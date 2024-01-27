Цивилизованный рынок автомобилей с пробегом: маршрут построен?

Рынок подержанных автомобилей в наши дни переживает настоящий бум. Но найти в этой мутной воде хороший вариант с прозрачной историей и в достойном техническом состоянии — та еще задачка. Но если есть запрос на услугу — будет и предложение.

Проект Pango Cars пока еще на стадии становления: официально о запуске системы сервисов по продаже автомобилей с пробегом было объявлено совсем недавно, в августе 2023-го. Причина лежит на поверхности: вместе с ведущими автомобильными брендами из России ушли и сервисы по сертификации и цивилизованной продаже подержанных автомобилей. Например, Land Rover Selected, Toyota Certified и Porsche Approved. А ведь покупка автомобиля с пробегом — это всегда некоторый риск нарваться на с виду вполне приличный, а на деле — практически «убитый» автомобиль со скрученным пробегом. Обеспечить покупателям подержанных машин такой же уровень сервиса, как и в случае реализации новых автомобилей официальными дилерами, и призвана федеральная автомобильная экосистема Pango Cars, включающая в себя продажу сертифицированных автомобилей с пробегом по программе Pango Select и другие сопутствующие услуги.

В программе Pango Select могут участвовать автомобили любых марок и моделей возрастом до 20 лет и пробегом не более 250 тыс. км — естественно, кроме тех, у которых есть деформации несущих элементов и нарушения геометрии кузова. В рамках программы автомобили проходят строгий предварительный отбор, включающий в себя как юридическую проверку, так и диагностику, в ходе которой специалисты проверят каждый автомобиль по 129 пунктам и проведут предпродажное обслуживание.

На этом преимущества покупки автомобилей через Pango Cars по сравнению с покупкой «из рук в руки» не исчерпываются. Во-первых, на каждый сертифицированный автомобиль оформляется сертификат постгарантийной поддержки сроком на один год или до достижения пробега 20 тыс. км с момента покупки с покрытием ключевых узлов и агрегатов. Во-вторых, покупатель Pango Cars, может воспользоваться финансовой поддержкой крупнейших российских банков и оформить кредит на покупку на весьма льготных условиях, в том числе — купить машину в рассрочку под ноль процентов.

На сегодняшний день в федеральную автомобильную экосистему Pango Cars входит 70 официальных дилерских центров в 22 городах России по продаже машин разных марок. В течение осени 2023-го года они сертифицировали и предложили покупателям свыше 10 700 автомобилей с пробегом. И работа по формированию дилерской сети будет продолжаться: в течение 2024 года количество дилерских центров Pango должно возрасти до 300, существенно расширится и география. На этом фоне очень важен запуск еще одного элемента системы Pango — аукциона для дилерских центров, разбросанных по всей России.

Новый сервис позволит дилерам Pango Cars обновлять складской запас автомобилей с пробегом из разных регионов.

Идея создания аукциона с возможностью продавать и покупать авто с пробегом между юрлицами появилась много лет назад. Сегодня, благодаря принятию решения о скорой отмене двойного налогообложения, самое подходящее время для развития этого направления. Теперь дилер из, допустим, Краснодара, где стоимость на авто выше рыночной в России, может покупать авто из Москвы по наиболее выгодной цене. Или, к примеру, можно будет выкупить не самую востребованную модель из Казани и отправить в Челябинск, где на нее будет высокий спрос. Антон Ганжа руководитель проекта Pango Cars

Ну а в ближайших планах — запуск еще одного элемента экосистемы, Pango Mobility, который позволит дилерским центрам сдавать автомобили с пробегом в аренду, как краткосрочную (например, выдавать их клиентам автосервисов как подменные), так и среднесрочную.

Если все пойдет по плану, то благодаря таким сервисам, как Pango, мы будем в большей степени защищены от покупки автомобилей с откровенно темным прошлым. И это, безусловно, хорошо с учетом постепенного перемещения автомобиля из разряда средства передвижения в разряд роскоши.

Партнёрский материал