлайн-проверки автомобилей, проанализировали данные по автомобилям, в ПТС которых значится три владельца или более. Число запросов в России по таким моделям с января по апрель 2024 года выросло на 15,85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Больше всего в этом сегменте пользователи Автотеки проявляли интерес к продукции отечественного автопрома. Так, сразу три первые места по динамике числа запросов занимают модели ВАЗ. Лидирует по росту запросов семейство автомобилей малого класса ВАЗ (LADA) Kalina – число запросов пользователей по этой марке выросло на 60,46% год к году. На втором месте – пятидверный хэтчбек ВАЗ (LADA) 2114 Samara, прирост здесь составил 47,09%. Третье место у модели Priora производства того же АвтоВАЗа (39,13%).

В пятерку также попали две модели иностранного производства. Это компактная модель Mitsubishi Lancer, запросы на которую выросли на 11,31%, и немецкий компактный автомобиль Opel Astra с ростом, равным 11,07%.

Топ-10 автомобилей с тремя или более владельцами в ПТС, интерес к которым вырос больше всего, январь-апрель 2024 г., Автотека

МаркаМодельРост числа запросов
ВАЗ (LADA)Kalina60,46%
ВАЗ (LADA)2114 Samara47,09%
ВАЗ (LADA)Priora39,13%
MitsubishiLancer11,31%
OpelAstra11,07%
BMW5 серия7,83%
FordFocus7,51%
Mercedes-BenzE-класс2,27%
ToyotaCamry1,38%
Mazda30,15%

Интерес к автомобилям, сменившим несколько владельцев, вырос в большинстве регионов России. Причем если общий рост по стране в январе-апреле составил 15,85% по сравнению с тем же периодом прошлого года, то в некоторых регионах он еще более значителен. Например, в Амурской области интерес к таким авто вырос на 61,77%, в Иркутской области – на 56,85%, в Красноярском крае – на 51,94%. Можно предположить, что часть покупателей готова рассматривать автомобили с более богатой историей владения, если такие машины соответствуют их запросам по цене и функциональности.
Константин Болдырев
руководитель развития бизнеса Автотеки
авторынок

 

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