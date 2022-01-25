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  • Беспроводной компрессор OSRAM TYREinflate 2000: незаменимый в дороге помощник

Беспроводной компрессор OSRAM TYREinflate 2000: незаменимый в дороге помощник

25.01.2022 284 0 0

Компания ams OSRAM пополнила линейку воздушных компрессоров новым портативным устройством. Беспроводной компрессор-пауэрбанк TYREinflate 2000 работает от встроенного литиевого аккумулятора и не требует подключения к сети – емкости батареи 5200 мА•ч хватит на дальнюю дорогу. С помощью TYREinflate 2000 можно быстро подкачать колеса легкового автомобиля, мотоцикла, скутера и велосипеда, зарядить смартфон или планшет. Для полной зарядки самого компрессора понадобится всего три часа (USB, 5 В/2,4 A). Устройство надежно работает в любую погоду при температуре от -20 до +60 °C.

 

Партнерский материал

Легкий компактный прибор удобно хранить в бардачке машины, носить в рюкзаке и крепить на велосипед – фиксатор входит в комплект вместе с чехлом, кабелем micro-USB и переходниками для клапанов Presta: получится накачать пневматические колеса детской коляски, мяч, матрас или надувную лодку. Габаритные размеры TYREinflate 2000 – 17х7х7 см, длина воздушного шланга 14,5 см, вес 485 г.

Функционал компрессора TYREinflate 2000 продуман до мелочей: эргономичный дизайн, интуитивно понятное управление, дисплей с подсветкой и встроенный светодиодный фонарик для комфортной работы в темноте. На дисплее отображается вся необходимая информация – от уровня заряда батареи до выбора системы измерения (кПа, бар, PSI). Максимальное значение давления составляет 8,3 бар (120 PSI). Точный цифровой манометр автоматически отключает подачу воздуха при достижении заданного давления и сохраняет в памяти четыре настройки для разных шин – пользоваться компрессором очень просто. Гарантия OSRAM – 2 года.

практика гаджеты

 

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