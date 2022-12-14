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  • Новый брутальный внедорожник Dongfeng начал сбрасывать камуфляж

Новый брутальный внедорожник Dongfeng начал сбрасывать камуфляж

14.12.2022 518 0 0

Серийный электрический вездеход в целом сохранит дизайн своего предвестника. По предварительным данным, у модели будут рамная конструкция и четыре электромотора, суммарная мощность которых может превысить 1000 л.с.

Под конец августа китайская госкорпорация Dongfeng представила отдельный бренд Mengshi, под ним будут выпускать дорогие электрические внедорожники, схожие по концепции с американскими GMC Hummer EV. Летом же китайцы показали пару брутальных прототипов – пятидверный вездеход M-Terrain и его трехдверного брата M-Terrain S. А теперь анонсирована товарная «пятидверка». Сама Dongfeng распространила фотографии SUV, упакованного в плотный камуфляж, одновременно в местной соцсети Weibo появились снимки машины, кузов которой местами вовсе лишен маскировочной пленки.

Концепты Dongfeng Mengshi M-Terrain S и M-Terrain

Судя по шпионским кадрам, серийное воплощение Mengshi M-Terrain в целом повторит своего предвестника, разве что бамперы сделают чуть проще, плюс головная оптика станет больше, при этом фары сохранят пересекающиеся диодные полоски ходовых огней. Размеры товарного вездехода еще неизвестны (длина шоу-кара – примерно 5,2 метра). В салоне – большой тачскрин мультимедийной системы, экран поменьше выполняет роль приборки. Кроме того, у «китайца» вроде бы двухэтажный центральный тоннель.

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В основе внедорожника лежит новая модульная платформа MORA (Mengshi Off Road Architecture). Скорее всего, как и предвестник, серийный SUV имеет рамную конструкцию, независимую пневматическую подвеску, полноуправляемое шасси и четыре электромотора (по одному на каждом из колес). Совокупная отдача прототипа Mengshi M-Terrain – около 1000 л.с., в Dongfeng ранее заявили о том, что первую «сотню» вездеход наберет за 4,2 секунды. Концепт был укомплектован батареей емкостью 140 кВт*ч, паспортная дальнобойность – 500 км. А еще для шоу-кара был заявлен «режим краба», как у GMC Hummer: у серийного внедорожника он, вероятно, тоже будет.

Серийное воплощение Dongfeng Mengshi M-Terrain на официальных фото
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Серийное воплощение Dongfeng Mengshi M-Terrain на официальных фото
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Производство вездеходов Mengshi наладят на новом заводе, «пятидверка» с дизайном M-Terrain должна встать на конвейер в следующем году. Китайские профильные СМИ прочат внедорожнику стартовый ценник где-то в 100 000 долларов. О планах вывести марку Mengshi на зарубежные рынки компания Dongfeng пока не сообщала.

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