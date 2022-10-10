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  • Новые тарифы в действии: полисы ОСАГО в среднем подорожали на 10%

Новые тарифы в действии: полисы ОСАГО в среднем подорожали на 10%

10.10.2022 85 0 0

Стоимость обязательной страховки увеличилась за первые несколько недель после расширения коридора базовой ставки в «автогражданке». Сейчас показатель составляет 7683 рублей.

 

В списке обязательных документов для автовладельцев в РФ числится действующий полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО): садиться за руль без него запрещено, в качестве наказания применяется штраф в размере 800 рублей (с 50-процентной скидкой в льготный период – 400 рублей). Как и многие другие сферы бизнеса, страхование оказалось в сложной ситуации из-за нынешнего экономического кризиса. Отразилось это, конечно же, на обычных автомобилистах.

Проблемы ОСАГО связаны как с дефицитом ряда комплектующих, из-за чего не во всех случаях удаётся произвести ремонт, так и с тем, что запчасти ощутимо подорожали (виной тому и волатильность курса, и увеличение стоимости логистики, ведь возросло число посредников). Как страховщики отметили ранее, в среднем цены на детали выросли на 30%.

В результате было принято решение второй раз за этот год расширить тарифный коридор в ОСАГО. Так, в январе диапазон составлял от 2224 до 5980 рублей, а в середине прошлого месяца коридор «растянули» ещё на 26% в каждую из сторон: теперь минимальная граница зафиксирована на отметке 1646 рублей, а максимальная ограничена 7535 рублей.

Ранее мы уже предполагали, что страховщики будут использовать расширение тарифного коридора, чтобы «отбить» повышение стоимости ремонта и запчастей. При этом предполагалось, что для безаварийных водителей с солидным стажем ценник ОСАГО останется примерно прежним, а основная финансовая нагрузка ляжет на «убыточных» клиентов и водителей-новичков.

Теперь в Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили о том, насколько повысилась средняя цена полиса «автогражданки» в РФ после расширения тарифного коридора. Актуальная средняя цена полиса составляет 7683 рубля, что на 10% больше, чем до изменения тарифов (6985 рублей). В Союзе отметили, что в 64 субъектах страны средняя цена ОСАГО выросла менее чем на 15%. По информации РСА, в столице повышение составило 9% (теперь средний ценник полиса – 12 054 рубля), в Подмосковье зафиксировали плюс 15% (10 247 рублей), в Санкт-Петербурге отмечена прибавка на 14% (10 462 рубля).

По словам нынешнего директора РСА Евгения Уфимцева, увеличение цен на запчасти в тех справочниках, которыми пользуются страховщики при расчёте выплат в рамках договоров ОСАГО, составил примерно 30% (по сравнению с началом лета текущего года). Он пояснил, что в результате средняя выплата потерпевшим по «автогражданке» в июле перешагнула отметку в 80 тыс. рублей.

Напомним, в начале текущего месяца в силу вступили новые правила ОСАГО. Так, согласно одному из нововведений, страховщики должны предоставлять результаты осмотра (или независимой экспертизы) транспортного средства не позднее чем через пять рабочих дней с даты осмотра (либо получения результатов экспертизы). Предполагается, что потерпевшие теперь могут как проводить самостоятельную проверку обоснованности экспертизы, так и принимать решение о её оспаривании.

Россия авто и общество законы

 

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