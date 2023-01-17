Приоритетная форма возмещения ущерба в ОСАГО практически сошла на нет

Приоритет ремонта автомобилей над денежными выплатами в ОСАГО начал действовать весной 2017 года. Это означает, что страховщики обязаны чинить автомобили потерпевшей стороны за свой счёт, причём по закону ремонт обязательно должен быть произведён с помощью новых деталей (хотя, не обязательно оригинальных). Денежная выплата, согласно актуальным нормам, используется в редких случаях, к примеру, когда собственник повреждённого автомобиля живёт слишком далеко от СТО, с которыми у компании заключены контракты.

При этом важным отличием при использовании денежных выплат является учёт страховщиками износа запчастей повреждённого в ДТП автомобиля. Так, максимальная амортизация суммы компенсации в ОСАГО может достигать 50% (учёт износа распространяется не на все комплектующие). В итоге часто бывает так, что денег, которые выплачивает страховая компания, оказывается недостаточно для ремонта автомобиля.



В прошлом году у страховщиков прибавилось проблем с натуральной формой возмещения ущерба. Из-за нехватки ряда комплектующих и нарушения логистических цепочек проводить ремонт машин в указанные законом сроки стало практически невозможно. Напомним, в рамках «автогражданки» повреждённые автомобили должны быть отремонтированы в течение 30 дней. Однако сейчас нередки случаи, когда приходится дольше ждать запчастей, необходимых для проведения работ.

Кроме того, цены и на детали, и на услуги в РФ за прошлый год ощутимо выросли. По подсчётам РСА, в среднем запчасти подорожали на 30%, однако ряд комплектующих прибавил заметно больше: к примеру, вдвое с весны увеличилась стоимость некоторых деталей автомобилей марок Hyundai и Mitsubishi, а также комплектующих машин бренда Lada.



Несмотря на то, что приоритет натуральной формы возмещения ущерба в ОСАГО никто не отменял, в конце 2022 года доля такого варианта упала практически до нуля. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на подсчёты Российского союза автостраховщиков. Кстати, даже в первые месяцы прошлого года эта доля была весьма скромная – всего около 11%. Ситуация может измениться, если страховщикам разрешат ремонтировать автомобили клиентов б/у запчастями.

Ранее вопрос того, что денежные выплаты должны рассчитываться без учёта износа, поднимался не раз. Осенью прошлого года стало известно, что страховщики планируют вернуться к обсуждению такого варианта. Предполагается, что это произойдёт в текущем году. Ещё один вопрос на повестке дня – увеличение лимитов выплат по жизни и здоровью в рамках ОСАГО с нынешних 500 тыс. до 2 млн рублей.



Страховщики ранее предупреждали, что подобные изменения приведут к очередному повышению стоимости полисов. Напомним, осенью был расширен тарифный коридор в ОСАГО, что привело к повышению средней цены «автогражданки» на 10%: показатель вырос с 6985 до 7683 рублей. Таким образом компании пытались отыграть резкий рост стоимости запчастей в РФ.