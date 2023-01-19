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Ремонтировать автомобили по ОСАГО хотят на месяц дольше

19.01.2023 38 0 0

Сейчас страховщики не имеют права держать машины потерпевшей стороны на СТО более 30 дней. Однако, по их словам, починить ТС за это время на сегодняшний день практически невозможно.

Депутаты Госдумы РФ и автостраховщики сегодня, 19 января, провели закрытую встречу, на которой обсуждались проблемы в сегменте обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), которые возникли из-за нехватки комплектующих. Как стало известно недавно, страховые компании практически перестали ремонтировать машины в рамках договоров «автогражданки», несмотря на то, что по закону именно эта форма возмещения ущерба является приоритетной.

Напомним, проблема с ремонтом машин в рамках ОСАГО заключается в том, что на рынке наблюдает дефицит ряда деталей, которые либо перестали поставлять в РФ, либо они идут дольше из-за нарушения логистических цепочек. Кроме того, за прошлый год многие комплектующие серьёзно прибавили в цене. В результате зачастую бывает так, что нужная запчасть идёт до станции техобслуживания дольше, чем должен длиться ремонт в целом.

Если компания не может завершить ремонт повреждённого в ДТП автомобиля в указанный в законе об ОСАГО срок – 30 дней – владелец имеет право подать на страховщика в суд. Неудивительно, что многие игроки страхового рынка снизили долю отправляемых на ремонт машин практически до нуля. Кроме того, при выборе денежной выплаты страховщики могут экономить за счёт учёта износа и того, что стоимость в справочниках не всегда успевает за реальными рыночными ценами.

Как сообщает «Парламентская газета», в ходе сегодняшней встречи депутаты и автостраховщики обсудили возможные пути решения проблем с ремонтом по ОСАГО. По словам председателя Комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, одним из обсуждаемых предложений стало увеличение сроков проведения работ ещё на один месяц: то есть по закону могут разрешить чинить машины в течение не 30, а 60 дней. Предполагается, что такая мера окажется временной: до тех пор, пока не будут налажены поставки качественных деталей (в том числе по схеме параллельного импорта).

Вторая мера отнюдь не нова: она заключается в том, чтобы разрешить страховщикам использовать при ремонте автомобилей в рамках «автогражданки» б/у детали. По словам Анатолия Аксакова, «перспективы у подобного способа ремонта есть», для этого нужно составить список конкретных запчастей, замену для которых страховщикам разрешат искать на вторичном рынке. Парламентарий пояснил, что в перечень должны входить те комплектующие, которые «не влияют на ходовую часть, безопасность вождения и общее состояние транспортного средства».

Стоит отметить, что против использования «подержанных» комплектующих при ремонте по ОСАГО выступили в Совете по правам человека: здесь опасаются того, что в случае одобрения такой нормы в стране может в разы вырасти количество угонов машин «на разбор». 

При этом в СПЧ в качестве формы поддержки предложили объявить временный мораторий на обязательность оформления ОСАГО (в этом случае автовладельцы могли бы выбирать – покупать им полис или нет). Конечно же, у страховщиков эта идея поддержки не нашла.

Россия авто и общество ремонт законы

 

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