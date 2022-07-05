Бронепробег «Дорога Мужества» стартует в Москве 8 июля

Пятый юбилейный бронепробег «Дорога Мужества» стартует на Поклонной горе 8 июля в 10:00 (по мск).

Партнерский материал​

Патриотическая акция начнётся у стен Музея Победы, в рамках которой состоится возложение цветов и венков к Вечному огню.



Мероприятие было приурочено к 80-летию Смоленского сражения в Великой Отечественной войне, но, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, перенесено на 2022 год на те же даты.

Для участия в бронепробеге приглашены экипажи Росгвардии, ФСБ России, члены Павлодарского поискового отряда «Панфиловшылар» из Казахстана, а также делегаты общественных организаций Березовского района Брестской области Республики Беларусь. Они привезли с собой реликвии Брестской земли, которые передадут директору Музея Победы Александру Яковлевичу Школьнику.

Бронепробег пройдет с 8 по 13 июля по маршруту Москва — Ржев — Вязьма — Смоленск — Брянск — Людиново — деревня Петрищево — Москва. Участники проведут более 40 часов в дороге, проехав 1300 км по городам России.

В состав колонны войдет отреставрированная техника, которая ранее находилась на вооружении армии СССР: БРДМ-1, БРДМ-2, БТР-40, а также военные автомобили: ГАЗ-24, ГАЗ-69, УАЗ-469, ЗИС-110, ЗИЛ-157, ГАЗ-63, ЗИС-5.

В каждом из городов маршрута состоятся возложение цветов к мемориалам павших советских воинов, посещение мест боевой славы и презентация бронемашин. Мероприятия пройдут совместно с региональными и муниципальными властями, музеями и общественными организациями.

Во время бронепробега участники акции возложат цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату, посвященному одной из самых кровопролитных и значимых битв Великой Отечественной войны. На обратном пути в Москву участники бронепробега посетят Мемориальный музей Зои Космодемьянской в деревне Петрищево.

К сожалению, в прошлом году пандемия внесла свои коррективы, и мы перенесли бронепробег на те же даты и сохранили тот же маршрут. В 2022 бронепробегу «Дорога мужества» быть! Главные задачи бронепробега – это сохранение исторической памяти и укрепление культурных связей между Россией и другими государствами – членами СНГ», — подчеркивает организатор бронепробега, президент Межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники «ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» Алексей Мигалин.

«CUPPER с особым трепетом относится к ретро-технике и знает, что ей нужно, чтобы оставаться на ходу максимально долго. Для бронепробега CUPPER подобрал моторные и трансмиссионные масла из линейки «Ретро» — на минеральной основе. С ними техника сможет уверенно пройти весь маршрут пробега,» - говорит Сергей Мамыкин, основатель и технический директор группы компаний КУППЕР

Юбилейная «Дорога Мужества» пройдет при информационной поддержке ТРК «Звезда», информационного агентства REGNUM, журнала «Техника и вооружение», телеканала ОНТ (Республика Беларусь), издания «Военное обозрение». Партнерами бронепробега выступят Правительство Москвы, «Военторг» (ТМ «Армия России») и производитель смазочных материалов CUPPER.

Справка

Бронепробег «Дорога Мужества» — главное мероприятие Межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники (МРОО СИЭВТ) «ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО».

Первый бронепробег «Дорога мужества» состоялся в июне 2017 года. За пять дней колонна из 15 единиц демилитаризованной техники проехала более 2,3 тысяч км по городам Одинцово — Голицыно — Можайск — Вязьма — Смоленск — Орша — Борисов — Минск — Барановичи — Кобрин — Брест, расположенных на территории России и Белоруссии.

В этих населенных пунктах состоялись памятные мероприятия и возложения цветов к мемориалам павших советских воинов. Участники акции установили рекорд, который вошел в Книгу рекордов России как самый длительный марш-бросок, совершаемый на бронетехнике. Проект также стал лауреатом Фонда президентских грантов.

В 2017 году еще одна акция ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА попала в Книгу рекордов России – за форсирование бронеавтомобилями Керченского пролива.

В 2018 году бронепробег прошел по маршруту Москва — Брест — Москва протяженностью свыше 2,3 тысяч км.

В 2019 году колонна бронетехники проехала по маршруту Москва — Тверь — Валдай — Великий Новгород — Санкт-Петербург — Торжок, преодолев 1,5 тысячи км.

В 2020 году бронепробег проводился в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Колона прошла по маршруту Москва — Тула — Орел — Курск — Прохоровка — Белгород — Москва, преодолев 1,2 тысяч км.