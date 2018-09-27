В России насчитывается примерно 2,5 тыс. электромобилей, их владельцам хотят предложить более дешёвые полисы ОСАГО и льготные цены на проезд по платным дорогам.

Буквально «именные» скидки могут предложить владельцам электромобилей в России: речь идёт о возможности сэкономить на обязательной страховке и на проезде по платным дорогам. Скидки обещают стать именными из-за крайне скромного количества тех, кто решился на покупку электрокара в стране, где электрозаправок «днём с огнём не сыщешь».

На сегодняшний день в российском автопарке насчитывается более 2,5 тыс. электромобилей. Такие данные на 1 июля 2018 года приводил «Автостат». Они приходятся на восемь моделей: Nissan Leaf (1 814 единиц), Mitsubishi i-MiEV (294), Tesla Model S (202), Lada Ellada (93), Tesla Model X (88), Renault Twizy (27) и BMW i3 (11 машин).

Новости / Авторынок Ford готовит беспрецедентно дешевый электромобиль с большим запасом хода О своих наполеоновских планах в сегменте электромобилей компания Ford впервые заявила в конце 2015 года, но с тех пор ни одной принципиально новой модели в нем не представила – все еще кормит обещаниями, причем обещания...

3021 0 0 04.09.2018

Большая часть электрокаров зарегистрирована в Приморском крае (586 экземпляров), куда они чаще всего попадают напрямую из Японии. Летом в Хабаровском крае их насчитывалось 244, в Краснодарском – 190, в Иркутской области – 146, в Амурской – 113, а в Самарской – 57 единиц. Любопытно, что в Северной столице проживает лишь 73 владельца электромобиля, что даже меньше, чем в Подмосковье (98 машин). Сравнительно много «розеточных» автомобилей зарегистрировано в Москве – 369 шт.

Так что нет ничего удивительного в том, что с идеями касательно новых льгот для владельцев электрокаров выступили в столице России. Одна из авторов инициативы, Зоя Зотова, председатель комиссии московского парламента по экологической политике, рассказала о том, что собственникам электромобилей хотят дать возможность оформить ОСАГО дешевле, а также предоставить льготы на проезд по платным участкам автотрасс.

Как сообщает агентство «Москва», предложения сначала обсудят в Мосгордуме. Однако если учесть, что в других регионах электрокаров хоть и мало, но они всё же есть, идеи (в случае их одобрения на местном уровне) придётся выносить на рассмотрение на федеральном уровне и привлекать к нему представителей госкомпании «Автодор» и Российского союза автостраховщиков, Центробанка и ряда профильных ведомств.

По мнению инициаторов, новые скидки позволят ускорить развитие рынка электромобилей в России. Отметим, парк легковых автомобилей в начале 2018 года насчитывал около 46,8 млн. единиц (по подсчётам ГИБДД). То есть на долю «розеточных» машин сейчас приходится примерно 0,005% от всего автопарка.

Весной текущего года стало известно о том, что депутаты от фракции ЛДПР предложили на шесть лет освободить владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога. Предполагалось, что льгота продлится в период с 2019 по 2024 годы. Как правило, дальше инициатив подобные идеи не идут.