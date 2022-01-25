Компания ams OSRAM пополнила линейку воздушных компрессоров новым портативным устройством. Беспроводной компрессор-пауэрбанк TYREinflate 2000 работает от встроенного литиевого аккумулятора и не требует подключения к сети – емкости батареи 5200 мА•ч хватит на дальнюю дорогу. С помощью TYREinflate 2000 можно быстро подкачать колеса легкового автомобиля, мотоцикла, скутера и велосипеда, зарядить смартфон или планшет. Для полной зарядки самого компрессора понадобится всего три часа (USB, 5 В/2,4 A). Устройство надежно работает в любую погоду при температуре от -20 до +60 °C.

