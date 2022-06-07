Что с запчастями? «Ингосстрах» рассказывает, почему не стоит опасаться тотального дефицита

Сейчас страховщики совместно с партнерскими дилерскими центрами сосредоточились на решении проблемы возможного дефицита автозапчастей. Дилерские техцентры приобретают детали на центральных складах автопроизводителей. С конца зимы склады либо не пополняются, либо приходят небольшие партии – в частности, с Запада приезжают единицы грузовиков. Детали к практически всем автомобилям европейских и американских производителей поставляются в очень ограниченном количестве.

Партнерский материал

С азиатскими брендами ситуация лучше. Усложнилась логистика и увеличились сроки поставки для китайских брендов, но склады так или иначе пополняются.



Логистические проблемы корейских автопроизводителей, возникшие в 2021 году, плавно перетекли и в этот год, однако, как и в случае с китайскими брендами, детали хоть и с задержкой, но поставляются.

Для японских автопроизводителей ситуация неоднозначная. Компании, у которых региональный склад находится в Европе, сталкиваются с теми же проблемами, что и «европейцы». В свою очередь те, кто везет запасные части напрямую из Японии железной дорогой, все равно пополняют складские запасы.

Отдельно можно говорить о компаниях, которые производят детали в России (часть моделей Renault, Nissan, Toyota). По нашим данным, центральные склады этих брендов имеют требуемый запас кузовных деталей.

Параллельно продолжается работа по альтернативным каналам поставок запчастей в Россию. Сейчас основной поток деталей идет из Китая, в меньшей степени из Турции и ОАЭ. Основные сложности наблюдаются у европейских брендов. Альтернативные запчасти, поступающие из Китая, Турции, производятся на заводах в этих странах. ОАЭ выступает консолидатором запасов деталей, произведенных как в Европе, так и в Японии.

В итоге логистика занимает больше времени, но тотального дефицита запчастей можно не бояться.

Конечно, острым вопросом остаются цены. Рост стоимости различен от бренда к бренду, но средневзвешенно цены повысились примерно на 32 %. Повышение связано с изменением логистических цепочек, удлинением маршрутов доставки, увеличением количества посредников. Валютные колебания влияют на конечную цену, но сейчас не являются основополагающим фактором ценообразования.

Больше всего подорожали запчасти марок Ford, GAC, Suzuki, Infiniti, Opel, Chevrolet и Cadillac, в меньшей степени ценовые изменения затронули бренды УАЗ, Subaru, Toyota и Lexus.

Рост розничных цен на автозапчасти представлен в таблице ниже.

Марка Рост розничных цен на автозапчасти, по оценкам «Ингосстраха», с 23.02.2022 по 23.05.2022, в % BMW 33 MINI 33 CITROEN 49 PEUGEOT 49 OPEL 56 FORD 102 HONDA, ACURA 52 HYUNDAI 30 GENESIS 32 HAVAL 27 GAC 66 GEELY 31 NISSAN 25 INFINITI 53 DATSUN 25 JAGUAR 28 LAND ROVER 28 KIA 26 MERCEDES-BENZ 44 MITSUBISHI 25 RENAULT 31 SUZUKI 73 VOLVO 35 AUDI 40 VOLKSWAGEN 26 SKODA 30 TOYOTA 20 LEXUS 20 OPEL 57 CHEVROLET 57 CADILLAC 57 CHANGAN 47 CHERY 30 MAZDA 27 SUBARU 15 CHRYSLER 36 JEEP 36 DODGE 36 FIAT 36 PORSCHE 55 ВАЗ-LADA 26 УАЗ 18

Источник: СПАО «Ингосстрах»

Несмотря на сдерживающие факторы, влияющие на рынок моторного страхования сейчас, лидерские позиции компании по каско – результат долгосрочной последовательной стратегии по развитию продуктового портфеля и совершенствования бизнес-процессов.

Учитывая текущую динамику ценообразования, в данный момент реализуется масштабная программа, в рамках которой клиенты могут увеличить страховую сумму по каско от 20% до 30%. Увеличение суммы по полису позволит автовладельцам быть уверенными в адекватной текущим реалиям выплате при наступлении крупного страхового случая, например, угона или тотального повреждения транспортного средства. Поэтому в текущей ситуации рекомендуется увеличить страховую сумму по полису каско на обозначенные 30%.