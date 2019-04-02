BMW X5 M F95: новые изображения

Благодаря недавним утечкам информации в Сети у нас есть возможность максимально точно представить, каким будет самый быстрый баварский кроссовер в новом поколении.

Чуть больше месяца назад мы сделали свои первые рендеры автомобиля, однако теперь есть больше информации о внешности нового X5 M. Как мы и предполагали, он получит новые «ноздри» решётки радиатора, в каждой из которых расположатся по пять сдвоенных перекладин. Передний бампер стилистически будет похож на новые M5 и X3 M/X4 M, но боковые воздухозаборники станут заметно крупнее. В нижней части бампера слева и справа появятся оригинальные элементы из углепластика. На кроссовер установят новые зеркала, аналогичные другим «эмкам».

Стала более понятной форма воздуховодов в передних крыльях, которые останутся на своём месте, но увеличатся в размере. Кроссовер существенно преобразится сзади, где появится полностью новый бампер с расположенными по бокам вертикальными противотуманками. Как и предполагалось, одним из самых заметных отличий нового X5 M от предыдущих поколений станет гораздо более широкое расположение друг от друга патрубков выхлопной системы. Также кроссовер получит диффузор оригинальной формы. Автомобиль на рендерах изображён с одним из вариантов колёс, которые будут предлагаться для него.

Данные по технической части пока прежние: Х5 М будет оснащён 8-цилиндровым двигателем S63 объёмом 4.4 литра от седана М5 в кузове F90. Он может получить мощность чуть более 600 лошадиных сил. Также ожидается появление версии Competition с ещё большей прибавкой мощности. Кроссовер будет использовать ту же полноприводную трансмиссию M xDrive, что и упомянутая выше М5, а также 8-ступенчатый «автомат».

Презентация новинки ожидается в течение 2019 года.

Цены на стандартный кроссовер Х5 нынешнего поколения начинаются с отметки в 4 750 000 рублей (30d, 249 л.с.). Самой дорогой на сегодня модификацией является 400-сильная дизельная M50d – 5 780 000 руб. Х5 М предыдущего поколения уже не предлагается, однако пока есть его купеобразный вариант Х6 М (4.4 АТ, 575 л.с.), который также в скором времени сменит поколение. Его сейчас можно приобрести за 7 940 000 руб.

Напомним, недавно мы опубликовали рендеры нового поколения Х6 в кузове G06. Также на днях появилась новая информация о переднеприводной «копейке» BMW, премьера которой состоится уже в сентябре.