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  • Dacia намерена стать внедорожным брендом, её конкурентом в Европе окажется Jeep

Dacia намерена стать внедорожным брендом, её конкурентом в Европе окажется Jeep

22.08.2023 213 2 0

Румынская марка, принадлежащая Renault Group, собирается выйти в более крупные сегменты авторынка. Одной из главных задач Дачии станет борьба с волной китайских автомобилей, поставляемых в Европу.

Бренд Dacia закончил прошлый год в плюсе: так, за 2022-й дилеры реализовали в общей сложности 573 800 автомобилей, что на 6,8% больше, чем годом ранее. Как Kolesa.ru сообщал весной, операционная маржа Dacia по итогам года превысила 10% (хороший показатель для марки, которая выпускает бюджетные автомобили), в этом помогло то, что Dacia приходится минимально тратиться на разработку новых моделей, так как платформы, силовые установки и электронику поставляет Renault. Кстати, в первой половине 2023-го объём продаж машин бренда вырос на 24%, доля рынка в Европе составила 8,4%.

На фото: актуальный кроссовер Dacia Duster

Как сообщалось ранее, генеральный директор Renault Group Лука де Мео предполагает, что к 2030 году операционная маржа Dacia увеличилась до 15% (этот показатель соответствует уровню премиальных марок). Актуальная стратегия развития бренда, очевидно, позволит добиться поставленных целей. Как сообщает британский Autocar со ссылкой на руководителя отдела дизайна Renault Group Лоренса ван ден Акера, из Dacia планируется сделать внедорожный бренд, который в Европе сможет составить конкуренцию Jeep.

Концепт большого кроссовера Dacia Bigster

Предполагается, что Дачия станет маркой, выпускающей автомобили, которые оценят любители автопутешествий и активного отдыха за городом. По словам Лоренса ван ден Акера, у Jeep на сегодняшний день нет «серьёзного конкурента» на европейском рынке. Он предположил, что им может стать Dacia, при этом бренд обеспечит сегмент сравнительно доступными по цене автомобилями.

На фото: Dacia Jogger Hybrid

Главный дизайнер Группы Renault отметил, что первым автомобилем, который будет разработан в рамках новой стратегии развития Dacia, станет Duster следующего поколения. Известно, что производство нового кроссовера, выпускаемого в Европе под румынской маркой, стартует в 2024 году. Вторым, в 2025 году, станет более крупный и дорогой SUV – Bigster, который в компании определяют в качестве семейного автомобиля.

Лоренс ван ден Акер добавил, что Bigster окажется дороже по сравнению с новым Duster, но в премиальный сегмент грядущая модель не уйдёт. По его словам, Dacia продолжит создавать модели в сегменте C, не теряя своего конкурентного преимущества – доступного ценника.

На фото: модели Dacia

«Самой большой проблемой», с которой сейчас сталкивается Renault Group, глава отдела дизайна считает волну китайских автомобилей, которые направляются на европейский рынок. Лоренс ван ден Акер также отметил, что именно Dacia наиболее подходит для того, чтобы возглавить борьбу с прибывающими в Старый Свет новыми «поднебесными» брендами.

Ранее стало известно о том, что Dacia весной 2024 года наладит сборку Jogger на общем с Renault заводе в марокканском Танжере: здесь сейчас выпускают Dacia Sandero и «каблучок» Renault Express. Предполагается, что выпуск Jogger в Румынии продолжится, однако, если спрос на Duster и Bigster превзойдёт ожидания, то площадку оставят им, а Jogger будут производить только в Африке.

кроссовер авторынок новинки Европа бизнес Dacia Renault Jeep

 

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2 комментария
22.08.2023 15:13
Валерий

Jeep легендарная марка в своем классе, с ней тяжело будет конкурировать.

22.08.2023 15:47
Яшка

Чего то не совсем понимаю глубину замысла.Ясно что речь идет не о сегменте кроссоверов- их в Европе не производит только ленивый.Значит речь про настоящие внедорожники?А кому они нужны в Европе,что бы стоило из за этого огород городить?Скорее всего речь не о марке Jeep как таковой,а вообще о конкуренции с концерном Stellantis.Ну а европейцам желающим пересесть на китайские поделки,нуу что ж успехов в этом нелегком деле.

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