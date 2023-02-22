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  • Борьба с дефицитом: в РФ могут наладить массовое восстановление б/у запчастей

Борьба с дефицитом: в РФ могут наладить массовое восстановление б/у запчастей

22.02.2023 22 0 0

Депутаты четырёх комитетов Госдумы намерены обратиться в Белый дом с соответствующей спорной инициативой.

Текущий кризис отразился на многих сферах бизнеса, в том числе и на российском рынке автозапчастей. Весной прошлого года стоимость иностранных автомобильных комплектующих резко выросла из-за волатильности курсов валют, а также дефицита. Он возник из-за проблем с логистическими цепочками, а также из-за отказа многих компаний поставлять продукцию в РФ. Впоследствии ряд иностранных производителей избавился от российского бизнеса, в том числе от местных заводов.

Всё это вполне ожидаемо привело к проблемам с ремонтом автомобилей: некоторые машины чинить стало буквально нечем, так как не все отсутствующие позиции уже начали поставлять по оперативно легализованной схеме параллельного импорта. Кстати, как сообщалось ранее, из-за дефицита комплектующих страховщики практически перестали ремонтировать автомобили в рамках договоров ОСАГО.

Как сообщают «Известия», депутаты четырёх комитетов Госдумы намерены обратиться в правительство РФ с инициативой, согласно которой в РФ необходимо создать «индустрию массового восстановления и использования б/у автозапчастей». Факт разработки соответствующего предложения подтвердил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Инициаторы считают, что отсутствие такой индустрии восстановления подержанных запчастей в дальнейшем приведёт к «массовому выходу автомобилей из строя». В документе, на который ссылается издание, указано, что необходимо урегулировать порядок утилизации машин с повторным использованием комплектующих, а также обязать инвесторов, создающих производства автомобилей, обеспечивать восстановление б/у деталей.

Также предлагается ввести порядок маркировки восстановленных автозапчастей; сформировать требования к предприятиям, которые будут заниматься, собственно, восстановлением деталей; обязать автопроизводителей раскрывать сервисную и техническую документацию; привлечь к работе представителей малого и среднего предпринимательства (предусмотрев для них экономические и налоговые льготы); а также создать центр, объединяющий СТО и компании, восстанавливающие б/у комплектующие.

Депутаты отметили, что в РФ индустрии восстановления б/у автозапчастей, по сути, нет, тогда как во многих других государствах (в список вошли США, Китай, Турция, ЮАР и страны Евросоюза) соответствующее направление развито, активно применяется и поддерживается властями. По информации инициаторов, за рубежом на случаи использования комплектующих «с пробегом» для ремонта машин приходится до 50%.

В РСА (Российском союзе автостраховщиков) предложение депутатов поддержали: сами страховщики ранее не раз высказывали подобные идеи (напомним, сейчас ремонт по ОСАГО должен производиться только новыми запчастями). Напомним, ранее Центробанк выступал против использования б/у деталей для ремонта машин в рамках «автогражданки», из-за вероятности угрозы безопасности движения. Кроме того, в Совете по правам человека в прошлом месяце высказывали опасения о том, что в случае одобрения предложения в стране может вырасти количество угонов машин «на разбор».

Россия авто и общество ремонт законы

 

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