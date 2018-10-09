Более 20 тысяч автомобилей Mazda 6 первого поколения отправятся на сервис для замены потенциально опасных подушек безопасности Takata. Их некорректное срабатывание может привести к гибели водителя и пассажиров.

В конце июня этого года Mazda уже отзывала в России 8090 «шестерок» первого поколения для замены подушек безопасности Takata, а сегодня Росстандарт опубликовал сообщение о дополнительной, более крупной сервисной кампании на ту же тему: под отзыв попали автомобили, проданные в нашей стране официальными дилерами в период c июня 2002 года по декабрь 2008-го, общим число 20 891 штука.

Массовый отзыв дефектных подушек безопасности Takata начался в 2015 году и затронул в итоге сотни миллионов машин различных автопроизводителей по всему миру. Выяснилось, что некорректное срабатывание эйрбегов может привести к смерти водителя и пассажиров – на данный момент известно о гибели более двадцати человек, причем большинство из них погибли в автомобилях марки Honda.

Весной 2016 года Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) опубликовало результаты расследования причин гибели людей от подушек безопасности Takata. Выяснилось, что во всем виноват деградирующий нитрат аммония – главный реактив пиропатрона. С течением времени и под воздействием тепла и влаги свойства нитрата аммония меняются, и пиропатрон срабатывает с избыточной силой, то есть взрывается. В результате такого взрыва в салон со скоростью пули летят металлические и пластиковые фрагменты, способные нанести смертельную травму – несколько жертв умерли от рассечения сонной артерии, при том что ДТП, в которые они попадали, квалифицировались как легкие, то есть убила их именно взорвавшаяся подушка.

Чем старее машина, тем выше риск некорректного срабатывания подушки безопасности Takata, а потому владельцам Mazda 6 первого поколения следует обязательно пробить VIN-номер своей машины по базе Росстандарта (файлик с VIN-номерами по июньскому отзыву можно скачать здесь), либо обратиться к ближайшему официальному дилеру Mazda. Формально дилеры сами обязаны искать подлежащие отзыву машины, но в случае со старыми моделями, которые успели сменить несколько владельцев, найти текущего не всегда возможно. Напомним, что ремонтные работы (в данном случае замена потенциально опасных пиропатронов в подушках безопасности водителя и переднего пассажира) в рамках отзывных кампаний проводятся бесплатно.

Кстати в апреле Mazda отзывала в России 20 030 дорестайлинговых «шестерок» актуального третьего поколения из-за проблем со стояночным тормозом.