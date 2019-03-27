BMW X6 следующего поколения: новые изображения

На днях в Сети появилась новая информация о внешности будущего немецкого кроссовера. Пользуясь ей, онлайн-журнал «Колёса.ру» представил, каким он получится.

Прошлым летом мы сделали свои первые рендеры нового Х6 после появления первых шпионских фотоснимков. Сейчас, благодаря некоторым утечкам, у нас есть возможность более точно воспроизвести дизайн кроссовера. Скорее всего, передняя часть будет идентична соплатформенному X5, а вот стилистика боковин может стать иной. У «икс-шестого» не будет такой же изогнутой подштамповки, проходящей через двери вплоть до фонарей. Вместо неё появится подштамповка чуть ниже подоконной линии, а также выступ над задними колёсными арками.

Стала понятна форма бокового остекления в задней части, которая будет отличаться и от предыдущего Х6, и от более нового Х4. Как и ожидалось, ниша номерного знака переместится за бампер, а фонари будут схожи с таковыми на «восьмёрке» BMW, при этом у них будет оригинальная графика светодиодных габаритов. Крышка багажника получит рельефную форму, особенно в верхней части.

Новый купеобразный кроссовер наверняка получит моторную гамму, в большей степени аналогичную модели X5. В России на сегодняшний день представлены 4 модификации: бензиновые 40i (340 л.с.) и 50i (462 л.с.), а также дизельные 30d (249 л.с.) и M50d (400 л.с.). Ожидается появление более мощной версии M Performance, оснащённой тем же 8-цилиндровым 4.4, как и купе M850i, где он развивает 530 л.с. И уж совершенно точно появится вариант Х6 М, который получит двигатель мощностью не менее 600 л.с.

Премьера нового BMW X6 в кузове G06 ожидается в течение этого года.

Сегодня в России купеобразный кроссовер нынешнего поколения можно приобрести за 4 940 000 рублей (30d, 249 л.с., комплектация Business). Базовый бензиновый вариант 35i (306 л.с.) оценивается в 5 260 000 руб. Самая же дорогая 575-сильная модификация Х6 М стоит без малого 8 миллионов рублей. Вы также можете подобрать автомобиль через соответствующую рубрику на нашем сайте.

Кстати, в этом же году ожидается дебют совершенно новой модели от BMW – 2 Series Gran Coupe.