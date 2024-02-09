Новинки ×
  • Большое пополнение: Cadillac Escalade IQ обзаведётся ещё одной версией

Большое пополнение: Cadillac Escalade IQ обзаведётся ещё одной версией

09.02.2024 52 0 0

Семейство полностью «зелёных» моделей американского бренда расширится за счёт длиннобазного варианта «электровнедорожника»: он может получить название IQL.

Марка Cadillac принадлежит американскому концерну General Motors. О том, что компания готовит полностью электрический SUV – Escalade IQ  – стало известно ещё осенью 2021 года. При этом официальный анонс производитель сделал весной 2023-го, а в июне опубликовал первые тизеры. Полноценная премьера «зелёного» внедорожника прошла в августе прошлого года. Теперь же появилась информация о возможном расширении нового семейства.

На фото: Cadillac Escalade IQ

Как сообщает издание Car and Driver со ссылкой на представителя Cadillac, у Escalade IQ будет длиннобазная версия. Её габариты пока официально не сообщаются, но предположительно такая модель окажется самой крупней в линейке бренда. Ожидается, что такой электромобиль получит буквенный индекс IQL.

Напомним, актуальный Cadillac Escalade IQ по габаритам сопоставим с бензиновым внедорожником в длиннобазном исполнении ESV. Так, длина «электрички» с прибавкой IQ равна 5697 мм, ширина – 2167 мм, высота – 1934 мм, а расстояние между осями составляет 3460 мм. Для сравнения, длина актуального бензинового варианта ESV равна 5766 мм, ширина – 2060 мм, высота – 1941 мм, а колёсная база – 3406 мм.

Габариты Cadillac Escalade IQL, а также иные характеристики предполагаемой новинки будут обнародованы позже. Ожидается, что американская марка представит ещё одну версию «зелёного» внедорожника в скором времени, а продажи такой новинки, возможно, стартуют до конца года.

Вероятно, стандартная и длиннобазная версии разделят технику. Напомним, для Escalade IQ пока заявлен только один вариант «начинки»: речь идёт о двухмоторной силовой установке (по одному электродвигателю на каждой оси). Пиковая совокупная отдача системы равна 761 л.с., максимальный крутящий момент – 1064 Нм; постоянная мощность – 687 л.с. (834 Нм).

Ёмкость интегрированной в пол тяговой батареи этого SUV составляет 200 кВт*ч. Дальнобойность на одной зарядке по паспорту превышает 724 км (при расчёте по циклу EPA). На разгон с места почти до «сотни» (до 96,56 км/ч) представленному минувшим летом Escalade IQ требуется менее пяти секунд.

Производство электрического SUV Cadillac Escalade IQ начнётся летом текущего года на заводе GM Factory Zero, который расположен в Детройте. Точный стартовый ценник пока не обнародован. На официальном сайте бренда пока что указано, что в США такой электромобиль можно будет купить примерно за 130 тыс. долларов (эквивалентно около 11,88 млн рублей по текущему курсу). Очевидно, что Escalade IQL окажется дороже.

внедорожник США авторынок электромобиль новинки Cadillac Cadillac Escalade IQ Cadillac Escalade

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Мокрое дело: откуда в баке появляется вода и как её оттуда удалить Историй про то, как машина отказывалась нормально ехать или даже заводиться из-за воды, попавшей в топливный бак, довольно много, и зимой их количество заметно подрастает. Но при этом многие... 264 0 0 09.02.2024
Статьи / История Buick GNX: аэродинамика кирпича, пятиместный салон и динамика Ferrari F40 Вторую половину 80-х сложно даже с натяжкой назвать эрой расцвета американского автопрома, если мы говорим о мощности и ускорении по прямой. Да и V6 между лонжеронов – совсем не то, что в ма... 1668 2 16 07.02.2024
Статьи / Гаджеты Почему современный радар-детектор не может справиться с радаром 2018 года?  Бытует мнение, что с дорожными радарами старых моделей даже самые дешевые детекторы справляются без труда. На самом деле – далеко не всегда. Неприятно удивить вас штрафом способен и весьма... 2533 1 0 06.02.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Где же у него кнопка? Тест-драйв Jetour Dashing Стремительно ворвавшаяся на российский рынок компания Jetour запустила в продажу две модели. На большом кроссовере X90 мы уже поездили, а теперь в наших руках машина поменьше, но точно не ме... 14607 29 335 12.09.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, Launch Control и старые недостатки: тест-драйв обновленного Geely Coolray Эта машина буквально подзуживает: «А давай пройдем этот поворот побыстрее? А чего этот крузак тащится 65, давай его обгоним?». Много вы знаете автомобилей китайских марок, которые вызывают т... 8953 13 3 21.11.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Не хуже, чем Tiguan и XC40? Тест-драйв нового Geely Atlas Новое поколение Geely Atlas прибыло в Россию спустя год после премьеры в Китае. Модель кардинально сменила дизайн, переехала на новую платформу, значительно подросла в габаритах и стала бога... 7914 38 4 30.01.2024
Change privacy settings