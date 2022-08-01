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  • Continental нашёл новых поставщиков и возобновляет работу завода в Калуге

Continental нашёл новых поставщиков и возобновляет работу завода в Калуге

01.08.2022 599 0 0

Немецкий шинник отправил российское предприятие в простой в начале марта текущего года. Ожидается, что объём выпуска продукции на этой площадке станет меньше.

 

В России на рынке новых автомобилей и их компонентов наблюдается кризис: в течение нескольких последних месяцев многие иностранные компании закрывают офисы, останавливают местные заводы и продают российский бизнес. Некоторые производители частично возобновляют выпуск продукции по мере возможностей, ко вторым относится немецкая компания Continental, которая занимается производством автомобильных покрышек, в том числе и в РФ.

Завод Continental в Калуге

У Continental есть собственный шинный завод в Калуге, решение о его строительстве компания приняла ещё в 2011 году, инвестиции в проект составили 240 млн евро. Серийное производство покрышек на этой площадке стартовало в октябре 2013 года. Мощности предприятия рассчитаны на 4 млн шин в год, при этом в перспективе ежегодный показатель мог бы вырасти до 16 млн покрышек.

Компания «Континентал Калуга» занимается выпуском зимних и летних шин для легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Покрышки выпускаются под тремя брендами компании: Continental, Gislaved и Matador. При этом продукция предназначена не только для РФ, но и для экспорта в более чем два десятка стран (в том числе на рынки Европы, Азии и Северной Америки).

Российский шинный завод Continental находится в простое с начала марта текущего года. Все последние месяцы сотрудники компании получали две трети зарплаты. Теперь, с начала августа, «Континентал Калуга» возобновляет работу, об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его словам, компания сумела перестроить логистические цепочки и нашла новых поставщиков.

Кроме того, сообщается, что шины будут производиться в объёме, достаточном, чтобы «удовлетворить потребности авторынка». Ранее предполагалось, что уровень выпуска покрышек после снятия завода «с паузы» окажется ощутимо ниже по сравнению с тем, который был до приостановки конвейера. Вероятно, это связано с сократившимся объёмом экспорта, а также снижением количества новых выпускаемых машин в РФ.

Ранее из России ушли несколько европейских шинников: практически одновременно, в конце июня текущего года, о решении свернуть бизнес в РФ заявили в руководстве финского производителя Nokian Tyres и французской компании Michelin (бизнес был передан местному топ-менеджменту).

Напомним, нынешний кризис затронул в том числе иностранных продавцов автомобильного топлива в России. Так, минувшей весной стало известно о том, что ЛУКОЙЛ купил сеть автозаправок и завод смазочных материалов, которые ранее принадлежали британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell.

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