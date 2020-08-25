Datsun отзывает большинство проданных машин в РФ: надо заменить подушки-убийцы

Под отзыв попали седаны Datsun on-DO и хэтчбеки Datsun mi-DO, произведённые на АВТОВАЗе в период с 10 июня 2014 года по 3 апреля 2018 года. На них необходимо заменить смертельно опасные эйрбэги Takata.

В апреле марка Datsun объявила об уходе с российского рынка, а пришла на него в сентябре 2014-го, когда стартовали продажи седана on-DO, созданного на базе отечественной Лады Калины. Общий тираж проданных проданных в нашей стране Датсанов по состоянию на конец июля этого года составил 142 038 шт., а отзыв затронул 93 373 автомобиля (список их VIN-номеров можно скачать здесь), то есть 65,7%, то есть почти две трети от общего объёма.

Причина отзыва — дефектные инфляторы подушек безопасности водителя и переднего пассажира. Внутри этих инфляторов имеется деградирующий со временем от жары и сырости нитрат аммония. Изменение свойств реактива приводит к тому, что пиропатроны подушек при аварии могут сработать с избыточной мощностью, из-за чего в сторону водителя и пассажиров со скоростью пули летят острые фрагменты пластиковых и металлических деталей, способные нанести травмы, несовместимые с жизнью.



Поставщиком смертельно опасных подушек была японская компания Takata. Эти подушки стали причиной самого масштабного в истории мирового автопрома отзыва, который тянется с 2015 года и до сих пор никак не завершится — в него вовлечены сотни миллионов автомобилей. На счету подушек Takata десятки человеческих жертв и сотни раненых. Из-за смертельной угрозы для здоровья некоторые производители (например, BMW) требуют от владельцев прекратить эксплуатацию автомобилей до замены подушек.



Предыдущий крупный отзыв автомобилей в Nissan в связи с дефектными подушками Takata проходил в России осенью прошлого года — он затронул более 160 тысяч машин моделей Note и Tiida.

