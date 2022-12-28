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Серийный брутальный внедорожник Dongfeng: фото без камуфляжа

28.12.2022 449 0 1

Новый китайский вездеход выйдет на рынок в следующем году. Для предвестника была заявлена установка совокупной мощностью примерно 1000 л.с. – не исключено, что у товарной версии аналогичная техника.

Минувшим летом портфель «поднебесной» госкорпорации Dongfeng пополнил отдельный бренд Mengshi, созданный для выпуска дорогих электрических внедорожников, которые будут схожи по концепции с американскими GMC Hummer EV. Тогда же китайцы представили пару брутальных шоу-каров – пятидверный вездеход M-Terrain и его трехдверного брата M-Terrain S. В середине декабря в Сеть выложили фото почти готовой к производству «пятидверки». А теперь появились фирменные снимки серийного внедорожника без лоскутка камуфляжа.

Имя товарной версии пока не объявлено. При этом на корме красуется шильдик 917, плюс на расположенном на багажной двери «боксе» имеется надпись M-Hero. Впрочем, последняя мелькала и во время летней презентации марки: M – это, видимо, Mengshi, ну а Hero расшифровывается как high-tech, electrical, reform и off-road. То есть не факт, что внедорожник назвали именно так.

В целом вездеход повторил концепт M-Terrain, разве что бамперы сделали чуть проще, вдобавок у серийной версии появились стандартные боковые подножки, а петли передних дверей выставили напоказ. Размеры все еще не объявлены, длина прототипа – примерно 5,2 метра. Интерьер мы видели на шпионском фото, внутри – большой тачскрин мультимедийной системы, перед водителем установили экран поменьше.

Вездеход Mengshi построен на новой модульной платформе MORA (Mengshi Off Road Architecture). Предполагается, что, как и предвестник, серийный SUV имеет рамную конструкцию, независимую пневматическую подвеску, полноуправляемое шасси и четыре электромотора (по одному на каждом из колес). Совокупная отдача прототипа Mengshi M-Terrain – около 1000 л.с., в Dongfeng ранее заявили о том, что первую «сотню» вездеход наберет за 4,2 секунды. Концепт был оснащен батареей емкостью 140 кВт*ч, паспортный запас хода – 500 км. Также для M-Terrain был заявлен «режим краба», как у GMC Hummer.

Концепт Mengshi M-Terrain
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Концепт Mengshi M-Terrain
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Концепт Mengshi M-Terrain
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В Китае продажи серийного электрического внедорожника начнутся в следующем году, местные профильные СМИ прочат ему стартовый ценник в 100 000 долларов. О планах вывести бренд Mengshi на другие рынки компания Dongfeng пока не заявляла.

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