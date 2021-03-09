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  • Болгарский аристократ: рестомод ВАЗ-2101 с качеством отделки Bentley и Rolls-Royce

Болгарский аристократ: рестомод ВАЗ-2101 с качеством отделки Bentley и Rolls-Royce

09.03.2021 133 0 0

Тюнинг-ателье GB Design из болгарского города Габрово показало рестомод на базе ВАЗ-2101, сделанный к полувековому юбилею этой модели. Интерьер тольяттинской «копейки» полностью переделан на небывалом для советского автопрома уровне, но при этом сохранил оригинальный стиль 60-х.

 

Старые «Жигули» уже давно стали объектами коллекционирования и разномастного тюнинга — корчи, рэтлуки, лоурайдеры, хот-роды и проч. Однако в Европе сейчас набирает относительно новое направление — так называемый интеллигентный рестомодинг. Это очень дорогой и кропотливый вид тюнинга, подразумевающий бережное отношение к историческому контексту автомобиля-донора и приумножение его оригинальных эстетических качеств. Образцами такого тюнинга можно назвать классические Porsche 911 от американской компании Singer Vehicle Design, классические Mini от британской David Brown Automotive и заводской рестомод Volvo P1800 Cyan.

Делать интеллигентный рестомод на базе ВАЗ-2101 казалось бы нерационально: выйдет слишком дорого, а донор не так уж знаменит и ценен, чтобы оправдать вложения. Тем не менее болгарское ателье GB Design сделало такой проект к юбилею тольяттинской «копейки» — в единичном экземпляре и, видимо, по заказу какого-то очень состоятельного поклонника российского автопрома. На реализацию этого проекта ушло четыре месяца, завершён он был к октябрю прошлого года, о чём свидетельствует памятная табличка на центральном тоннеле в салоне, но широкой публике об этой машине болгарская фирма рассказала совсем недавно: 6 марта на своей страничке в Facebook она выложила полноценную фотогалерею.

Интеллигентный рестомодинг предполагает полную разборку автомобиля до винтика, восстановление или замещение старых комплектующих подходящими новыми, соответствующими эстетике донора. О технических доработках «копейки» в GB Design ничего не рассказали, хотя на одном из снимков явно видно, что у машины расширена колея. GB Design специализируется в основном на интерьерном тюнинге, и вот тут как раз есть, на что посмотреть и чем полюбоваться.

Разработчики захотели снабдить «Жигули» высококлассной кастомной аудиосистемой и серьёзно доработали шумоизоляцию салона, чтобы музыка не звучала в нём, как в консервной банке. Все внутренние поверхности кузова проклеены звукопоглощающим материалом. Все детали интерьера перебраны, вручную обшиты коричневой кожей с белой прострочкой и дополнены фурнитурой из натурального дерева.

Панель приборов, как видно, от более поздних «Жигулей» («трёшки» или «шестёрки»), то есть с тахометром. В дверных картах появились оригинальные корпуса громкоговорителей, похожие на старые радиоприёмники. Изготовлена оригинальная центральная консоль в ретро-стиле с «головой» аудиосистемы.

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Между передними креслами появился бокс-подлоктоник — разумеется, тоже полностью обшитый кожей. Сами передние кресла с расширенным диапазоном механических регулировок позаимствованы у автомобиля Toyota. На тыльной стороне спинок этих кресел имеются кожаные папки с ремешками, а на передних дверях рядом с громкоговорителями есть борсетки в том же стиле. Заднее сиденье, судя по всему, аутентичное, но перешитое и дополненное кожаными подушками для пущего комфорта.

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Можно только гадать, в какую сумму обошёлся этот рестомод, особенно с учётом репутации города Габрово: во времена соцлагеря он славился анекдотами, в которых габровцы предстают чрезвычайно скупыми людьми.

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