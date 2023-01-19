Ремонтировать автомобили по ОСАГО хотят на месяц дольше

Депутаты Госдумы РФ и автостраховщики сегодня, 19 января, провели закрытую встречу, на которой обсуждались проблемы в сегменте обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), которые возникли из-за нехватки комплектующих. Как стало известно недавно, страховые компании практически перестали ремонтировать машины в рамках договоров «автогражданки», несмотря на то, что по закону именно эта форма возмещения ущерба является приоритетной.
Напомним, проблема с ремонтом машин в рамках ОСАГО заключается в том, что на рынке наблюдает дефицит ряда деталей, которые либо перестали поставлять в РФ, либо они идут дольше из-за нарушения логистических цепочек. Кроме того, за прошлый год многие комплектующие серьёзно прибавили в цене. В результате зачастую бывает так, что нужная запчасть идёт до станции техобслуживания дольше, чем должен длиться ремонт в целом.
Если компания не может завершить ремонт повреждённого в ДТП автомобиля в указанный в законе об ОСАГО срок – 30 дней – владелец имеет право подать на страховщика в суд. Неудивительно, что многие игроки страхового рынка снизили долю отправляемых на ремонт машин практически до нуля. Кроме того, при выборе денежной выплаты страховщики могут экономить за счёт учёта износа и того, что стоимость в справочниках не всегда успевает за реальными рыночными ценами.
Как сообщает «Парламентская газета», в ходе сегодняшней встречи депутаты и автостраховщики обсудили возможные пути решения проблем с ремонтом по ОСАГО. По словам председателя Комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, одним из обсуждаемых предложений стало увеличение сроков проведения работ ещё на один месяц: то есть по закону могут разрешить чинить машины в течение не 30, а 60 дней. Предполагается, что такая мера окажется временной: до тех пор, пока не будут налажены поставки качественных деталей (в том числе по схеме параллельного импорта).
Вторая мера отнюдь не нова: она заключается в том, чтобы разрешить страховщикам использовать при ремонте автомобилей в рамках «автогражданки» б/у детали. По словам Анатолия Аксакова, «перспективы у подобного способа ремонта есть», для этого нужно составить список конкретных запчастей, замену для которых страховщикам разрешат искать на вторичном рынке. Парламентарий пояснил, что в перечень должны входить те комплектующие, которые «не влияют на ходовую часть, безопасность вождения и общее состояние транспортного средства».
Стоит отметить, что против использования «подержанных» комплектующих при ремонте по ОСАГО выступили в Совете по правам человека: здесь опасаются того, что в случае одобрения такой нормы в стране может в разы вырасти количество угонов машин «на разбор».
При этом в СПЧ в качестве формы поддержки предложили объявить временный мораторий на обязательность оформления ОСАГО (в этом случае автовладельцы могли бы выбирать – покупать им полис или нет). Конечно же, у страховщиков эта идея поддержки не нашла.
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