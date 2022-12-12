Большой кроссовер Geely HaoYue L выходит на рынок: новый имидж и мотор Volvo

Паркетник с приставкой доступен в трех вариантах исполнения и только с семиместным салоном, тогда как у дореформенной модели еще есть пятиместная версия. По сравнению с прежним SUV цены выросли, причем довольно сильно.

Кроссовер Geely HaoYue (нечто вроде «хао-юэ») дебютировал в 2020 году, а уже в 2021-м он пережил рестайлинг. Однако хитом крупный паркетник так и не стал: по данным CarSalesBase, всего в прошлом году в Китае было реализовано 38 706 единиц. Для сравнения, результат семейства Chery Tiggo 8 за аналогичный период там превысил 160 000 экземпляров. Но Geely и не думает отказываться от своего SUV: кросс снова модернизировали, только гораздо серьезнее. При этом HaoYue образца 2021 года остался в строю, ну а чтобы машины не путали, свежей версии присвоена приставка в виде литеры L. Такой кроссовер полностью раскрылся в ноябре, теперь же в Поднебесной дан старт продажам.

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У «эльки» оригинальные передняя часть и корма: модель получила гигантскую радиаторную решетку с более внушительными вертикальными клиньями, новые бамперы, фары и фонари (последние к тому же теперь объединяет функциональная полоска), плюс заменили багажную дверь. Длина кроссовера выросла на 25 мм до 4860 мм, в ширину он прибавил 10 мм (теперь 1910 мм), высота – 1770 мм (-10 мм). Кроме того, колесная база увеличена на 10 мм – отныне 2825 мм.

Внутри – новые рулевое колесо, карты дверей и селектор коробки, вдобавок дефлекторы обдува сделали в виде единой плашки, также модернизирован центральный тоннель. Geely HaoYue L предложен исключительно с семиместным салоном, тогда как дореформенный паркетник бывает еще и пятиместным.



Под капотом «эльки» — бензиновая «турбочетверка» 2.0 Drive-E от Volvo, которая выдает 218 л.с. и 325 Нм, мотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Как и прежде, привод только передний. Объявлено, что первую «сотню» HaoYue L наберет за 7,9 секунды. Кроссовер без приставки оснащается турбодвигателем 1.8 (184 л.с., 300 Нм) собственной разработки Geely, он работает в паре с классическим шестиступенчатым «автоматом» или 7DCT.



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Geely HaoYue L предложен в трех комплектациях (у паркетника образца 2021 года шесть исполнений). «В базе» есть светодиодная оптика (фары – матричные), 19-дюймовые колеса (у простых версий кросса без приставки – 18-дюймовые), кожаный салон, виртуальная приборка на 10,25 дюйма (дореформенному базовому SUV положены аналоговые приборы), мультимедиа-система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, климат-контроль, камера заднего вида, круиз-контроль и автопарковщик. В «средней» версии появляются датчики дождя и света, панорамный люк в крыше, камеры кругового обзора и электропривод двери багажника. Топовый HaoYue L – это еще подогрев и вентиляция передних сидений, атмосферная подсветка интерьера, адаптивный «круиз», системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и слежения за разметкой. За доплату можно заказать палатку или матрас длиной 2,2 метра (такой предусмотрен и для дореформенного кроссовера).



Geely HaoYue образца 2021 года 1 / 4 Geely HaoYue образца 2021 года 2 / 4 Geely HaoYue образца 2021 года 3 / 4 Geely HaoYue образца 2021 года 4 / 4

Цена Geely HaoYue L лежит в диапазоне от 18 300 до 21 200 долларов. Паркетник без приставки сегодня стоит 14 800 – 20 000 долларов.



В дореформенном виде трехрядный кроссовер Geely продают и за пределами Поднебесной – кое-где он известен как Okavango. Но о планах вывести эту модель на российский рынок компания не сообщала.