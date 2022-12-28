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  • Дорожные камеры начнут проверять ОСАГО в 2023 году. Ремонтировать могут начать б/у запчастями

Дорожные камеры начнут проверять ОСАГО в 2023 году. Ремонтировать могут начать б/у запчастями

28.12.2022 42 0 0

Предполагалось, что комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД начнут «ловить» автовладельцев без страховых полисов ещё в 2016 году, однако пока что нарушителей по-прежнему выявляют только сотрудники ГИБДД.

В список обязательных документов для водителей в РФ входит полис ОСАГО. За управление ТС без действующей «автогражданки» на сегодняшний день положен штраф в размере 800 рублей (в случае уплаты со скидкой в течение 20 дней с появления постановления – 400 рублей). Недавно поступило очередное предложение у величить размер этого взыскания, причём сразу до 5 тыс. рублей, однако не исключено, что повышение не понадобится.

Как рассказал глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев в интервью «Известиям», в следующем году в РФ по плану должна быть запущена система проверки полисов ОСАГО с помощью дорожных камер. Он отметил, что пока были проведены только соответствующие эксперименты (наличие документа проверялось, но «письма счастья» нарушителям не рассылались).

Проверка наличия полисов ОСАГО с помощью комплексов фиксации нарушений ПДД в статусе эксперимента проводилась в течение нескольких лет в различных регионах РФ. Об их необходимости законодатели и страховщики говорили ещё в 2016 году. Теперь они пришли и к тому, что пора запускать систему в полном объёме. «В следующем году должен произойти уже полномасштабный запуск проверок наличия полиса через камеры дорожного движения», — отметил Евгений Уфимцев.

По словам главы Российского союза автостраховщиков, «сейчас основная задача – совместить две информационные системы: базу данных РСА и ГИБДД». Ранее сообщалось, что взаимодействие между системами уже налажено. Инициаторы лишь спорили между собой о том, как часто можно выписывать штрафы тем, кто ездит без ОСАГО. В результате представители заинтересованных ведомств и страховщики сошлись на одном постановлении в сутки.

Вероятно, повышение штрафов не будут обсуждать, если дорожные комплексы действительно начнут в следующем году «ловить» тех, кто садится за руль без ОСАГО. Ведь за одну полную неделю такой езды под камерами автовладельцы смогут насобирать «писем счастья» на 5,6 тыс. рублей.

В следующем году автовладельцев могут ждать и другие изменения. Так, страховщики сейчас обсуждают с Центробанком возможность увеличения сроков ремонта в рамках договоров ОСАГО с нынешних 30 до 60 дней. Причина – продолжающаяся нехватка комплектующих.

Из-за дефицита автозапчастей страховщики также выступают за легализацию использования б/у деталей. По словам Евгения Уфимцева, речь идёт об использовании тех комплектующих, которые не влияют на безопасность транспортных средств. Предположительно в первом квартале следующего года будет запущен соответствующий пилотный проект: РСА надеется реализовать его в Приморском крае. Отмечается, что в этом регионе РФ «традиционно ремонтируют» машины с правым рулём бывшими в употреблении деталями. Отметим, по закону это возможно при согласии автовладельца. В случае, если предложение будет поддержано, б/у запчасти, очевидно, могут начать использовать при ремонте по ОСАГО и без согласия собственника ТС.

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