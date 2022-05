«Большой папочка среди SUV»: анонсирован внедорожник Mahindra Scorpio нового поколения

Внедорожник Scorpio следующего, второго по счету, поколения индийская Mahindra тестирует аж с 2019 года. И вот модель, наконец-то, готова: опубликованы первые тизеры. К слову, кампания по продвижению получила отдельное название – The Big Daddy Of The SUVs, то есть свой вездеход производитель считает «папочкой» среди себе подобных, что бы это ни значило. Напомним, рамный Scorpio встал на конвейер в 2002-м, с тех пор он пережил несколько модернизаций. А в 2005-м модель пытались продавать и в России: для нашего рынка ее переименовали в Marshal, сборку наладили на ГАЗе, однако проект закрыли, выпустив лишь небольшую партию, — спросом индийский внедорожник у нас не пользовался.

Фирменные картинки позволяют рассмотреть лишь головную оптику: фары вытянулись, поворотники (не исключено, что они динамичные) теперь расположены под основными блоками, а противотуманки обрамляют серебристые «подковы». Благодаря многочисленным шпионским фото, мы также знаем, что радиаторная решетка стала больше, вдобавок на ней появились вертикальные клинья. А еще модель лишилась торчащей спереди антенны – вместо нее сзади установили плавник. В целом же новый Scorpio выглядит солиднее предшественника. Габариты по-прежнему неизвестны. Длина уходящей модели равна 4456 мм, колесная база – 2680 мм.



Mahindra Scorpio нового поколения. Скриншот с видео Power Stroke PS

Интерьер мы тоже уже видели на снимках папарацци. Внутри – новые передняя панель, тоннель, рулевое колесо и «приборка». Дефлекторы обдува сделали вертикальными, причем центральные отныне находятся по бокам от крупного дисплея новой мультимедийной системы. Местные СМИ также прочат Scorpio круиз-контроль и камеры кругового обзора. Ожидается, что внедорожник предложат с шести- или семиместным салоном, тогда как прежний SUV бывает восьми- и даже девятиместным (с лавочками в багажнике).



Mahindra Scorpio нового поколения. Фото: Motor Octane

По предварительным данным, рамная конструкция сохранилась. Скорее всего, простые версии будут с задним приводом, дорогие – с полным (у нынешней модели – жестко подключаемый полный привод и понижающая передача в раздаточной коробке). Индийские профильные медиа пишут, что моторную гамму «второй» Scorpio разделил с дебютировавшем в прошлом году кроссовером Mahindra XUV700. Речь идет о бензиновой «турбочетверке» mStallion 2.0 и турбодизеле mHawk 2.2. На кроссе первый мотор выдает 200 л.с., у дизеля два варианта мощности – 155 или 185 л.с. Коробки – «механика» или «автомат».

Прежний Mahindra Scorpio на родине сегодня доступен с турбодизелем mHawk 2.2 с отдачей в 120 или 139 л.с., менее мощная версия мотора комплектуется 5МКП, вторая – 6МКП.



Премьеру нового внедорожника проведут в ближайшее время.