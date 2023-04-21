Continental продаёт свой российский шинный завод

Continental Global Holding Netherlands B.V владеет заводом и дистрибутором шин в РФ. Компания приняла решение о строительстве предприятия по производству шин в Калуге в 2011 году. Серийный выпуск покрышек стартовал в октябре 2013-го. Актуальные мощности калужской площадки позволяют выпускать 3,3 млн шин в год, в перспективе ежегодный показатель можно увеличить до 16 млн покрышек.

Напомним, на предприятии налажен выпуск зимней и летней резины для легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Шины выпускаются под тремя брендами, принадлежащими компании – Continental, Gislaved и Matador. Продукция предназначена не только для РФ, покрышки также отправляются на другие рынки, в том числе в страны Азии). Калужский шинный завод был отправлен в простой в начале марта 2022-го, но уже в августе работа была возобновлена.



Теперь «Коммерсант» сообщает о том, что компания Continental продаёт свой калужский шинный завод, а также долю в российском дистрибуторе. По данным издания, в роли покупателя выступает АО «Промышленные активы С8», связанная с S8 Capital (занимается IT-решениями в различных сферах). Пока что стороны ждут одобрения властей.

Калужский шинный завод Continental

Пока что в российском офисе Continental не дали прямого ответа на вопрос о соглашении с АО «Промышленные активы С8» и статусе сделки. Представители немецкого шинника только пояснили, что компания рассматривает различные стратегии по отношению к своим российским активам, в том числе и контролируемый выход с рынка. При этом в начале прошлого месяца генеральный директор Continental Николай Сетцер отмечал, что обсуждения продажи активов в РФ предусматривают и калужский шинный завод – ООО «Континентал Калуга».



В компании отметили, что на сегодняшний день «Континентал Тайрс Рус» и «Континентал Калуга», по-прежнему работают «в штатном режиме» и выполняют «свои обязательства перед клиентами, сотрудниками и партнёрами в полном объёме».

Совсем недавно «Ведомостям» стало известно о том, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила сделку по продаже завода Volkswagen под Калугой. Сообщается, что покупателем предприятия станет автодилерский холдинг «Авилон». По предварительным данным, здесь может быть налажен выпуск машин китайской компании Chery. При этом ранее СМИ отмечали, что совладелец «Авилона» является бизнес-партнёром главы S8 Capital.



По мнению автомобильного эксперта Владимира Беспалова, на которого ссылается издание, наличие индустриального партнёра может обеспечить «гарантированный спрос» на продукцию калужского шинного завода после смены собственника. Он также добавил, что линейка вряд ли будет состоять из покрышек нынешних трёх брендов, однако не исключено, что новый владелец получит технологии Continental.