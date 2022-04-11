Для ремонта автомобилей по ОСАГО могут разрешить использовать подержанные детали

Повышение цен, а также дефицит автозапчастей ударили в том числе по ОСАГО. Напомним, на сегодняшний день в РФ в этом сегменте страхования действует приоритет натуральной формы возмещения ущерба над денежными выплатами. Это означает, что страховщики должны стремиться отремонтировать машину потерпевшей стороны, а не выплатить ему насчитанную экспертом сумму. Напомним, сейчас действует правило, согласно которому СТО не имеет права использовать «бэушные» детали при ремонте машин (исключения бывают, но для этого требуется отдельное соглашение с клиентом).



Нынешние правила могут измениться, об этом сообщает «РГ». С различными инициативами, касающимися ОСАГО, выступили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Так, предлагается разрешить производить ремонт автомобилей в рамках договоров «автогражданки» с помощью подержанных автозапчастей. Правда, речь идёт не об абсолютно всех деталях: так, правило – в случае одобрения – коснётся только те запчасти, ввоз которых сейчас в страну запрещён (кстати, этот вопрос может решить параллельный импорт, в случае если правительство РФ разрешит отменить запрет на него).

Помимо этого, по-прежнему будет действовать единая методика Центробанка: в документе перечислены автозапчасти, вторичное использование которых запрещено (к ним не применяется износ даже при расчёте денежной выплаты). К примеру, такой запрет распространяется на детали тормозной и рулевой систем. Предполагается, что для ремонта машин по ОСАГО сервисы смогут использовать сертифицированные «бэушные» запчасти, которые продаются на легальном рынке деталей «с пробегом».



Ещё в РСА считают, что необходимо увеличить установленный максимальный срок ремонта машин вдвое – с нынешних 30 до 60 дней. В союзе это объясняют тем, что СТО не могут осуществить ремонт в указанные в законе об ОСАГО сроки из-за сложностей с поставкой автозапчастей. Предполагается, что эта мера окажется временной – до стабилизации ситуации на рынке деталей.

Кроме того, автостраховщики выступают за временное введение моратория на штрафы страховщикам за просрочку ремонта (либо при его замене на денежную выплату). Сейчас наказание представляет собой взыскание в размере 50% от суммы ремонта и пени за каждый день просрочки. Стоит отметить, что сумма компенсации по-прежнему рассчитывается с учётом износа, при этом продолжают действовать справочники с «докризисными» ценами. Так что выплачивать деньгами страховщикам сейчас будет выгоднее, чем ремонтировать новыми, причём ощутимо подорожавшими деталями.



Также в списке инициатив от Российского союза автостраховщиков есть очередное расширение тарифного коридора в ОСАГО. Напомним, речь идёт о базовой ставке, которая рассчитывается индивидуально для каждого клиента (в пределах допустимых ЦБ границ) и умножается на ряд коэффициентов – в итоге формируется цена полиса «автогражданки». Итак, страховщики хотят минимальную ставку снизить всего на 10%, а максимальную поднять сразу на 30%.

Отметим, сейчас страховщики могут выбирать базовую ставку из диапазона от 2224 до 5980 рублей. В случае если предложение по изменению тарифного коридора примут, минимальная ставка снизится до 2002 рублей, а максимальная вырастет до 7774 рублей. В РСА отметили, что изменение на себе почувствуют «высокоубыточные» категории водителей (вероятно, речь идёт об «аварийных» клиентах страховых компаний). Все предложения союза направлены в Центробанк.

