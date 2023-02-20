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  • Большой и страшный: новый рамный внедорожник Dongfeng Mengshi с военными корнями

Большой и страшный: новый рамный внедорожник Dongfeng Mengshi с военными корнями

20.02.2023 511 0 0

Китайская госкорпорация Dongfeng Motor представила семейство больших, тяжёлых и дорогих дизельных внедорожников MS20/MS600 под брендом Mengshi: в гамме есть шасси с однорядной и двухрядной кабинами — они уже поступили в продажу, а пятидверный трёхрядный внедорожник выйдет на рынок весной.

Бренд Mengshi (переводится с романизированного китайского как Warrior, то есть «воин») был запущен в прошлом году как гражданская ветвь дочерней компании Dongfeng Mengshi Military Vehicles, которая уже два десятка лет производит внедорожники и колёсные бронемашины для нужд армии и спецслужб КНР. Первой гражданской моделью Mengshi стал брутальный электрический внедорожник M-Terrain — его представили в виде концепта в прошлом году, серийная версия ожидается в этом году, причём на базе внедорожника будет ещё и пикап с двухрядной кабиной.

Если Mengshi M-Terrain внешне напоминает американский GMC Hummer EV, то представленный в минувшие выходные Mengshi MS20/MS600 — продукт вполне самобытный, ассоциаций с зарубежными аналогами он не вызывает, да и найти такие аналоги будет затруднительно.

В основе Mengshi MS20/MS600, как утверждает официальный пресс-релиз, лежит новая платформа MS-1, спроектированная с учётом опыта разработки военной техники. Эта платформа подразумевает независимую подвеску на двойных поперечных рычагах, постоянный полный привод с возможностью принудительной блокировки межосевого дифференциала и колёсные редукторы.

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Спереди продольно установлен лицензионный рядный 6-цилиндровый 6,7-литровый турбодизель Cummins (314 л.с., 1050 Нм), он состыкован с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, в раздаточной коробке есть понижающая передача. Максимальная скорость у шасси с кабиной (MS600) ограничена на отметке 140 км/ч, данных для трёхрядного внедорожника (MS20) пока нет.

Габаритная длина Mengshi MS600 в зависимости от модификации составляет — 5850 либо 5970 мм, ширина — 2160 мм, высота — 2155 мм, колёсная база — 3700 мм, дорожный просвет — 340 мм, глубина преодолеваемого брода — 850 мм. Снаряженная масса — от 3750 до 3990 кг, полная масса — 5900 кг.

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Интерьер оформлен довольно цивильно, он имеет виртуальный щиток приборов и 12,8-дюймовый мультимедийный экран. Однорядная кабина рассчитана на троих, друхрядная — на 5 либо 6 человек, то есть переднем ряду можно заказать два кресла вместо трёх. Внедорожник Mengshi MS20 имеет два раздельных кресла во втором ряду и трёхместную галёрку. Оснащение может быть довольно богатым, вплоть до автопилота второго уровня и системы ночного видения.

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﻿Цены на внедорожник Mengshi MS20 пока не объявлены, а вот шасси с кабиной Mengshi MS600 уже доступны для заказа: версия с однорядной кабиной стоит от 486 800 юаней (5,3 млн рублей в переводе по текущему курсу), версия с двухрядной кабиной — от 516 800 юаней (5,6 млн рублей).

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