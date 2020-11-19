У кого спросить про качество заливаемого топлива? Кому задать вопрос, если есть подозрение, что в бак не долили или долили, но что-то совсем другое? Куда можно пожаловаться и получить не отписку, а результат, если есть уверенность, что на АЗС обманули?

Партнерский материал

Про все эти и другие «боли» автолюбителей состоялся откровенный разговор в прямом эфире – 12 ноября, во Всемирный день качества, прошла вторая ежегодная «Прямая линия» по качеству моторного топлива. В ходе живой дискуссии приглашенные гости – российские и западные топливные эксперты, представители топливных компаний, научные и общественные деятели – напрямую ответили на вопросы водителей.



3,5 часа эфира полетели незаметно, да и вообще весь эфир прошел с юмором и с «огоньком» – его провели экс-VJ MTV Антон Комолов и радиоведущая Алёна Огнева. Специалисты «Прямой линии» в этом году – это заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Кулешов, руководитель программы «Нефтеконтроль» в сегменте сбыта моторного топлива «Газпром нефти» Виктор Чуяков, координатор движения «Общество синих ведёрок» Пётр Шкуматов и глава направления моторного тестирования топлива и масел испытательного центра APL Торстен Каберник (Германия). Также в ходе эфира по видеосвязи подключались автоэксперты, журналисты, блогеры и автопутешественники из разных регионов страны.

Координатор движения «Общество синих ведёрок» Пётр Шкуматов

В этот раз эфир был разбит на блоки, что удобно для зрителей, кто не смог присоединиться к трансляции в прямом эфире и будет смотреть её в записи: топливо и экономичность, долговечность автомобиля, права водителей на дороге и АЗС, автомобильные путешествия по России. В ходе обсуждения каждого из блоков высказывались независимые мнения экспертов, затрагивались важные и насущные для автомобилистов темы: что всё-таки влияет на расход топлива, когда нужно винить производителя в некачественном топливе, как правильно подать жалобу в Росстандарт и когда необходимо это делать, как подготовить автомобиль к дальней дороге, как правильно вести себя на АЗС, где посмотреть документы на топливо, идущее из колонки, и многие другие волнующие автолюбителей вопросы.

Именно живое общение и экспертные мнения превратили эфир «Прямой линии» в ток-шоу «без купюр» – с личными комментариями и без экивоков.

Например, про страшное слово «недолив» на АЗС обсуждение получилось довольно бурным. «Они на кнопочку нажимают, и у них всё честно», – рассказывает Пётр Шкуматов про свой опыт и действия недобросовестных АЗС, с которыми Росстандарт намерен обойтись без всякой жалости: уже сейчас введен новый ГОСТ, который в два раза снижает допустимую погрешность налива колонки и ограничивает ее в 0,25% (2,5 мл/1 литр топлива). Дело пойдет в гору и с другой стороны – в следующем году обязательные проверки на АЗС Росстандартом будут осуществляться не в формате «мы к вам идём, готовьтесь», а в режиме «тайного покупателя», и всё тщательно скрываемое и неприятное для потребителей обязательно выплывет наружу и будет устранено. Хотя в основном такие «проблемы» бывают у ноунэйм заправок, либо тех АЗС, у которых нет постоянного контроля качества.

Что же насчет крупных сетей АЗС? По утверждению экспертов, подкрепленных статистикой государственных и общественных проверок, у крупных игроков рынка в махинациях нет никакого интереса: самое главное для них – это репутация и клиенты. Соблюдение всех нормативов возможно благодаря жесткому контролю качества топлива, цифровому мониторингу пути нефтепродуктов от завода до колонки и современному защищенному от внешнего воздействия оборудованию. Ситуацию комментирует Виктор Чуяков: «В 2019 году для минимизации технических сбоев и действия человеческого фактора при транспортировке, хранении и реализации топлива по всей логистической цепи от нефтебазы до АЗС мы развернули систему цифрового мониторинга движения нефтепродуктов. А для усиления надежности работает собственная мобильная метрологическая служба, инспектирующая АЗС по принципу стороннего аудитора». Более того, по словам Чуякова, на собственной сети АЗС компании уже несколько лет действуют вдвое более строгие требования к допустимой погрешности при отпуске топлива – внутренними регламентами закреплена норма не более 0,25%. Та самая, переход на которую был рекомендован Росстандартом только месяц назад.

Руководитель программы «Нефтеконтроль» в сегменте сбыта моторного топлива «Газпром нефти» Виктор Чуяков

После просмотра «Прямой линии» хочется расправить плечи и подумать: а не так всё и плохо в нашей стране, где качество и забота о конечном потребителе начинают выходить если не на первый, то по крайней мере на важный план. Поехали дальше?



Запись «Прямой линии» доступна в официальном YouTube-канале Росстандарта, а также в популярных автомобильных сообществах в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники.

Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).