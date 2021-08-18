Рестайлинг ×
  • Бюджетный седан Honda Amaze пережил рестайлинг: обновки достались не всем версиям

Бюджетный седан Honda Amaze пережил рестайлинг: обновки достались не всем версиям

18.08.2021 240 0 0

Без реформ осталась базовая компактная «четырехдверка», а в остальных исполнениях у модели теперь чуть иной дизайн экстерьера. Кроме того, топ-версия разжилась новым оборудованием.

 

Седанчик Honda Amaze перешел во второе поколение в 2018 году, производство модели налажено в Индии, эта страна и является главным рынком. В карантинном 2020-м спрос на «четырехдверку» там рухнул на 45% до 37 484 единиц. В году нынешнем ситуация вроде бы выправляется: по данным местных СМИ, с января по июнь реализовано 20 897 штук. Ну а придать новый импульс продажам должен плановый рестайлинг. Правда, он у Хонды получился выборочным.

Дореформенная Honda Amaze
1 / 2
Дореформенная Honda Amaze
2 / 2

Индийцам обновленный седан доступен в трех комплектациях – E, S и VX (прежде еще был «промежуточный» вариант V, но от него отказались), вот только базовую «эску» реформы не затронули. А в «среднем» и топовом исполнениях Honda Amaze щеголяет новой радиаторной решеткой: верхняя хромированная плашка стала тоньше, под ней появились две тонкие полоски, внизу тоже теперь горизонтальные линии вместо сетки. Также в переднем бампере теперь имеются блестящие вставки. У самого дорогого Amaze обновок еще больше: фары и противотуманки такого седана теперь светодиодные, заменили начинку и в фонарях (она тоже светодиодная), на заднем бампере новая накладка.

Обновленная Honda Amaze
1 / 3
Обновленная Honda Amaze
2 / 3
Обновленная Honda Amaze
3 / 3

Габариты не изменились: длина составляет 3995 мм (в Индии машинам длиной менее четырех метров положены налоговые льготы), ширина – 1695 мм, высота – 1501 мм, колесная база – 2470 мм. Объем багажника – 420 литров.

Салон доработан скромнее: на передней панели и картах дверей теперь серебристый декор, аналогичного цвета окантовка может быть и у тачскрина мультимедиа-системы (он по-прежнему 7-дюймовый) и блока управления климат-контролем («в базе» обычный кондиционер). У кресел топового седана новая тканевая обивка. Кроме того, у Amaze с «механикой» появился «кожаный» кожух. Как и прежде, в списке стандартного оборудования значатся пара подушек безопасности и задний парктроник, а «богатой» версии VX еще положены круиз-контроль и камера заднего вида.

Обновленная Honda Amaze
1 / 3
Обновленная Honda Amaze
2 / 3
Обновленная Honda Amaze
3 / 3

Техника тоже прежняя. В Индии седан Honda Amaze доступен с бензиновой атмосферной «четверкой» 1.2 i-VTEC (90 л.с.) и турбодизелем 1.5 i-DTEC (100 или 80 л.с. в зависимости от коробки), оба сочетаются с пятиступенчатой «механикой» или вариатором.

Прайс-лист Amaze индийское подразделение Хонды переписало еще в начале августа, и на этот раз базовая «четырехдверка», которая осталась без обновок, сохранила цену в 632 000 рупий (около 625 000 рублей по актуальному курсу). А вот остальные версии после рестайлинга опять подорожали, но несущественно. Итого, за комплектацию S теперь просят минимум 716 000 рупий (708 000 рублей), топовый седан Honda Amaze VX стоит от 822 000 рупий (813 000 рублей).

В России бюджетный седанчик не представлен, Хонда и не собиралась его к нам привозить. Ну а со следующего года японская марка полностью свернет продажи автомобилей на нашем рынке.

седан Индия авторынок новинки рестайлинг Honda

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Моторы сменились, вопросы остались: стоит ли покупать Subaru XV I за 1,2 миллиона рублей Сегмент субкомпактных кроссоверов в двухтысячные стал популярен настолько, что практически все крупные производители хотели участвовать в разделе рыночного пирога. Так появились Nissan Juke... 7074 0 1 17.08.2021
Статьи / Газовое топливо Идём на рекорд: ООО «Газпром СПГ технологии» и ООО «Ивеко Руссия» дали старт рекордному автопробегу на газе IVECO Stralis NP на сжиженном метане должен преодолеть 2000 км без дозаправки. Такой пробег должен стать уникальным и попасть в Книгу рекордов России. 419 1 2 17.08.2021
Статьи / Практика Лампы «light +»: как это работает, где правда и где обман? Можно ли увеличить эффективность головного света, не покупая новую машину и не приобретая на разборке ксеноновые фары от более дорогих комплектаций вашей модели? Можно. Для этого предназначе... 2850 0 6 16.08.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор спереди, коробка сзади: опыт владения Porsche 944 Общеизвестно, что у «настоящего» Porsche мотор должен находиться сзади и быть оппозитным. Желательно – воздушного охлаждения. Меж тем почти 20 лет компания выпускала «бюджетную» (по меркам P... 55150 1 21 22.04.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 54617 6 32 10.06.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Назад в 1968-й: опыт владения Chevrolet Camaro SS Есть мнение, что Camaro XXI века хорош только тем, что дети узнают в нём «Бамблби» из «Трансформеров», а девушки чувствуют во владельце настоящего мачо. А так, мол, он «ненастоящий», дёшево... 30158 10 18 13.05.2021
Обсуждаемое
77 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings