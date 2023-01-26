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  • Закон об ОСАГО снова хотят изменить: новшества коснутся ремонта автомобилей

Закон об ОСАГО снова хотят изменить: новшества коснутся ремонта автомобилей

26.01.2023 62 0 0

Страховщики предлагают ограничить возможность клиентов отказаться от использования б/у запчастей. Кроме того, они хотят сузить выбор станций техобслуживания при ремонте по договорам «автогражданки».

Из-за нехватки и подорожания запчастей сегмент обязательного страхования автогражданской ответственности сейчас находится в кризисе. Из-за него компании, в частности, практически перестали ремонтировать автомобили пострадавшей стороны, несмотря на то, что в ОСАГО эта форма возмещения ущерба по закону является приоритетной. Проблема заключается в том, что СТО обязаны использовать только новые детали, но их не всегда можно найти на рынке, а заказанные запчасти часто не успевают прийти в срок.

Напомним, по закону об ОСАГО станции техобслуживания должны успевать завершить ремонт автомобилей в 30-дневный период, иначе клиенты могут обратиться в суд. Как сообщает «Коммерсант», Всероссийский союз страховщиков (ВСС) намерен предложить ряд идей Центробанку: обсуждение пройдет в рамках совещания с зампредом ЦБ Филиппом Габунией.

Так, страховщики предлагают закрепить в законе об ОСАГО «безальтернативное право страховщика организовать и оплатить ремонт» автомобилей, при этом будет исключена возможность отказа потерпевшего от выбора станции технического обслуживания. В случае, если это предложение будет отклонено, ВСС выступает за увеличение максимального срока ремонта вдвое – до 60 дней.

Кроме того, страховщики предлагают разрешить использовать для ремонта машин по ОСАГО б/у запчасти. Ранее Центробанк весьма однозначно высказывался против применения подержанных деталей. Однако идея нашла отклик у некоторых парламентариев, как выяснилось в ходе недавней встречи автостраховщиков с депутатами. При этом в Совете по правам человека отметили, что в случае одобрения такой нормы в РФ может заметно увеличиться количество угонов машин «на разбор».

Ранее предполагалось, что нормы, предполагающие использование б/у деталей и увеличение срока ремонта, станут временными мерами, которые уйдут в прошлое, как только будут налажены своевременные поставки автомобильных запчастей по схеме параллельного импорта.

Ещё страховщики предлагают установить, что натуральная форма возмещения ущерба в «автогражданке» применяется только в случае наличия у страховщика договора с СТОА. Также они считают необходимым ввести обязанность потерпевшего предоставить машину для ремонта в определённый срок. Если он не будет соблюдён, то компания получит право выплатить компенсацию деньгами (разумеется, с учётом износа).

Согласно подсчётам ВСС, средняя выплата по ОСАГО в декабре 2022-го составила примерно 91 тыс. рублей (на 23% больше, чем в декабре предыдущего года). В то же время, средняя цена полиса по итогам всего прошлого года увеличилась на 21% и составила почти 7 тыс. рублей (отметим, цены подросли в конце года, так что сейчас этот показатель выше).

Россия авто и общество ремонт законы

 

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