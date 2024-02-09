Большое пополнение: Cadillac Escalade IQ обзаведётся ещё одной версией

Марка Cadillac принадлежит американскому концерну General Motors. О том, что компания готовит полностью электрический SUV – Escalade IQ – стало известно ещё осенью 2021 года. При этом официальный анонс производитель сделал весной 2023-го, а в июне опубликовал первые тизеры. Полноценная премьера «зелёного» внедорожника прошла в августе прошлого года. Теперь же появилась информация о возможном расширении нового семейства.

На фото: Cadillac Escalade IQ

Как сообщает издание Car and Driver со ссылкой на представителя Cadillac, у Escalade IQ будет длиннобазная версия. Её габариты пока официально не сообщаются, но предположительно такая модель окажется самой крупней в линейке бренда. Ожидается, что такой электромобиль получит буквенный индекс IQL.



Напомним, актуальный Cadillac Escalade IQ по габаритам сопоставим с бензиновым внедорожником в длиннобазном исполнении ESV. Так, длина «электрички» с прибавкой IQ равна 5697 мм, ширина – 2167 мм, высота – 1934 мм, а расстояние между осями составляет 3460 мм. Для сравнения, длина актуального бензинового варианта ESV равна 5766 мм, ширина – 2060 мм, высота – 1941 мм, а колёсная база – 3406 мм.



Габариты Cadillac Escalade IQL, а также иные характеристики предполагаемой новинки будут обнародованы позже. Ожидается, что американская марка представит ещё одну версию «зелёного» внедорожника в скором времени, а продажи такой новинки, возможно, стартуют до конца года.



Вероятно, стандартная и длиннобазная версии разделят технику. Напомним, для Escalade IQ пока заявлен только один вариант «начинки»: речь идёт о двухмоторной силовой установке (по одному электродвигателю на каждой оси). Пиковая совокупная отдача системы равна 761 л.с., максимальный крутящий момент – 1064 Нм; постоянная мощность – 687 л.с. (834 Нм).



Ёмкость интегрированной в пол тяговой батареи этого SUV составляет 200 кВт*ч. Дальнобойность на одной зарядке по паспорту превышает 724 км (при расчёте по циклу EPA). На разгон с места почти до «сотни» (до 96,56 км/ч) представленному минувшим летом Escalade IQ требуется менее пяти секунд.



Производство электрического SUV Cadillac Escalade IQ начнётся летом текущего года на заводе GM Factory Zero, который расположен в Детройте. Точный стартовый ценник пока не обнародован. На официальном сайте бренда пока что указано, что в США такой электромобиль можно будет купить примерно за 130 тыс. долларов (эквивалентно около 11,88 млн рублей по текущему курсу). Очевидно, что Escalade IQL окажется дороже.

