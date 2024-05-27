BMW представила концепт Skytop с битурбомотором V8 и чертами BMW Z8

Не исключено, что баварская компания решится на серийный выпуск автомобиля, созданного по мотивам шоу-кара. В этом случае он может появиться в продаже в начале 2026 года.

Презентация BMW Concept Skytop прошла вчера в рамках конкурса элегантности Villa d'Este (прошёл в Италии). Шоу-кар представляет собой двухдверку с кузовом тарга. За оформление экстерьера и интерьера концепта баварской марки отвечала команда, которую возглавляет нидерландский автодизайнер Адриан ван Хойдонк. Как рассказали в компании, разработчики вдохновлялись автомобилями из истории бренда – BMW 503 1956 года, а также BMW Z8, выпуск которого стартовал в 1998-м.

На фото: концепт BMW Skytop

Концепт BMW Skytop с классическим акульим носом снабдили небольшой фирменной радиаторной решёткой в виде узнаваемых «ноздрей» с рисунком из тонких горизонтальных линий и хромированной окантовкой. По бокам от неё расположены раскосые фары узкой формы. В нижней части переднего бампера расположены лаконичный центральный и пара боковых воздухозаборников.



Концепт получил оригинальные колёсные диски, традиционные наружные зеркала, однако обычных дверных ручек нет, их заменили мало заметными накладками, которые расположены на верхней части дверей. Фонари имеют форму тонких горизонтальных линий, в нижнюю часть заднего бампера интегрированы большие овальные патрубки выпускной системы (по одному слева и справа).



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Место условного второго ряда сидений у концептуальной двухдверки занимает крупная дуга, которая скрывает опускаемое заднее стекло. Крышу BMW Skytop составляет пара съёмных жёстких панелей, которые отделаны натуральной кожей (причем и с внутренней стороны, и с наружной). Установка и снятие этих панелей производится вручную, а хранить их предлагается в багажном отсеке.



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Большая часть поверхностей в салоне тоже отделаны кожей, которая имеет насыщенный красновато-коричневый цвет. Оформление и расположение приборной панели, а также основных органов управления у BMW Skytop такие же, как у актуального кабриолета 8 series, включая аналогичный селектор автоматической коробки передач, а также нынешнюю информационно-развлекательную систему BMW iDrive.



На фото: салон BMW Skytop 1 / 2 На фото: салон BMW Skytop 2 / 2

Производитель заявил, что под капотом шоу-кара BMW Skytop располагается «самый мощный в гамме двигатель V8». Это значит, что концепт оснастили «начинкой» от «заряженной» версии M8 Competition без каких-либо доработок: напомним, речь идёт о 625-сильном битурбомоторе объёмом 4,4 литра, его максимальный крутящий момент равен 750 Нм.



На фото: концепт BMW Skytop (живые фото) 1 / 4 На фото: концепт BMW Skytop (живые фото) 2 / 4 На фото: концепт BMW Skytop (живые фото) 3 / 4 На фото: концепт BMW Skytop (живые фото) 4 / 4

В компании официально ничего не рассказали о дальнейших перспективах BMW Skytop. Не исключено, что он так и останется концептом в единственном экземпляре. Есть шанс на мелкосерийную сборку: тогда партия разойдётся обеспеченным коллекционерам. Однако в западных СМИ высказали предположение, что по мотивам этого шоу-кара могут выпустить преемника нынешней 8 series. Если такому проекту дадут зелёный свет, серийный автомобиль может появиться в продаже в начале 2026 года.

