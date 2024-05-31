Автотека: интерес к автомобилям с тремя или более владельцами за год вырос на 15,85%

Больше всего в этом сегменте пользователи Автотеки проявляли интерес к продукции отечественного автопрома. Так, сразу три первые места по динамике числа запросов занимают модели ВАЗ. Лидирует по росту запросов семейство автомобилей малого класса ВАЗ (LADA) Kalina – число запросов пользователей по этой марке выросло на 60,46% год к году. На втором месте – пятидверный хэтчбек ВАЗ (LADA) 2114 Samara, прирост здесь составил 47,09%. Третье место у модели Priora производства того же АвтоВАЗа (39,13%).
В пятерку также попали две модели иностранного производства. Это компактная модель Mitsubishi Lancer, запросы на которую выросли на 11,31%, и немецкий компактный автомобиль Opel Astra с ростом, равным 11,07%.
Топ-10 автомобилей с тремя или более владельцами в ПТС, интерес к которым вырос больше всего, январь-апрель 2024 г., Автотека
|Марка
|Модель
|Рост числа запросов
|ВАЗ (LADA)
|Kalina
|60,46%
|ВАЗ (LADA)
|2114 Samara
|47,09%
|ВАЗ (LADA)
|Priora
|39,13%
|Mitsubishi
|Lancer
|11,31%
|Opel
|Astra
|11,07%
|BMW
|5 серия
|7,83%
|Ford
|Focus
|7,51%
|Mercedes-Benz
|E-класс
|2,27%
|Toyota
|Camry
|1,38%
|Mazda
|3
|0,15%
Интерес к автомобилям, сменившим несколько владельцев, вырос в большинстве регионов России. Причем если общий рост по стране в январе-апреле составил 15,85% по сравнению с тем же периодом прошлого года, то в некоторых регионах он еще более значителен. Например, в Амурской области интерес к таким авто вырос на 61,77%, в Иркутской области – на 56,85%, в Красноярском крае – на 51,94%. Можно предположить, что часть покупателей готова рассматривать автомобили с более богатой историей владения, если такие машины соответствуют их запросам по цене и функциональности.
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