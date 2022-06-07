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  • Что с запчастями? «Ингосстрах» рассказывает, почему не стоит опасаться тотального дефицита

Что с запчастями? «Ингосстрах» рассказывает, почему не стоит опасаться тотального дефицита

07.06.2022 129 0 0

Сейчас страховщики совместно с партнерскими дилерскими центрами сосредоточились на решении проблемы возможного дефицита автозапчастей. Дилерские техцентры приобретают детали на центральных складах автопроизводителей. С конца зимы склады либо не пополняются, либо приходят небольшие партии – в частности, с Запада приезжают единицы грузовиков. Детали к практически всем автомобилям европейских и американских производителей поставляются в очень ограниченном количестве.

 

Партнерский материал

С азиатскими брендами ситуация лучше. Усложнилась логистика и увеличились сроки поставки для китайских брендов, но склады так или иначе пополняются.

Логистические проблемы корейских автопроизводителей, возникшие в 2021 году, плавно перетекли и в этот год, однако, как и в случае с китайскими брендами, детали хоть и с задержкой, но поставляются.

Для японских автопроизводителей ситуация неоднозначная. Компании, у которых региональный склад находится в Европе, сталкиваются с теми же проблемами, что и «европейцы». В свою очередь те, кто везет запасные части напрямую из Японии железной дорогой, все равно пополняют складские запасы.

Отдельно можно говорить о компаниях, которые производят детали в России (часть моделей Renault, Nissan, Toyota). По нашим данным, центральные склады этих брендов имеют требуемый запас кузовных деталей.

Параллельно продолжается работа по альтернативным каналам поставок запчастей в Россию. Сейчас основной поток деталей идет из Китая, в меньшей степени из Турции и ОАЭ. Основные сложности наблюдаются у европейских брендов. Альтернативные запчасти, поступающие из Китая, Турции, производятся на заводах в этих странах. ОАЭ выступает консолидатором запасов деталей, произведенных как в Европе, так и в Японии.

В итоге логистика занимает больше времени, но тотального дефицита запчастей можно не бояться.

Конечно, острым вопросом остаются цены. Рост стоимости различен от бренда к бренду, но средневзвешенно цены повысились примерно на 32 %. Повышение связано с изменением логистических цепочек, удлинением маршрутов доставки, увеличением количества посредников. Валютные колебания влияют на конечную цену, но сейчас не являются основополагающим фактором ценообразования.

Больше всего подорожали запчасти марок Ford, GAC, Suzuki, Infiniti, Opel, Chevrolet и Cadillac, в меньшей степени ценовые изменения затронули бренды УАЗ, Subaru, Toyota и Lexus.

Рост розничных цен на автозапчасти представлен в таблице ниже.

Марка

Рост розничных цен на автозапчасти, по оценкам «Ингосстраха», с 23.02.2022 по 23.05.2022, в %

BMW

33

MINI

33

CITROEN

49

PEUGEOT

49

OPEL

56

FORD

102

HONDA, ACURA

52

HYUNDAI

30

GENESIS

32

HAVAL

27

GAC

66

GEELY

31

NISSAN

25

INFINITI

53

DATSUN

25

JAGUAR

28

LAND ROVER

28

KIA

26

MERCEDES-BENZ

44

MITSUBISHI

25

RENAULT

31

SUZUKI

73

VOLVO

35

AUDI

40

VOLKSWAGEN

26

SKODA

30

TOYOTA

20

LEXUS

20

OPEL

57

CHEVROLET

57

CADILLAC

57

CHANGAN

47

CHERY

30

MAZDA

27

SUBARU

15

CHRYSLER

36

JEEP

36

DODGE

36

FIAT

36

PORSCHE

55

ВАЗ-LADA

26

УАЗ

18

Источник: СПАО «Ингосстрах»

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Учитывая текущую динамику ценообразования, в данный момент реализуется масштабная программа, в рамках которой клиенты могут увеличить страховую сумму по каско от 20% до 30%.  Увеличение суммы по полису позволит автовладельцам быть уверенными в адекватной текущим реалиям выплате при наступлении крупного страхового случая, например, угона или тотального повреждения транспортного средства. Поэтому в текущей ситуации рекомендуется увеличить страховую сумму по полису каско на обозначенные 30%.

дилер авторынок

 

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