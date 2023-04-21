Заводы ×

Continental продаёт свой российский шинный завод

21.04.2023 47 0 0

Сообщается, что в роли покупателя местных активов немецкого производителя выступает российская компания «Промышленные активы С8».

Continental Global Holding Netherlands B.V владеет заводом и дистрибутором шин в РФ. Компания приняла решение о строительстве предприятия по производству шин в Калуге в 2011 году. Серийный выпуск покрышек стартовал в октябре 2013-го. Актуальные мощности калужской площадки позволяют выпускать 3,3 млн шин в год, в перспективе ежегодный показатель можно увеличить до 16 млн покрышек.

Напомним, на предприятии налажен выпуск зимней и летней резины для легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Шины выпускаются под тремя брендами, принадлежащими компании – Continental, Gislaved и Matador. Продукция предназначена не только для РФ, покрышки также отправляются на другие рынки, в том числе в страны Азии). Калужский шинный завод был отправлен в простой в начале марта 2022-го, но уже в августе работа была возобновлена.

Теперь «Коммерсант» сообщает о том, что компания Continental продаёт свой калужский шинный завод, а также долю в российском дистрибуторе. По данным издания, в роли покупателя выступает АО «Промышленные активы С8», связанная с S8 Capital (занимается IT-решениями в различных сферах). Пока что стороны ждут одобрения властей.

Калужский шинный завод Continental

Пока что в российском офисе Continental не дали прямого ответа на вопрос о соглашении с АО «Промышленные активы С8» и статусе сделки. Представители немецкого шинника только пояснили, что компания рассматривает различные стратегии по отношению к своим российским активам, в том числе и контролируемый выход с рынка. При этом в начале прошлого месяца генеральный директор Continental Николай Сетцер отмечал, что обсуждения продажи активов в РФ предусматривают и калужский шинный завод – ООО «Континентал Калуга».

В компании отметили, что на сегодняшний день «Континентал Тайрс Рус» и «Континентал Калуга», по-прежнему работают «в штатном режиме» и выполняют «свои обязательства перед клиентами, сотрудниками и партнёрами в полном объёме».

Совсем недавно «Ведомостям» стало известно о том, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила сделку по продаже завода Volkswagen под Калугой. Сообщается, что покупателем предприятия станет автодилерский холдинг «Авилон». По предварительным данным, здесь может быть налажен выпуск машин китайской компании Chery. При этом ранее СМИ отмечали, что совладелец «Авилона» является бизнес-партнёром главы S8 Capital.

По мнению автомобильного эксперта Владимира Беспалова, на которого ссылается издание, наличие индустриального партнёра может обеспечить «гарантированный спрос» на продукцию калужского шинного завода после смены собственника. Он также добавил, что линейка вряд ли будет состоять из покрышек нынешних трёх брендов, однако не исключено, что новый владелец получит технологии Continental.

Россия шины и диски производство бизнес заводы

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Обзор Туда, где нет дорог, но есть электричество: обзор Jetour T3 Часто возникает вопрос: зачем китайцы так усиленно плодят новые бренды? Зачем компании Chery столько суббрендов: Omoda, Exeed, а теперь ещё и Jetour? Оказывается, всё дело в непростой китайс... 221 1 0 21.04.2023
Статьи / Обзор Поперёд батьки: обзор нового Lexus LM С первым поколением своего люксового минивэна Lexus изрядно опоздал. Японцы долго думали, глядя на то, как Buick завоевывает сегмент комфортабельных шаттлов на гигантском китайском рынке, а... 260 1 2 21.04.2023
Статьи / Обзор Последний бензиновый Porsche Cayenne – прощай, аналоговый тахометр и привет, рекордная мощность Китай – крупнейший рынок не только для собственного автопрома, но и для европейского «премиума». В первом квартале 2023-го Porsche поставил в Китай 21 365 автомобилей – на 21% больше, чем за... 1242 4 2 20.04.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 30 лет рабства: тест-драйв ГАЗ-53 Точнее было бы написать «тест-драйв ГАЗ-САЗ-3507 на шасси ГАЗ-53-14», но это слишком сложно. А вот просто ГАЗ-53 узнает каждый, кто успел выпить стакан  газировки за одну копейку (с сиропом... 9626 9 784 09.12.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Любителям Volvo, по цене Volvo: тест-драйв обновленной Geely Tugella Впервые с Geely Tugella мы познакомились ровно два года назад, в ноябре 2020. За эти два года флагманский кроссовер нашел свою, пусть и небольшую, аудиторию, заработал определенную репутацию... 8471 3 864 29.11.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 7534 8 9 07.04.2023
Change privacy settings