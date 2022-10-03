Новые правила ОСАГО: страховщики должны предоставлять результаты осмотра ТС в течение 5 дней

Изменения вступили в силу в минувшую субботу, 1 октября. Согласно одному из них, в случае гибели автомобиля договор ОСАГО можно расторгнуть досрочно только при наличии документа, подтверждающего утилизацию транспортного средства.

В РФ одним из обязательных документов для автомобилистов является ОСАГО: этот полис страхует автогражданскую ответственность водителей. Согласно актуальным нормам, управление транспортным средством без действующей страховки запрещено. В качестве наказания применяется взыскание в размере 800 рублей; если заплатить штраф в течение «льготных» двадцати дней, его размер сократится до 400 рублей (скидка составляет 50%). За повторное нарушение более суровых санкций не предусмотрено.

ОСАГО снова «обновили»: согласно указанию ЦБ, в минувшую субботу, 1 октября, в силу вступили изменения в правила «автогражданки». Нововведения предполагают, что страховая компания обязана ознакомить потерпевшего, попавшего в ДТП, с результатами осмотра (или независимой экспертизы) транспортного средства не позднее чем через пять рабочих дней с даты осмотра (либо получения результатов экспертизы). Ожидается, что теперь потерпевшие смогут проводить самостоятельную проверку обоснованности экспертизы, также это позволит им принимать решение о её оспаривании (в случае необходимости).



Ещё одно изменение касается наличия возможности рассмотрения компанией убытка без предоставленных страхователем документов об аварии, которые были оформлены полицией (в случае, если на это согласен сам страховщик). Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на директора департамента урегулирования убытков «Абсолют Страхование» Игоря Люкина, эта мера в ближайшее время действовать не будет, она начнёт работать, когда страховщики смогут самостоятельно получать всю нужную информацию о ДТП из базы данных ГИБДД.



Третье изменение касается признания «гибели транспортного средства». Теперь в этих случаях расторгнуть договор ОСАГО досрочно можно только при наличии документа, подтверждающего утилизацию ТС. По словам старшего директора рейтингов финансовых компаний НРА Татьяны Никитиной, эта норма призвана снизить количество брошенных разбитых машин. Однако она же отмечает, что во многих случаях сумма возвращенной части цены полиса, вероятно, окажется меньше или равна стоимости утилизации, а значит, клиентам это будет невыгодно.

Напомним, в середине прошлого месяца в силу вступили новые тарифы ОСАГО. Коридор базовой ставки для владельцев легковых автомобилей теперь варьируется от 1646 до 7535 рублей: согласно указанию ЦБ, расширение составило 26% в обе стороны. Ожидается, что это приведёт к подорожанию страховки для большинства водителей: дело в том, что в текущем году автомобильные запчасти заметно подорожали (в среднем на 30%), это в конечном итоге отразилось и на стоимости ремонта по договорам «автогражданки», и на размере выплат потерпевшей стороне. Основная финансовая нагрузка, скорее всего, ляжет на «убыточных» клиентов (виновников ДТП), а также на молодых автомобилистов, недавно севших за руль.



Представители сферы страхования предполагают, что из-за роста стоимости полисов количество желающих оформить ОСАГО может сократиться. Причём отток клиентов, вероятно, произойдёт в наиболее «высокорисковых» категориях водителей. Не исключено, что к концу этого года без страховки будут ездить примерно 30-40% от общего количества автомобилей на дорогах.

